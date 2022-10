Blaulicht Die Feuerwehr in der Stadt St.Gallen braucht mehr Geld: Wer keinen Dienst leistet, soll ab 2023 mehr bezahlen Der Stadtrat beantragt dem Stadtparlament eine Erhöhung der Feuerwehrersatzabgabe. Die Gründe dafür sind vielfältig. Daniel Wirth 28.10.2022, 08.47 Uhr

Das Feuerwehrdepot an der Notkerstrasse wird für 24 Millionen Franken saniert und ausgebaut. Parlament und Volk haben dazu Ja gesagt. Bild: Ralph Ribi

Personen zwischen 20 und 50 sind verpflichtet, Feuerwehrdienst zu leisten. Wer das nicht tut, zahlt eine Feuerwehrersatzabgabe. Diese liegt in der Stadt St.Gallen gegenwärtig bei zehn Prozent der einfachen Steuer, beträgt mindestens aber 50 und höchstens 500 Franken. Damit liegt die Stadt im regionalen Vergleich am unteren Rand. Einzig in Mörschwil liegt der Satz der Abgabe ebenfalls bei zehn Prozent und nur in Wittenbach liegt der Maximalbeitrag noch tiefer als in St.Gallen, nämlich bei 350 Franken. In den anderen Gemeinden in der Region liegt der Abgabesatz zwischen 12 und 20 Prozent der einfachen Steuer, der Maximalbetrag fast überall bei 700 Franken, wie aus der Vorlage des Stadtrats hervorgeht.

Er beantragt dem Stadtparlament an dessen Sitzung vom 8. November, die Feuerwehrersatzabgabe auf 15 Prozent der einfachen Steuer und den Maximalbetrag auf 700 Franken zu erhöhen. So flössen aus der Ersatzabgabe in Zukunft zusätzlich mehrere hunderttausend Franken in die Spezialfinanzierung der Feuerwehr; 2021 waren es 6,1 Millionen Franken. Verschiedene Faktoren führen dazu, dass der Stadtrat ab 2024 mit einem Defizit von 1,38 Millionen Franken in dieser Spezialfinanzierung rechnet: die neue Beitragspraxis der Gebäudeversicherungsanstalt des Kantons St.Gallen (GVSG), die Zivilschutzreform, der Wegfall von Subventionen der GVSG, die Amortisation der 24-Millionen-Sanierung des Feuerwehrdepots, ein neues Schichtmodell bei der Berufsfeuerwehr.

Die aktuelle Abgabe ist seit 13 Jahren unverändert

Die aktuelle Feuerwehrersatzabgabe in der Stadt St.Gallen gilt seit 2009. Zuletzt befasste sich das Stadtparlament 2020 bei der Revision des Feuerschutzreglements mit dem Thema, das vorletzte Mal im Jahr 2011. Vor elf Jahren hatte der Stadtrat eine Erhöhung des Satzes von zehn auf zwölf Prozent und eine Deckelung bei 700 Franken beantragt. Das Stadtparlament sagte seinerzeit Nein zu einer Erhöhung der Abgabe.

In der Zwischenzeit haben Stadtparlament und Stimmberechtigte einer Sanierung und dem Ausbau des Feuerwehrdepots an der Notkerstrasse klar zugestimmt. Die Kosten: rund 24 Millionen Franken. Die Amortisation der Baukosten schlägt mit 565'000 Franken zu Buche und belastet die Feuerwehrrechnung. Hinzu kommt, dass die Gebäudeversicherung ihre Beitragspraxis geändert hat. Insgesamt rechnet der Stadtrat deswegen mit Mindereinnahmen von 445'000 Franken; der grösste Brocken davon ist die Reduktion des Sonderbeitrags an die Berufsfeuerwehr von 280'000 Franken. Die Situation ist nicht mehr die gleiche wie 2011, als das Stadtparlament eine Erhöhung der Feuerwehrersatzabgabe ablehnte.

Weniger Schichttage bei der Berufsfeuerwehr

Und noch etwa ist neu: Die Berufsfeuerwehr hat ein neues Schichtmodell, das bei den Löhnen und den Sozialabgaben Mehrkosten von rund 750'000 Franken auslöst, wie der Stadtrat schreibt. In der Vorlage heisst es: Im Vergleich zu anderen Städten mit Berufsfeuerwehren weise St.Gallen eine sehr hohe Personalfluktuation auf. Hauptgründe, welche zu den Austritten führten, seien gemäss Austrittsgesprächen die Verpflichtung zur Wohnsitznahme in einem bestimmten Rayon sowie ein unattraktives Schichtdienstmodell und der Lohn.

Der Stadtrat nahm das ernst: Eine Arbeitsgruppe unter der Leitung des Kommandanten der Berufsfeuerwehr mit der Leiterin des Personaldienstes, Vertreterinnen und Vertretern des Personalausschusses sowie des Verbands des Personals öffentlicher Dienste (VPOD) hat sich während eines Jahres intensiv mit der Ausarbeitung eines attraktiveren Schichtdienstmodells auseinandergesetzt.

Benno Högger, Kommandant der Berufsfeuerwehr. Bild: Lisa Jenny

Die Angehörigen der Berufsfeuerwehr wurden in den Prozess eingebunden, wie es heisst. Zweimal wurden sie befragt. Der Stadtrat schlägt nun in Übereinstimmung mit 89 Prozent der Berufsfeuerwehrleute die Einführung eines neuen Zweischichtmodells vor. Dadurch fallen auf die Berufsfeuerwehrleute in Zukunft in der Regel 107 Schichttage; heute sind es 123, was im Vergleich mit Städten wie Bern (112), Luzern (104), Zürich (101) oder Winterthur (104) sehr viele sind. Durch die Einführung des neuen Schichtdienstmodells erhofft sich der Stadtrat gemäss Vorlage eine Reduktion des Personalwechsels im Korps der Berufsfeuerwehr.

Die Erhöhung der Feuerwehrersatzgabe bedarf einer Anpassung des Feuerschutzreglements. Ab einer einfachen Steuer von 334 Franken beträgt sie nach der Genehmigung durch das Stadtparlament in Zukunft 50 Franken, ab einer einfachen Steuer von mehr als 4668 Franken beträgt sie 700 Franken, was dem Maximum entspricht. Einführung: 2023.