Biografie Spuk auf dem Rosenberg: Witwe schreibt Buch über St.Galler Kantilehrer Geister von Verstorbenen, Gurus und ein interessanter Mann: Witwe Christine Picciolo-Schneider hat eine Biografie verfasst über ihren Mann Alex Schneider. 33 Jahre lang war er Physiklehrer an der Kanti am Burggraben. Er suchte aber auch den Kontakt zu Verstorbenen und war seinerzeit der bekannteste Parapsychologe der Schweiz. Das Buch ist eine grosse Liebeserklärung an einen ungewöhnlichen St.Galler. Melissa Müller Jetzt kommentieren 04.03.2022, 05.00 Uhr

Christine Picciolo-Schneider hat sieben Jahre am Buch über ihren Mann Alex Schneider (1927–2012) gearbeitet. Bild: Benjamin Manser

Der Geist eines Verstorbenen spielt Amor: Durch einen Übersetzungsauftrag kommt die Österreicherin Christine Picciolo-Schneider 1996 in das Haus des St.Galler Professors Alex Schneider. In einer Villa neben der HSG muss sie Botschaften, welche ein englisches Medium aus dem Jenseits empfängt, ins Deutsche übersetzen. Mit Geistern zu arbeiten, ist ihr zunächst fremd. In einer Séance erscheint dem Medium ein Mann, der an Krebs verstorben ist. Es gehe ihm wieder gut, sagt er – und hat auch eine Botschaft für die Übersetzerin:

«Du wirst bald den Partner deines Lebens kennen lernen.»

Ein paar Minuten später lernt die verdutzte Christine Picciolo-Schneider beim Mittagessen den Herrn des Hauses kennen: Professor Schneider. Ein grosser, hagerer Naturwissenschafter mit einem Funkeln in den Augen. Hoppla, denkt die 50-Jährige, als der 70-Jährige mit ihr zu flirten beginnt. Die beiden unternehmen schon bald Wanderungen auf Pfänder und Kronberg. Sie ist fasziniert von seinem Charisma, sträubt sich aber dagegen. «Den muss ich bald mit dem Rollstuhl herumschieben», denkt sie – da ist es schon um sie geschehen.

Jetzt hat Christine Picciolo-Schneider, 75, eine 466 Seiten starke Biografie über ihren vor zehn Jahren verstorbenen Mann geschrieben: «Stelldichein mit einer anderen Welt», im Selbstverlag erschienen. Darin erzählt sie teils süffig und unterhaltsam, teils ausschweifend, wie sich ihr eine neue Welt öffnet. Wie sie Geister, Heiler und Wahrsagerinnen kennen lernt – und Alex Schneider. Auf dem Umschlag ist er mit Hut zu sehen, nonchalant wie Humphrey Bogart, vor der Kulisse der St.Galler Altstadt, in mysteriöses, fahles Licht getaucht.

Sieben Jahre hat Picciolo-Schneider am Buch gearbeitet. Sie hat bei Schriftstellerin Ruth Schweikert Rat eingeholt und ehemalige Schülerinnen und Schüler ihres Mannes interviewt. 33 Jahre unterrichtete er an der Kanti am Burggraben Physik. «Er war ein beliebter Lehrer», sagt sie. Stets in Anzug und Krawatte gekleidet, fesselte er die Jugendlichen mit Schilderungen von schwarzen Löchern, Antimaterie und Urknall.

Rosenquarz zertrümmert Computer

Der ETH-Ingenieur interessierte sich auch für eine Wissenschaft, um die andere Akademiker einen weiten Bogen machen: die Parapsychologie. Er las die Schriften des indischen Gurus und Yoga-Meisters Yogananda und erforschte übernatürliche Phänomene. Die Gabe, mit Verstorbenen in Kontakt zu treten, hatte er aber nicht. Auch seine Witwe hat keine solchen Fähigkeiten, obschon sie einmal einen Kurs dafür besuchte. Die Geister wollten sich ihr nicht zeigen. «Man kann halt nicht alles», sagt sie.

Parapsychologe Alex Schneider (1927–2012) ist allgegenwärtig in der Wohnung von Christine Picciolo-Schneider. Bild: Benjamin Manser

Ein Kapitel im Buch widmet sich einem Spuk. Als die Autorin bei Alex Schneider in die Villa am Rosenberg einzog, hingen überall Bilder des indischen Gurus Sai Baba. Schneiders verstorbene Frau hatte diesen verehrt. Als Picciolo-Schneider die Bilder abhängte, plumpste ein grosser Rosenquarz vom Regal auf den Monitor ihres Computers. «War das die Rache von Sai Baba?», fragte sie sich. Sie schildert, dass der Wasserhahn auf unerklärliche Weise an und aus ging und dass sie Schritte hörte, obwohl niemand im Haus war. Die Wohnzimmervorhänge seien trotz geschlossener Fenster geflattert. Eine finnische Wahrsagerin lüftete das Geheimnis: Sie könne medial sehen, dass die verstorbene Frau des Professors herum geistere. Sie machte der Toten klar, dass dies nicht länger ihr Reich sei. Worauf es mit dem Spuk vorbei war.

Priester und Nonne lieben sich in einem früheren Leben

Christine Picciolo-Schneider ist überzeugt, dass sie ihren Mann schon in ihrem früheren Leben getroffen hat, um 1634 in einem Kloster in der Toscana. «Er war Priester, ich Nonne.» Darüber plaudert sie entspannt bei einer Tasse Kaffee in ihrer Wohnung, die voll ist mit Büchern über Hypnose, Sagen und Yogis, mit Marienbildern und Jesus-Statuen. Die Autorin mit den grüngrauen Augen und dem Lockenkopf wirkt nicht abgehoben, sondern unkompliziert und warmherzig. Mit einem Wohnmobil geht die 75-Jährige oft allein auf Reisen.

Unternehmungslustig war die Tochter eines Briefträgers schon in jungen Jahren. Mit 19 wandert sie nach Kanada aus, heiratet einen Italiener, bekommt drei Töchter. Ihr Mann ist «schön wie Alain Delon» – aber krankhaft eifersüchtig. Als sie von Toronto zurückkehren nach Österreich, macht er ihr die Hölle heiss. 1990 lässt sie sich scheiden und bildet sich in Innsbruck zur Psychotherapeutin weiter. Als sie 1996 Alex Schneider kennen lernt, betätigt sich sich auch als Reiseleiterin und organisiert und leitet mit ihm «mystische Gruppenreisen» nach Stonehenge in England und zu Kornkreisen.

Alex Schneider ist in ihrer Wohnung am Rosenberg allgegenwärtig: Fotos stehen im Büchergestell, in der Stube, lebensgross in der Küche. Ein betagter Mann beim Müesliessen. Es ging schon auf sein Ende zu, als sie das Foto machte. «Ich wollte ihn unbedingt verewigen beim Frühstücken.» Sie glaubt, dass sie sich wiedersehen werden im Jenseits.

Im Buch schildert sie Schneiders Kindheit in St.Gallen, seine Zeit während des Zweiten Weltkriegs, seine Erlebnisse bei der Studentenverbindung KTV, in der er den Vulgo Sasu bekam, seine Bergabenteuer im SAC, seine Begegnungen als Kantilehrer, sein Familienleben als Vater von fünf Kindern, seine zweite Heirat im Alter samt Flitterwochen in Florida.

Mit der Biografie will sie den einst prominenten St.Galler vor dem Vergessen bewahren. Ein Rendez-vous mit einem neuen Mann kann sich Christine Picciolo-Schneider nicht vorstellen. «Alex war wie Champagner. Nach ihm ist jeder andere Mann nur noch Mineralwasser.»

