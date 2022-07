Steingärten: Gossau setzt auf Beratung von Christoph Bücheler

Biodiversität «Beim Anblick dieser Thujahecke bekomme ich Depressionen»: Prominenter Gossauer Gartenexperte wirft einen Blick in private Gärten In Gossau gibt es zu viele tote Steingärten und sterile Rasen. Die Stadt bietet deshalb kostenlose Gartenberatungen für mehr Artenvielfalt an. Ein Rundgang zu speziellen Gärten mit Gartenprofi Christoph Bücheler, dem ehemaligen Chef des St.Galler Gartenbauamts. Melissa Müller Jetzt kommentieren 06.07.2022, 05.00 Uhr

Sie wollen mehr insektenfreundliche Gärten in Gossau: Gartenexperte Christoph Bücheler und René Haefeli, Leiter Stadtentwicklung, vor einem prächtigen Schrebergarten am Bahnhof Gossau. Bild: Belinda Schmid

Im Garten des Gossauers Christoph Bücheler tanzen Schmetterlinge um rosa und lila Blumen. Doch schaut er sich um, stellt er fest, dass sich die Schottergärten in den letzten Jahren in vielen Gemeinden stark ausgebreitet haben. Besonders in neu gebauten Quartieren, wo Häuser oft mit Gärten aus sterilen Rasenflächen, Thujahecken und Schotterwüsten ausgestattet werden. Tiere und Pflanzen verlieren ihren Lebensraum. «Wir müssen diesen Trend stoppen», sagt Christoph Bücheler. Beim Anblick von Thujahecken bekomme er Depressionen.

Gartengestalter Christoph Bücheler. Bild: Belinda Schmid

Bücheler bietet im Dienste der Stadt Gossau Beratungen an, besucht Gartenbesitzerinnen und Gartenbesitzer und berät sie bis zu zwei Stunden kostenlos: «Man kann in kleinen Schritten viel erreichen.» Das weiss er aus Erfahrung: Der ehemalige Leiter des St. Galler Gartenbauamts prägte 30 Jahre das Stadtbild und brachte zusammen mit 64 Angestellten öffentliche Plätze zum Blühen. Er schuf naturnahe Gärten und leistete Pionierarbeit, lange bevor das Schlagwort Biodiversität in aller Munde war.

Die Idee der Gartenberatung stammt von René Haefeli, Leiter Stadtentwicklung, der Bücheler seit 30 Jahren kennt und für sein Projekt gewinnen konnte. Während andere Städte Steingärten verbieten wollen, setzt die Stadt Gossau auf Beratung.

Der Garten von Christoph Bücheler: Er hat das Blumenbeet farblich abgestimmt und so gestaltet, dass er in der Stube vom Sofa aus darauf schauen kann wie auf ein Gemälde. Bild: Belinda Schmid

Bücheler findet Verbote problematisch, da der Vollzug schwierig sei. «Wenn die Leute zu etwas gedrängt werden, kommt es nicht gut.» Beratung sei der bessere Weg. Der sportlich-elegante 64-Jährige geht die Sache mit Elan und einem Schmunzeln an, ohne missionarischen Eifer. Seine Begeisterung für Blumen und Stauden wirkt ansteckend.

«Es müssen nicht nur einheimische Gewächse sein. Es ist völlig in Ordnung, wenn man in seinem Garten auch Exoten wie Pfingstrosen oder Echinacea hat.»

Der Gartenexperte freut sich auf seine neue Aufgabe und sprüht vor Ideen. Aus diesem Anlass laden Bücheler und Haefeli auf einen Spaziergang ein, um ökologisch wertvolle Gärten und negative Beispiele zu besichtigen.

Ein Rundgang in Gossau mit Gärtner Christoph Bücheler

1. Station: Bahnhof Gossau – ein Hotspot der Biodiversität

Beim Bahnhof Gossau geht’s los. Haefeli und Bücheler zeigen einen Schrebergarten an den Gleisen. Auf einem schmalen Streifen Land, etwa zehn Meter lang und drei Meter breit, steht eine Holzhütte mit karierten Vorhängen. Davor Gemüsebeete, ein kleines Biotop und eine Fülle von blühenden Stauden wie Färber-Hundskamille, wilder Majoran und blau blühende Wegwarten. «Wer diesen Garten pflegt, ist ein Kenner», sagt der Gartenexperte und nickt anerkennend.

«Hier wachsen auf engstem Raum mindestens 200 verschiedene Pflanzen.»

Bücheler bestaunt Thymianteppiche und Graslilien mit filigranen weissen Blüten. Er streift mit der Hand über die grossen, pelzigen Blätter eines Muskatellersalbeis: «Riechen Sie mal, wie gut das duftet!» Auch ein unscheinbares blassviolettes Blümchen versetzt ihn in Entzücken. «Ein Echtes Eisenkraut. Zart, aber wunderschön.»

In diesem Schrebergarten am Bahnhof Gossau wachsen 200 verschiedene Pflanzen. Bild: Belinda Schmid

2. Station: Totholz neben den Gleisen

Wer am Bahnhof genau hinschaut, entdeckt noch mehr Natur. Zwischen Gleisen liegt Totholz und ein Steinhaufen, in dem sich Eidechsen verkriechen können. «Bahnhöfe sind Hotspots der Biodiversität», sagt Bücheler. Noch vor zehn Jahren hätten SBB & Co. Herbizide gegen Unkraut gespritzt – heute werten sie Restflächen und Grünstreifen neben den Schienen ökologisch auf. Auf den mageren Kies- und Sandböden gedeihen Wegwarten, Nachtkerzen, wilde Möhren und Reseden.

SBB und SOB gestalten ungenutzte Flächen zwischen den Gleisen so, dass sie zum Lebensraum für seltene Tiere und Pflanzen werden. Bild: Belinda Schmid

Auch Büsche wie Wildrosen, Heckenkirschen und Felsenbirne wachsen am Bahnhof. «Die Felsenbirne ist gerade hip, weil sie so schön weiss blüht und der Strauch im Herbst ein traumhaftes rotes Laub bekommt», sagt Bücheler. «Zudem ertragen sie starke Trockenheit, was in Städten in Anbetracht des Klimawandels ein Vorteil ist», ergänzt Haefeli.

Die dunkelblauen Früchte der Felsenbirne sind gerade reif und munden Menschen und Vögeln. Auch ein Weissdorn gedeiht am Bahnhof – «im stachligen Busch finden Vögel Schutz und können gut nisten.»

Wertvolle Flora und Fauna entlang der Gossauer Bahngleise: Ein Gemeines Leinkraut. Dieser Blume gefällt es auf Schuttplätzen und Brachstellen. Bild: Belinda Schmid

3. Station: Ein Parkplatz

Spaziert man die Bahnhofsunterführung empor zur Sportstrasse, steht zur Linken ein Mobility-Parkplatz mit Bäumen, die mit Schotterflächen eingefasst sind. «Ein Unort», sagt der Fachmann. Das hat die Stadt Gossau auf dem Kerbholz. Auch der Staat wählt für seinen Grund und Boden immer wieder die «Verschotterung» entlang von Strassen oder auf Verkehrsinseln. Am Parkplatz wird die Stadt nichts ändern, weil hier in drei, vier Jahren sowieso eine neue Sportanlage gebaut wird.

Ein Unort: Der Parkplatz hinter dem Gossauer Bahnhof. Bild. Belinda Schmid

4. Station: Ein Neubau mit «Horrorgarten»

Ein paar Schritte weiter ragt in der Kurve ein moderner Wohnblock mit Vorplatz aus Asphalt in die Höhe. Zur Linken liegt ein Rasen mit einem Randabschluss aus Steinen, zur Rechten 18 Parkplätze. Christoph Bücheler sagt:

«Das ist eine Horrorumgebung.»

«Ein einziger grosser Baum auf der Wiese würde schon viel hermachen.» Mit kleinem Aufwand und ohne grosse Kosten könne man in einer solchen Umgebung viel bewirken.

Neubau an der Sportstrasse: «Eine Horrorumgebung», sagt der Gartenfachmann. Bild: Belinda Schmid

Bücheler glaubt nicht, dass auf dem sterilen Rasen jemals ein Kind spielt. «Man könnte stattdessen eine Blumenwiese säen und die Wiesenränder mit einer Niederhecke und einem Krautsaum bepflanzen.»

Auch könnte man zwei der 18 Parkplätze neben dem Mehrfamilienhaus aufheben: «Das wäre eine ideale Baumgrube, 5,5 mal 2,5 Meter für je einen Baum - und schon würde sich ein völlig anderes, attraktiveres Bild bieten.»

5. Station: Ein Insektenparadies an der Sportstrasse

Gegenüber der Neubausiedlung, die bei Bücheler schlechte Noten bekommt, summen Bienen. Eine Familie hat sich hier vor ihrem Haus eine grüne Oase voller Blumen und Stauden geschaffen. Schmetterlinge gaukeln über einem Hochbeet mit Ringelblumen. In der Mitte des Gartens wächst ein Maulbeerbaum, auch als Futterpflanze für Seidenraupen bekannt. «Kommen Sie nur rein», sagt Bewohnerin Jolanda Germann und lädt spontan in den wildromantischen Garten ein:

Lieben Schmetterlinge und Bienen: Jolanda Germann und ihre Töchter Michelle und Jana. Bild: Belinda Schmid

Als ihre Kinder klein waren, war der Garten ein Rasen mit einer Schaukel. Als die Kinder ausflogen, wollte die Mutter einen insektenfreundlichen Garten daraus machen. «Da haben wir uns schlau gemacht.» Das SRF-Projekt «Mission B» habe sie dazu inspiriert. Eine Gärtnerei setzte die Wünsche um. Jolanda Germann ist sehr zufrieden: Der Naturgarten bereite kaum Arbeit und müsse nur ein Mal im Jahr gemäht werden.

Oft bleiben Passantinnen und Passanten stehen und beobachten fasziniert Schmetterlinge und Hummeln, die zwischen Fenchel, Sanddorn und Traubenkirsche hin und her fliegen. «Wir bekommen viele Komplimente für unseren Garten», sagt Jolanda Germann. Es macht ihr Spass zu beobachten, wie sich die Natur in diesem bunten kleinen Kosmos täglich verändert. Woher kommt ihre Liebe zu den Pflanzen? «Die Pflanzen sind für mich Mittel zum Zweck», sagt Jolanda Germann.

«Ich liebe Schmetterlinge und Bienen.»

6. Station: Kräuterfrau baut 150 Heilpflanzen an

An der Herisauerstrasse bleibt der Pflanzenfreund trotz Lärm und Abgasen gebannt stehen. Blumen am Strassenrand wecken sein Interesse: Neben einer Hecke spriessen Waldwitwenblumen und Rainfarn, eine krautige Pflanze, die intensiv nach ätherischen Ölen duftet. «Hallo, was reden Sie da über meine Pflanzen? Kommen Sie rein!», ruft eine Stimme aus dem Garten.

Wieder eine Pflanzenfreundin, die spontan in ihr Reich einlädt: Eine resolute Frau mit Zopf und Brille. Irene Nair pflückt die gelben Blüten der Nachtkerze, um einen Hustensaft zu brauen. Die ehemalige Drogistin sagt: «In meinem Garten wachsen über 150 Heilpflanzen.»

Irene Nair pflückt Nachtkerzen für einen Hustensaft. Bild: Belinda Schmid

Hinter der Hecke an einer der lautesten Strassen der Stadt pflegt die 70-jährige Kräuterfrau einen grossen, verwunschenen Garten. Der Blick schweift über rosa Wolken aus Rosen, wildem Majoran und gelben Wolken aus Johanniskraut.

«Ich mag es, wenn es blüht, summt und flattert.»

Die Gärtnerin nascht ein paar Cassisbeeren frisch ab Strauch und sagt: «Mein Garten ist die letzte Beiz für Bienen vor dem Bahnhof.»

Überall Rosen, Farben und Düfte: Der Garten von Irene Nair. Bild: Belinda Schmid

An der Fassade klettert ein Birnbaum. Neben alten Fabrikfenstern, die als Deko dienen, ragen Königskerzen empor. Bücheler bestaunt ungewöhnliche Gewächse. «Oh, ein Mönchspfeffer. Man merkt, dass Sie vom Fach sind, Frau Nair.» Er entdeckt ein Seifenkraut, aus dem einst Seifen hergestellt wurden, und Weinraute, mit der man Schnäpse aromatisieren kann. Die Pflanze wird auch von der Schwalbenschwanzraupe geschätzt:

Eine Schwalbenschwanzraupe tut sich an einer Weinraute gütlich. Bild: Belinda Schmid

Irene Nair beherbergt in ihrem Garten acht verschiedene Schmetterlingsarten, etwa Apollo, Trauermantel, Admiral und Bläuling. «Ein solcher Garten ist hohe Schule», sagt Christoph Bücheler. «Das lässt sich nicht amtlich verordnen.»

Schmetterling auf Lavendel. Bild: Belinda Schmid

Gossauerinnen und Gossauer, die ihren Garten naturfreundlich aufwerten wollen, erhalten eine kostenlose Erstberatung. Anmelden unter: naturnah@stadtgossau.ch.

