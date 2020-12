Biodiversität Während 17 Jahren für die Artenvielfalt: Schlingnatter und andere Reptilien finden Lebensraum in Thaler Rebbergen Biodiversität war noch nicht in aller Munde, als die Thaler Winzer zusammen mit dem Ökobüro Hugentobler eine Arbeitsgruppe zur Aufwertung des Buechbergs ins Leben riefen. Das Projekt trägt Früchte und bietet bedrohten Arten neuen Lebensraum. Jolanda Riedener 14.12.2020, 05.00 Uhr

Die Erneuerung dieser Trockenmauer erfolgte im Februar 2018. Die Arbeiten im steilen Rebberg sind technisch anspruchsvoll.

Bild: Rudolf Hirtl (13. Februar 2018)



Es ist ein aussergewöhnliches Projekt am Thaler Buechberg, das nun nach 17 Jahren endet. Losgetreten hat es der Winzer Christoph Rutishauser, der eine Erschliessung zu seinen Reben plante und Hilfe bei der Finanzierung einer Trockenmauer suchte. Mit Ignaz Hugentobler, Geschäftsführer des Ökobüro Hugentobler, hat er einen Partner gefunden, der mit einer Arbeitsgruppe die Trockenmauerbestände im ganzen Buechberg erhoben und den Sanierungsbedarf ermittelte.

Inzwischen führt Sohn Roman Rutishauser das Weingut am Steinigen Tisch und rund 2400 Quadratmeter der Trockenmauern am Buechberg wurden saniert. Neben den ansässigen Winzern haben sich am breit abgestürzten Aufwertungsprojekt auch der Naturschutzverein Am Altenrhein, die politische Gemeinde, die Ortsgemeinden Thal und Altenrhein, der Kanton und verschiedene Stiftungen beteiligt.

Winzer werden bei den hohen Sanierungskosten unterstützt

Trockenmauern haben eine herausragende ökologische Bedeutung und sind Lebensraum für verschiedene Reptilienarten. Sie bildeten den Schwerpunkt des 17-jährigen Projekts. Um den Sanierungsbedarf einschätzen zu können, wurden die Trockenmauern am Buechberg inventarisiert: Rund die Hälfte der 4800 Quadratmeter an Trockenmauern wurde seither saniert.

Wichtig ist laut Ignaz Hugentobler, dass die Trockenmauern mit ihren Hohlräumen als Lebensraum für Tiere erhalten bleiben und die Terrassierung im Rebberg nicht verschwindet. Er sagt: «Alle Arbeiten, die dringend waren, sind inzwischen grösstenteils abgeschlossen. Die meisten Trockenmauern, die nicht saniert wurden, befinden sich derzeit noch in einem guten Zustand.»

Die Sanierungskosten wurden dabei grösstenteils vom Projekt übernommen. Die Grundeigentümer hatten einen Selbstbehalt zu entrichten.

Gefährdete Schlingnatter hat Lebensraum gefunden

Das Aufwertungsprojekt beschränkte sich jedoch nicht nur auf die Sanierung der Trockenmauern. Auch zehn Steinlinsen wurden erstellt. «Optisch sind sie eher unscheinbar, sind aber ein wichtiger Lebensraum für Reptilien und andere Kleintiere», sagt Hugentobler. Die Tiere verstecken sich und überwintern in den Steinhaufen, die etwa 80 Zentimeter tief in die Erde gehen und 70 Zentimeter in die Höhe ragen.



Weiter wurden Böschungen mit artenreichem Saatgut angesät. Fichten wurden entfernt und standortgerechte Gehölze gefördert. Die Massnahmen zeigen Wirkung. Hugentobler sagt:

«Insbesondere bei den Pflanzen ist ein Artenreichtum erkennbar.»



Zudem sei das Vorkommen von Zauneidechsen, Blindschleichen, Ringel- und Schlingnattern am Buechberg nachgewiesen. Besonders bemerkenswert sei das Vorkommen der Schlingnatter. Denn die Schlange ernährt sich von anderen Reptilien, die ebenfalls eher selten sind - nicht zuletzt wegen ihres aussergewöhnlichen Speiseplans steht sie auf der roten Liste der gefährdeten Arten.

Die Schlingnatter ist selten.

Bild: Romano Cuonz

Es geht auch ohne Pestizide

Innerhalb der Bestrebungen zur Aufwertung des Buechbergs beteiligt sich auch eine kleine Arbeitsgruppe des Naturschutzvereins Am Altenrhein. Sie wirkt auf einer kleinen Rebfläche im Gebiet «Bäremannli», das ihr Felix Lutz aus Wienacht-Tobel zur Verfügung stellt. Involviert ist auch der Rorschacher Biologe Josef Zoller, der von einem erfreulichen Projekt spricht.

Die Arbeitsgruppe pflegt pilzwiderstandsfähige (PIWI) Reben, verzichtet auf den Einsatz von Pestiziden. Laut Zoller ist die Ernte dennoch erfreulich und von guter Qualität. Auch die Begleitvegetation wird gefördert: Die Anzahl der begleitenden Pflanzen am Rebberg ist mit zirka 100 Arten besonders hoch.



Pro Riet unterstützt Massnahmen zur Biodiversität

Sandra Bischof, Gemeinderätin Thal.

Bild: PD

Für die Thaler Gemeinderätin Sandra Bischof, die sich während acht Jahren in der Arbeitsgruppe engagierte, ist das Projekt auch aus landschaftlicher Sicht ein Gewinn. «Die Winzer hätten ohne die Unterstützung finanziell keine Chance gehabt, die Trockenmauern zu erneuern», sagt sie. Optisch habe der Südhang des Buechbergs durch die Aufwertung ebenfalls profitiert. Die Gemeinde habe das Projekt stark unterstützt und es sei vorbildlich, wie die verschiedenen Beteiligten dafür zusammengestanden seien.

Das Aufwertungsprojekt am Buechberg ist inzwischen zwar abgeschlossen, es bestehen aber weiterhin Beratungs- und Unterstützungsmöglichkeiten für ökologische Aufwertungen. Der Verein Pro Riet Rheintal mit Präsident Ignaz Hugentobler hat sich auf Trockenmauern spezialisiert und kann auch finanzielle Unterstützung leisten.