Biodiversität: WWF zeichnet Schulhaus Hof in St.Gallen aus

Biodiversität macht Schule Der WWF zeichnet das St.Galler Schulhaus Hof für seine Umgebung mit Biotop und Apfelbäumen aus: Hier fühlen sich Kinder, Schnecken und Frösche wohl Viele Pausenplätze sind Betonwüsten. Dass es auch anders geht, beweist das St.Galler Schulhaus Hof: Hier fliesst ein Bächlein durch eine Blumenwiese, die Kinder klettern auf Apfelbäume und im Schulgarten flattern Schmetterlinge. Jetzt hat der WWF die Schule für ihre vorbildlich naturnahe und kindgerechte Umgebung prämiert.

Melissa Müller 16.05.2021, 17.00 Uhr

Grüner Pausenplatz: Kinder vom St.Galler Schulhaus Hof trainieren ihre Geschicklichkeit. Bild: PD

Wer nach dem Regen über die nasse Wiese rund ums Schulhaus Hof geht, muss schauen, wo er den Fuss hinsetzt. «Es hat extrem viele Hüslischnecken», sagt Nina Kunz vom Verein Bioterra für biologisches Gärtnern. Ein gutes Zeichen: «Die Weinbergschnecke fühlt sich wohl in wilden, naturbelassenen Ecken.» Auch anderen Tieren gefällt es auf diesem aussergewöhnlichen Pausenplatz im Quartier Winkeln, in der Nähe des Gübsensees: Eine Bachstelze hüpft auf dem Dach, Bienen summen in den blühenden Apfelbäumen, im Biotop tummeln sich Frösche.

Jetzt hat der WWF das Schulhaus Hof mit einer Emailletafel für seine «besonders kinder- und naturgerechte Umgebung» ausgezeichnet. «Das Schulhaus Hof ist ein Vorreiter in der Stadt St.Gallen und der Ostschweiz», sagt Markus Weissert vom WWF.

Von links: Markus Weissert vom WWF St.Gallen, Schulleiterin Marianne Urbach mit der Auszeichnung, Nina Kunz, Projektleiterin Gartenkind bei Bioterra, Markus Buschor, Stadtrat Planung und Bau, und Simon Zeller, Abteilungsleiter kantonales Amt für Natur, Jagd und Fischerei. Bild: Arthur Gamsa

Der WWF und andere Umweltorganisationen haben im Rahmen des Projekts «Biodiversität macht Schule» bereits 36 Schulhäuser und Kindergärten für ihre vielgestaltige und naturnahe Umgebung ausgezeichnet. «Das Projekt soll dazu motivieren, weitere Schulhöfe zu entsiegeln und naturnah umzugestalten», sagt Neurologe Weissert, der den Preis am Mittwoch Schulleiterin Marianne Urbach übergeben hat.

«Denn noch auf zu vielen Schulhöfen dominieren monotone Bodendeckel, Parkplätze und robotergemähte Rasen.»

Das Schulhaus Hof beweist, dass es anders geht. Es gibt Kies, Blumen, ein Bächlein, Holzhaufen, Apfelbäume und Hütten, die aus Weiden geflochten sind. Der Unterricht findet oft draussen statt: In der Handarbeit wird unter den Bäumen «glismet». «Das ist unser grünes Klassenzimmer», sagt Schulleiterin Marianne Urbach.

Die Gärtner der Dienststelle Stadtgrün pflegen die Umgebung. Sie haben aus Weiden grüne Behausungen geflochten, in denen sich die Kinder gern verstecken. Bild: PD/Markus Weissert

Dazu gehört ein Gemüsegarten. Einmal in der Woche gärtnert eine Mitarbeiterin von Bioterra mit den Kindern. Hinter dem Schulhaus fliesst ein Bach in ein Biotop. Daneben steht ein Bienenkasten, sodass die Kinder später den Honig kosten können.

Die Ernte vom Pausenplatz: Apfelschnitze, Gemüse und Honig

Eine Lehrerin, die auch Biologin ist, stellt jede Woche eine «Pflanze der Woche» vor. Oft bringen die Kinder selber eine Blume mit und bitten die Lehrerin, sie zur «Pflanze der Woche» zu küren. Im Herbst warfen die Kinder Äpfel herum. «Da wollten wir ihnen zeigen, dass die Früchte nicht nur als Wurfgeschosse taugen», sagt die Schulleiterin. Nun pressen sie daraus Süssmost und trocknen Apfelschnitze, die sie ins Skilager mitnehmen. Einziger Nachteil der grünen Schuloase: «Ab und zu fällt ein Kind in den Bach.»

Feuchte und trockene Gebiete wechseln sich ab. So finden verschiedene Tiere und Pflanzen Unterschlupf. Bild: Arthur Gamsa

Das Fazit von Markus Weissert:

«Das Schulhaus Hof hat seine Hausaufgaben perfekt gemacht.»

Schon der Ausblick vom Schulzimmer in den Grünraum verbessere das Leistungsvermögen und den Schulerfolg der Kinder. Der pensionierte Kinderarzt lobt auch die städtische Dienststelle Stadtgrün, die sich um die Pflege der Schulplätze kümmert. «Adrian Stolz und sein Team betreiben einen Riesenaufwand, um solche grünen Umgebungen zu pflegen.»

Biogärtnerverein bricht eine Lanze für faule Hausabwarte

Auch Nina Kunz vom Verein Bioterra für biologisches Gärtnern würdigt bei der Preisverleihung das Schulhaus Hof als Vorzeigebeispiel: «Man sieht eine artenreiche Landschaft mit Feuchtgebieten, aber auch mit trockenen Stellen.» Das fördere unterschiedliche Tier- und Pflanzenarten. Kunz plädiert dafür, der Natur öfter freien Lauf zu lassen:

Nina Kunz, Projektleiterin Gartenkind beim Verein Bioterra für biologisches Gärtnern.

Bild: Arthur Gamsa

«Beim Gärtnern zahlt sich Faulheit aus.»

Das Projekt wird auch durch die Kantone St.Gallen und Thurgau unterstützt. «Wir haben das grosse Ziel, den Kanton St.Gallen zum Blühen zu bringen», sagt Simon Zeller vom Amt für Natur, Jagd und Fischerei. Man wolle den rasanten Schwund der Artenvielfalt stoppen.

Als Zeller 2018 seine Stelle antrat, fiel ihm auf, dass der Hausabwart das Unkraut auf dem Kiesplatz an der Davidstrasse alle paar Wochen abbrannte. Zeller sagte: «Jetzt machen wir daraus einen ökologisch wertvollen Trockenstandort mit Blumen, Sand und Kies statt einer toten Stadtlandschaft.» Der Facility-Manager war jedoch skeptisch. Es dauerte ein Jahr, bis die Idee umgesetzt wurde. «Es braucht viel Überzeugungsarbeit und ein Umdenken», sagt Zeller.

Simon Zeller vom Amt für Natur, Jagd und Fischerei des Kantons St.Gallen.

Bild: PD

Gleichwohl interessiere sich fast jede der 77 Gemeinden des Kantons fürs Trendthema Biodiversität. «Wir schauen nun: Wie viele Flächen hat eine Gemeinde, auf der sie die Artenvielfalt fördern könnte?» Die Gemeinde Sargans sei daran, vier Hektaren Land in ein Naturparadies zu verwandeln.

Zudem will der Kanton mit gutem Beispiel vorausgehen und die Umgebungen seiner eigenen Bauten ökologischer gestalten. So soll der Innenhof der St.Galler Lokremise mit Pflanzen angereichert werden, die im Hochsommer Schatten spenden. Die Fassade des Baudepartementes an der Lämmlisbrunnenstrasse wird ebenfalls begrünt.

Ein raffinierter Brunnen aus Regenwasser

Auch Stadtrat Markus Buschor will der Natur in der Stadt mehr Raum geben. Er war als Jungarchitekt dabei, als das Schulhaus Hof vor 31 Jahren eröffnet wurde. «Es fiel in eine Pionierphase. Dem damaligen Stadtbaumeister Franz Eberhard selig war es schon damals wichtig, die Schulhausumgebung zusammen mit den Architekten naturnah zu gestalten.» Das zeige sich in raffinierten Details wie einer Dachrinne, von der das Regenwasser in einen dreieckigen Brunnen und dann weiter ins Biotop fliesst. Buschor:

«So sehen die Kinder: Da regnet es, es gibt Wasser, das fliesst in ein Bächli.»

Stadtrat Markus Buschor. Bild: PD

1999 gestaltete die Thurgauer Gartenbaufirma Winkler und Richard aus Wängi die Umgebung der Schule so, dass sich auch Flora und Fauna optimal entfalten können. Das sei ein Ansporn für andere Schulen. «Es ist mir ein grosses Anliegen, auch beim geplanten Schulhaus Riethüsli diesen Weg zu gehen», sagt der Vorsteher der Direktion Planung und Bau. Es gebe allerdings immer noch viele Leute, die einen betonierten Platz unschlagbar praktisch fänden.

Die 200 Kinder, die Lehrpersonen und Leiterin Marianne Urbach vom Schulhaus Hof geniessen hingegen ihr grünes Klassenzimmer:

«Mit dem Preis wird honoriert, dass wir etwas daraus machen. Und das freut mich.»

Schulleiterin Marianne Urbach vor dem «grünen Klassenzimmer» unter den Bäumen. Bild: Arthur Gamsa

Der WWF schenkt Schulen und Kindergärten, die an einer Aufwertung ihres Pausenplatzes interessiert sind, eine unentgeltliche Beratung durch eine Naturgartenfirma aus der Region.