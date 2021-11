Drummer Manuel Peng dirigiert neu den Musikverein Rorschacherberg

Blasmusik Und dann hat es Peng gemacht: Drummer der Rheintaler Rockband Black Diamonds dirigiert den Musikverein Rorschacherberg Manuel Peng, der Drummer der Rheintaler Rockband Black Diamonds, leitet neu den Musikverein Rorschacherberg. Der Verein bereitet sich so für den Kreismusiktag im Mai 2022 vor. Rita Bolt 01.11.2021, 17.00 Uhr

Der Musikverein Rorschacherberg mit Präsident Felix Zünd (stehend links) und Dirigent Manuel Peng (stehend rechts). Bild Rita Bolt

«Der erste Ton muss sattelfest sein», sagt Manuel Peng an der Dienstagsprobe und schaut in die Runde. Die Mitglieder des Musikvereins Rorschacherberg heben die Instrumente erneut und spielen an. Peng hat mit dem Musikverein Grosses vor: Er will mit ihm am Kreismusiktag vom 20. bis 22. Mai 2022 in Au teilnehmen. «Wir konnten die letzten sechs Jahre nicht antreten, weil wir eine zu kleine Formation sind», sagt Felix Zünd, Präsident des Musikvereins. «Und Musikanten dazu engagieren, so wie es zahlreiche andere Vereine machen, wollten wir nicht.» Es sei gang und gäbe, dass kleine Musikvereine das Ensemble mit guten Musikern aufstocken.

Der Musikverein Rorschacherberg sei ein Dorfverein und das wolle er bleiben. Er spielt in der 3. Stärkeklasse. So wird Peng die 13 Blechbläserinnen und -bläser in den kommenden Monaten auf den Kreismusiktag vorbereiten. «Wir haben die Genehmigung bei der Kreispräsidentin eingeholt, dass wir mitspielen dürfen», sagt der junge Dirigent.

«Speziell ist, dass wir uns nicht bewerten.»

Die Punktzahl sei für die Musikanten des Musikvereins Rorschacherberg nicht wichtig. «Wichtig ist, dass wir Freude am gemeinsamen Musizieren haben», sagt Zünd. Das sei ja auch der Grundgedanke eines Musiktages.

Die Bläser nehmen aber nicht nur aus purem Spass am Kreismusiktag teil. «Es soll auch für uns eine Challenge sein», betont Dirigent Peng. Er hat den Frauen und Männern die Stücke «The Greatest Showman» und «Baba Yetu» vorgeschlagen, zwei anspruchsvolle Stücke für Musikvereine, die in der dritten Stärkeklasse spielen. «Ich übe jeden Tag sicher eine halbe Stunde», sagt Präsident Zünd, der seit über 30 Jahren im Dorfverein Tuba bläst. Er ist überzeugt, dass der Auftritt beste Werbung für den Musikverein Rorschacherberg ist und dass Dirigent Peng der richtige Mann für dieses Kreismusiktag-Unterfangen ist.

Peng ist in einer Blasmusik-Familie aufgewachsen

Manuel Peng ist in der Musikszene kein Unbekannter. Er ist Drummer in der Rockband Black Diamonds, die 2017 ihr drittes Studioalbum Once Upon A Time veröffentlichte und im Vorprogramm der schwedischen Band H.E.A.T drei Wochen in Europa unterwegs war. Im März hat die Rheintaler Band das Album «No-Tell Hotel» herausgebracht und ist auf Platz 3 der Schweizer Albumcharts gelandet.

Vor über 20 Jahren war Manuel Peng Gründer der Thaler Guggenmusik Nuklear-Spränger. «Manuel sass schon zweijährig an einem Schlagzeug», erzählt die Mutter Anita Zünd, die im Musikverein Rorschacherberg Kornett spielt. Sein Talent sei unüberhörbar gewesen. Peng sei übriges kein Künstlername, sondern der richtige Name, ergänzt sie lachend.

Warum engagiert sich der Rockmusiker in einem Blasmusikverein? Peng antwortet:

«Blasmusikklänge tun dem Körper gut. Sie versprühen Wärme und positive Energie.»

Mutter Anita nickt zustimmend. Zudem sei er in einer Blasmusikfamilie aufgewachsen: Sein Grossvater, Kurt Rohner, hat den Musikverein Rorschacherberg interimsweise dirigiert. Vor Manuel Peng hat sein Onkel, Joe Cahenzli, den Musikverein sechs Jahre geleitet und sein Stiefvater, Felix Zünd, ist Präsident. Zuerst sei alles nur ein Projekt gewesen. Aus dem Projekt sei die definitive Anstellung als Dirigent geworden. Das Fachwissen wie beispielsweise Orchesterführung oder Rhythmus hat sich Peng nicht zuletzt in der Musik-Rekrutenschule angeeignet. Er war Mitglied im Rekrutenspiel.

Peng arbeitet in einem Teilzeitpensum als IT-Projektleiter beim Kantonalen Bildungsdepartement; in seinem Proberaum in Widnau spielt der Vater von zwei Kleinkindern jeden Morgen vor der Arbeit eine Stunde Schlagzeug. Er bietet zudem für andere Musikvereine Registerproben und Coachings an. Denn Dirigenteninnen oder Dirigenten seien Mangelware und könnten Unterstützung gebrauchen.

Peng wird den Takt mit dem Schlagzeug angeben

Der Musikverein Rorschacherberg hat wie viele andere Musikvereine Nachwuchsprobleme. Denn der Nachwuchs fehlt auch in den Musikschulen. «Die Blasmusik ist zu wenig populär. Uniformen und Traditionen werden von vielen jungen Leuten als bieder beurteilt», weiss Peng. Felix Zünd hegt die leise Hoffnung, durch den Auftritt am Kreismusiktag wieder einige Blasmusik-Begeisterte zu finden.

Der Vortrag wird nicht nur einzigartig, weil sich die Rorschacherbergler nicht bewerten lassen werden, sondern weil Peng nicht vor der Musik stehen und dirigieren wird. Der Dirigent wird den Musikvortrag am Schlagzeug begleiten und mit dem Schlagzeug den Takt für die Bläserinnen und Bläser angeben.