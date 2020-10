Bis zu 90 Prozent des Umsatzes fallen wegen Corona weg: Gossauer Reisebüro stellt Herbstmesse auf die Beine

Finanzhilfe für Reisebüros und Eventbranche: Auch der Ständerat stimmt Nicolo Paganinis Vorschlag zu – mit einigen Bedenken

Reisebüros und andere Firmen in krisengeplagten Branchen sollen eine Härtefallunterstützung erhalten: Diesen spontanen Antrag des St.Galler CVP-Parlamentariers Nicolo Paganini hatte der Nationalrat am Mittwoch fast einstimmig angenommen. Das brachte den Ständerat am Donnerstag unter Zugzwang: Er stimmte im Grundsatz zu. Doch gerade Ostschweizer CVP-Ständeräte mahnten, viele Fragen seien noch offen.