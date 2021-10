Muolen: Schutzprojekt für Fledermäuse macht Schule

Biologie «Erwartungen übertroffen»: Das Fledermaus-Schutzprojekt in Waldkirch und Muolen macht Schule in der Region Erstmals konnte in den vergangenen drei Jahren das Braune Langohr, eine gefährdete Fledermausart, in Muolen nachgewiesen werden. Biologen, Landwirte, Gemeinde und Kanton haben gemeinsam ein Schutzprojekt lanciert. Nun sind auch in Mörschwil spezielle Kästen für die scheuen Tiere aufgehängt worden. Sandro Büchler Jetzt kommentieren 18.10.2021, 18.00 Uhr

Gleich mehrere Braune Langohren auf einem Haufen. Tagsüber schlafen die rund zehn Gramm schweren Säugetiere dicht an dicht. Die namengebenden Ohren sind dabei zusammengerollt. Bild: Ralph Ribi

(11. September 2019)

Die Zahlen freuen Bernhard Keller, den Gemeindepräsidenten von Muolen. «Das ist ein schönes Beispiel, wie man mit gezieltem Aufwand Obstgärten ökologisch und nachhaltig aufwerten kann.» Grund für Kellers Freude sind die rund 100 Fledermauskästen, die rund um Muolen in den Bäumen aufgehängt sind. Darin hat Biologe René Güttinger – wie schon in den beiden Jahren zuvor – Braune Langohren gezählt – eine in der Schweiz bedrohte Fledermausart.

Biologe René Güttinger schaut sich ein Braunes Langohr genauer an. Bild: Ralph Ribi

In einem halben Dutzend der grauen Kästen, die einem Vogelhäuschen ähnlich sind, fand Güttinger bei einem Augenschein im August lebende Tiere. Während des Tages hängen die Langohren kopfüber in den künstlichen Baumhöhlen und schlafen dicht beieinander. «Eine sogenannte Wochenstube», erklärt Güttinger.

In sieben weiteren Kästen fand er Kotspuren. Bereits als die Tagesquartiere 2019 aufgehängt wurden, konnte der Biologe im Herbst die Fledermausart zum ersten Mal überhaupt in Muolen nachweisen. Zudem hatten die Weibchen bereits Nachwuchs geboren.

Jetzt ist Paarungszeit bei den Fledermäusen

Die Tiere sind Leichtgewichte und kaum jemals zu sehen. Das Braune Langohr ist gerade einmal sechs bis elf Gramm schwer. Wenn die Fledermäuse in der Dunkelheit umherfliegen, haben ihre Flügel jedoch eine Spannweite von 24 bis 28 Zentimeter – fast so lang wie ein Massstab. Die Nahrung der Langohren besteht vorwiegend aus Nachtfaltern, deren Flügel und Beine sie vor dem Verzehr abtrennen und zu Boden fallen lassen. Auch Käfer, Schnaken und andere Insekten stehen auf dem Speiseplan der Säugetiere.

Jetzt im Herbst ist Paarungszeit bei den Braunen Langohren. Danach ziehen sich die Fledermäuse in Felshöhlen, Felsspalten oder in Ritzen von ungestörten Dachstöcken zurück und überwintern. Doch bereits im März, manchmal sogar schon Ende Februar werden die ersten Tiere wieder aktiv. «Ihr Winterquartier muss frostsicher, aber kalt sein», sagt Güttinger. Felswände entlang von Flussläufen seien optimal, auch Höhlen in der näheren Umgebung.

«Der Bewegungsradius der Braunen Langohren ist aber nicht allzu gross, sie bleiben in der Gegend.»

Landwirt Peter Zahner bei der Begutachtung eines Fledermauskastens, der 2019 in den Weilern Hueb, Holzbifang und Grüenholz aufgehängt worden waren. Bild: Ralph Ribi (11. September 2019)

Landwirte arbeiten im Schutzprojekt mit

Der Biologe und Fotograf aus Nesslau koordiniert in den Kantonen St.Gallen, Appenzell Ausserrhoden und Innerrhoden den Fledermausschutz. Bei der Erfolgskontrolle, wenn er ins Feld geht und in jeden Kasten hineinschaut, wird Güttinger vom Waldkircher Landwirt und passionierten Obstbauer Peter Zahner unterstützt.

«Die Zusammenarbeit mit den Bauern ist essenziell», sagt Güttinger. Denn die verbleibenden Hochstammbestände – die Birnen- und Apfelbäume, in deren Kronen die Fledermäuse nachts jagen – sind unter Druck. Bauern müssen die Bäume pflegen und im Herbst das Obst ernten.

«Doch Mostobst bringt stetig weniger Ertrag.»

Zahlreiche Landwirte entscheiden sich deshalb, die Bäume zu fällen, wodurch die Jagdgründe der Fledermäuse verloren gehen und deren ohnehin schon dezimierten Bestände weiter gefährdet werden. Mit dem Verschwinden der Obstbäume gehe auch ein Stück traditionelle Kulturlandschaft verloren, so Güttinger.

Deshalb sei das 2001 in Waldkirch gestartete und vom Kanton St.Gallen finanzierte Fledermausschutzprojekt wichtig – und macht mittlerweile Schule. 2019 wurden die «grauen, kargen Hotelzimmer» in Muolen aufgehängt. In diesem Jahr kam die Gemeinde Mörschwil hinzu, wo im Frühling die aus Holzbeton gefertigten Kästen in vier Hochstammanlagen aufgehängt wurden. «Wie in Muolen wurden auch dort bereits im ersten Sommer Braune Langohren nachgewiesen», sagt der 60-jährige Biologe. Ein voller Erfolg. Auch in Niederhelfenschwil und Oberbüren sind vergleichbare Schutzprojekte angelaufen.

Kühle Witterung wirkt sich auf Fortpflanzung aus

Bernhard Keller, Gemeindepräsident von Muolen. Bild: PD

Dass das Schutzprojekt Nachahmer findet und er Anfragen dazu von interessierten Gemeinden erhält, freut Muolens Gemeindepräsident Bernhard Keller. Hier könne die ländliche Gemeinde auf sich aufmerksam machen.

«Eine Stadt hat keine oder nur wenige Obstgärten, sodass wir hier unsere Trümpfe punkto Ökologie ausspielen können.»

Während im politischen Alltag Fragen zum Steuerfuss und zur Ortsplanung im Vordergrund stünden, habe der Fledermausschutz ein Schattendasein. «Wobei die mit den Kästen verbundene Patenschaftsaktion ein grosses Echo in der Gemeinde und viele Emotionen ausgelöst hat.» Die Gemeinde werde die Patinnen und Paten demnächst persönlich über die Kastenbelegung informieren.

Auch der Biologe frohlockt. «Unsere Erwartungen wurden übertroffen.» Überrascht habe ihn die Geschwindigkeit, mit der die Tagesquartiere von den Braunen Langohren in Beschlag genommen worden seien. «Der Nachwuchs zeigt, dass sie sich wohlfühlen und die Lebensraumaufwertung funktioniert.»

Das Fledermaus-Schutzprojekt ist noch nicht abgeschlossen. Biologe René Güttinger (im Bild) und Landwirt Peter Zahner werden die aus Betonholz gefertigten Tagesquartiere weiterhin einmal pro Jahr kontrollieren. Bild: Ralph Ribi

(11. September 2019)

Doch die aktuelle Zählung sei nur eine Momentaufnahme, erinnert Güttinger. Denn noch immer verschwindet mehr und mehr Lebensraum für den Kleinsäuger. Ein besonderes Problem sei die nächtliche Beleuchtung von Gebäuden, insbesondere von Kirchen und anderen historischen Gebäuden. Die zunehmende und flächendeckende Lichtverschmutzung setzt den Langohren besonders stark zu.

In diesem Jahr haben zudem der regnerische, kühle Frühling und Sommerbeginn die Fortpflanzung der Tiere, die bis zu 30 Jahre alt werden können, verzögert, sagt Güttinger.

«Die Jungen kamen durchschnittlich zwei Wochen später als üblich zur Welt.»

Dadurch sei auch die Aufzuchtzeit im Spätsommer kürzer als in anderen Jahren gewesen. Pro Jahr wird in der Regel ein Junges geboren, normalerweise in der zweiten Junihälfte. «Ich vermute, dass 2021 einige Weibchen gar keinen Nachwuchs hatten – wegen der kalten Witterung.»