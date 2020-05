Interview Bildungsminister Stefan Kölliker erwidert Kritik von Stadtrat Markus Buschor: «Der Stadt entstehen durch die Beschulung auswärtiger Talentschüler keine Mehrkosten» Stadt und Kanton sind bei der Finanzierung der Talentschulen uneins. Jetzt nimmt Regierungsrat Stefan Kölliker Stellung. Daniel Wirth 15.05.2020, 05.00 Uhr

Zwischen dem kantonalen Bildungsdepartement und der Direktion Bildung und Freizeit der Stadt St.Gallen herrscht schon lange Unstimmigkeit darüber, wer wie viel Geld an die Beschulung auswärtiger Talentschüler beisteuern soll.

Jüngst erweckte der Entscheid des Kantons, der Stadt St.Gallen die Anerkennung als Standort einer kantonalen Talentschule abzusprechen, den Eindruck, Regierungsrat Stefan Kölliker fahre eine persönliche Retourkutsche gegen den städtischen Schuldirektor Markus Buschor. Dieser Eindruck stimme hinten und vorne nicht, wehrt sich der Bildungschef jetzt.

Es erweckte den Eindruck, Sie hätten Stadtrat Markus Buschor mit dem Talentschulenentscheid abgestraft, weil er sich kritisch zur schrittweisen Lockerung der Coronamassnahmen mit Halbklassen äusserte?

Stefan Kölliker: Das ist an den Haaren herbeigezogen. Die Lockerungen der Coronamassnahmen und die Aberkennung der Stadt St.Gallen als Standort einer kantonalen Talentschule haben rein gar nichts miteinander zu tun. Mir geht es hier einzig und allein um die Beschulung der Talentschülerinnen und Talentschüler.

Es bestand also dringender Handlungsbedarf?

Ja. Mit ihrem Entscheid, ab dem Schuljahr 2020/2021 keine auswärtigen Talente mehr zu beschulen, löste die Stadt St.Gallen beim kantonalen Bildungsdepartement ein akutes Problem aus und wir mussten umgehend eine neue gute Lösung finden.

Markus Buschor sagt, durch die Beschulung auswärtiger Talentschüler entstünden der Stadt Mehrkosten, die nicht den Steuerzahlern übertragen werden könnten.

Diese Begründung ist falsch. Wir kennen im Kanton St.Gallen zwei Modelle: Für Talente, die in Regelklassen unterrichtet werden, zahlt die Schulgemeinde, in welcher der Schüler wohnt, dem Talentschulträger ein jährliches Schulgeld von 11'000 Franken. Mit diesen Schülern werden Klassen aufgefüllt.

Es entstehen keine Mehrkosten,

weder bei der Infrastruktur

noch beim Personal.

Es entstehen keine Mehrkosten, weder bei der Infrastruktur noch beim Personal. Im Gegenteil: Der Standort der Talentschule generiert in der Regel Mehreinnahmen. Für Talente, die in reinen Talentklassen unterrichtet werden, beträgt das Schulgeld 19'000 Franken im Jahr, was mehr oder weniger den Vollkosten entspricht. Die Stadt St.Gallen führt aber keine reinen Talentklassen. Das ist der Entscheid des Stadtrats, den wir beim kantonalen Bildungsdepartement nicht beeinflussen können.

Ist die Stadt St.Gallen die einzige Trägerin einer Talentschule, die wegen des Schulgelds auf die Barrikaden geht, oder gibt es weitere?

Nein, wir haben sonst keine Probleme. Die anderen elf Träger von Talentschulen arrangieren sich mit den Bestimmungen des Kantons, die vom Bundesgericht als rechtens beurteilt worden sind. In Wil werden reine Talentklassen mit Kunstturnerinnen und -turnern und weiteren Sportlern geführt, ebenso in Rapperswil mit Talenten im Eishockey, Fussball, Unihockey und Volleyball.

In der Stadt St.Gallen werden seit 2006 Talente unterrichtet, im Moment sind es über 100 Schülerinnen und Schüler. Jetzt wird ihr die kantonale Anerkennung abgesprochen. Das wirkt doch seltsam.

Nochmals: Wir haben mit keinem Wort gesagt, die Stadt dürfe keine auswärtigen Talente mehr unterrichten. Wir wurden vor vollendete Tatsachen gestellt und mussten schnell reagieren; das neue Schuljahr beginnt in wenigen Monaten und es gab deswegen verständlicherweise verunsicherte Eltern und Sportverbände. Ich möchte eines sagen: Von der Stadt wird nach wie vor gute Begabtenförderung gemacht; dafür bin ich dankbar.

Nochmals zurück zum Schulgeld. Ihre Argumentation mit dem Auffüllen von Klassen mit Talenten leuchtet ein. Aber die Stadt unterrichtet viele Schülerinnen und Schüler von auswärts, weil Gemeinden wie Mörschwil keine Oberstufe führen. Hier beträgt das Schulgeld 21'500 Franken, 10'500 Franken mehr als für einen talentierten Sportler. An dieser grossen Differenz stört sich Markus Buschor.

Das sind Vereinbarungen, welche die Gemeinden untereinander abschliessen. Wenn sie ein Schulgeld von 21'500Franken festlegen, weil ganze Klassen zusätzlich geführt werden müssen, dann ist das die Sache und das gute Recht von Gemeinden untereinander.

Unsere Bestimmung für die Talentschulen, die von der Stadt St.Gallen bis vor das Bundesgericht gezogen wurde, ist eine Regelung, die für alle 77 Gemeinden im Kanton St.Gallen gilt. Und in erster Linie geht es darum, mit Talenten Klassen aufzufüllen, darum wurde es bei 11'000 Franken im Jahr festgelegt.

Früher waren es einmal einheitlich 15'000 Franken.

Das ist richtig. Früher gab es nur ein Finanzierungsmodell, die reinen Talentklassen kannten wir am Anfang nicht. Das hatte zur Folge, dass sich viele Schulgemeinden um eine kantonale Anerkennung als Talentschulstandort beworben haben. Nicht wenige davon hatten das Ziel, mit den 15000 pro Talentschüler, der eine Klasse auffüllt, Geld zu verdienen oder damit die Oberstufe am Leben zu erhalten.