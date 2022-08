Stadtmusik Gossau lädt zum Sommerkonzert

Blasmusik «Wir wollen uns der Gossauer Bevölkerung wieder einmal präsentieren»: Die Stadtmusik lädt zum Sommerkonzert mit der Alphornbläservereinigung Fürstenland Am Freitag, 26. August, findet bei der Markthalle in Gossau das Sommerkonzert der Stadtmusik Gossau und der Alphornbläservereinigung Fürstenland statt. Geboten werden traditionelle Blasmusik, aber auch einige modernere Stücke. Michel Burtscher 24.08.2022, 05.00 Uhr

Blasmusik steht am Freitag in der Gossauer Markthalle im Mittelpunkt. Bild: Belinda Schmid

Blasinstrumente werden am 26. August bei der Markthalle in Gossau den Ton angeben: Am Abend veranstaltet die Stadtmusik mit der Alphornbläservereinigung Fürstenland ein Sommerkonzert. Verpflegung gibt es ab 18.30 Uhr, das Konzert beginnt um 19 Uhr. Am Anfang und am Schluss spielen die Alphornbläser, dazwischen zeigt die Stadtmusik ihr Können.

«Wir werden vor allem traditionelle Blasmusik spielen, Märsche und Polka», sagt Livia Mosberger, Mitglied des OK. Aber auch einige modernere Stücke stehen auf dem Programm. «Damit wollen wir die jüngere Generation ansprechen.» Die Idee zum Sommerkonzert hatte die Stadtmusik, weil das Vereinsleben wegen Corona stark gelitten hatte.

Verein feiert im Herbst sein 150-Jahr-Jubiläum

In den letzten Jahren mussten aufgrund der Massnahmen nicht nur Proben und Konzerte abgesagt werden, auch die traditionellen Ständchen der Stadtmusik an Geburtstagen der Ehrenmitglieder fielen ins Wasser. «Diese wollten wir nachholen», sagt Mosberger. Aber nicht einzeln, sondern mit einem Konzert, an das die ganze Bevölkerung eingeladen ist.

«Wir wollen uns auch den Gossauerinnen und Gossauern wieder einmal präsentieren.»

Denn auch das sei zu kurz gekommen. Zwar hatte die Stadtmusik im Frühling einen grösseren Auftritt mit dem Musikverein Eintracht Güttingen, dieser fand jedoch in der Tonhalle St.Gallen statt. Das Konzert am 26. August sei für Stadtmusik-Verhältnisse zwar eher klein, sagt Mosberger, aber trotzdem wichtig. Und sie kündigt an, dass man im Herbst wieder ein grösseres Konzert in Gossau durchführe, mit dem man gleichzeitig das 150-Jahr-Jubiläum des Vereins feiere.