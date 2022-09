BILDUNG Semesterbeginn an der Universität St.Gallen: Wie die HSG Studentinnen anlocken will und warum alle mit kaltem Wasser die Hände waschen 1856 junge Erwachsene verbringen bald ihren ersten Tag an der Universität St.Gallen: Verwaltungsdirektor Bruno Hensler über Durchmischung, Studenten aus der Ukraine, Albert Nufer als allfälliger Sponsor und Nachhaltigkeit. Diana Hagmann-Bula Jetzt kommentieren 07.09.2022, 18.00 Uhr

Bald kehrt auf dem Campus Rosenberg der Universität St.Gallen wieder Leben ein. Bild: Urs Bucher

Schon als kleines Mädchen wusste Luna Roelli: Sie will Anwältin werden. Nun ist sie 18 Jahre alt, argumentiert und schreibt noch immer gerne und kommt ihrem Traumberuf gerade einen grossen Schritt näher. Am 12. September beginnt sie, an der Universität St.Gallen zu studieren. Recht und Wirtschaft. Etwas nervös sei sie. Und «mega gespannt», sagt sie. Darauf, wie das Unileben so sein wird.

Recht studieren und nicht schon von daheim ausziehen müssen, diese Faktoren waren der St.Gallerin bei der Wahl der Universität wichtig. «Bern und Fribourg kamen deshalb nicht in Frage», sagt Luna Roelli. Ausserdem habe die Universität St.Gallen einen «super Ruf». «Ich habe mehrere Bekannte, die schon an der Schule sind und Gutes erzählen.»

Roelli ist einer von 1856 jungen Menschen, für die in ein paar Tagen ein neuer Lebensabschnitt an der Universität St.Gallen beginnt. Im Vorjahr waren es 1777 Studienanfängerinnen und Studienanfänger. «Ein leichtes Wachstum entlang des Bevölkerungswachstums. Das ist gut so», sagt Bruno Hensler, Verwaltungsdirektor der Universität St.Gallen. Obwohl verschiedene Studien den Universitäten bis 2030 einen Einbruch der Schülerzahlen voraussagen, geht er weiterhin von einem leichten Wachstum aus.

«Bei den Wirtschaftswissenschaften rechnet man mit einer Stagnation, bei der IT hingegen mit einer Steigerung. Der Zulauf hängt auch mit unserem Leistungsausweis zusammen.»

Rankings, wie jenes der britischen Zeitung «Financial Times», in dem die HSG regelmässig gut abschneidet, helfen bei der Positionierung auf dem Ausbildungsmarkt. Gerade für ausländische Studierende und Forschende sei die Rangliste ein wichtiger Wegweiser. Schweizer Interessenten hingegen würden sich an Infotagen ein Bild von der Universität machen, sich auf Schilderungen von Abgängern und Lehrpersonen an der Kantonsschule stützen. «Grundsätzlich hat der Konkurrenzdruck zugenommen, gerade auch wegen privater Anbieter», sagt Hensler.

Maturandinnentage und weniger Ellbogenkultur

Für das Herbstsemester 2022 haben sich insgesamt 9610 Studierende eingeschrieben (Vorjahr: 9435). Im Assessmentjahr werden 1856 Studierende erwartet (1777), auf der Bachelor-Stufe 3401 (3289). Auf der Master-Stufe sind es 3733 (3742) Eingeschriebene, auf der Doktorat-Stufe 573 (576). Weitere 47 (51) Studierende belegen zusätzliche Ausbildungen, heisst es in einer Medienmitteilung der Universität. Für den Master-Studiengang in Computer Science sind 50 (23) Studierende immatrikuliert. Der erste Bachelorstudiengang in Computer Science startet im Herbstsemester 2022 mit 42 Neueintritten. «Wir haben den Zielwert überschritten», sagt Hensler. Im Joint Medical Master sind es im Herbstsemester 102 (57) Studierende. «Auch dieses Kontingent ist ausgeschöpft.»

Luna Roelli wird in der Unterzahl sein. 871 Erstsemester-Studierende sind weiblich, 1438 sind männlich. Dazu gehören sowohl Personen, die ihr Studium eben erst beginnen, als auch solche, die für den Master oder ihre Dissertation an die HSG wechseln. Traditionell sei der Frauenanteil an der HSG tiefer als an anderen Universitäten, sagt Hensler. «Doch das Verhältnis verschiebt sich allmählich, bewusst. Wir wollen Diversity.» Einerseits würden an den Kantonsschulen mehr Frauen die Matura erlangen. «Dort sind Maturandinnen unterdessen in der Überzahl.» Andererseits ergreife die HSG selber Massnahmen. Sie lade etwa zu Maturandinnentagen ein, für die man Professorinnen als Rednerinnen beiziehe. «Die Massnahmen können aber auch das Klima an der Universität betreffen, wie man etwa Prüfungen ansetzt, wie kompetitiv man das Umfeld gestaltet», sagt Hensler. Wird in einer Gruppenarbeit der Einzelne bewertet oder das Team? Fördert man die Ellbogen- oder Wertschätzungskultur? Frauen, denkt man sich, könnte Zweiteres eher anziehen. Hensler widerspricht:

Bruno Hensler, Verwaltungsdirektor der Universität St.Gallen

«Aus Befragungen wissen wir, dass die Frauen, die sich für die HSG entscheiden, durchaus ein kompetitives Umfeld suchen.»

Studenten und Forschende aus der Ukraine

«Diversity» erlaubt das Reglement der HSG auch bezüglich Studierenden aus dem Ausland. Diese dürfen 25 Prozent aller Immatrikulierten ausmachen, 75 Prozent der Studierenden müssen aus der Schweiz kommen. Sie dürfen die Universität St.Gallen unabhängig von ihrer Maturanote besuchen. Interessenten aus dem Ausland hingegen werden nur nach einem Test oder einer Dossierprüfung zugelassen. «Wichtig, um den Qualitätsstandard aufrechtzuerhalten», sagt Hensler. Zu dieser Gruppe würden vor allem junge Erwachsene aus Deutschland, Österreich und Liechtenstein gehören. «Schon vor dem Krieg und nach wie vor besuchen Ukrainerinnen und Ukrainer unsere Uni. Wir unterstützen ebenfalls Forschende mit Schutzstatus S.» Auch die ukrainischen Studierenden müssen die Zulassungsprüfung bestehen. In der Ukraine würden Jugendliche die Matura schliesslich nach weniger Ausbildungsjahren als in der Schweiz erlangen, so der Verwaltungsdirektor. Die HSG hat sich gerade im Bereich Wirtschaft weit herum einen Namen gemacht.

Linke Politikerinnen und Politiker kritisieren, dass sich die Universität nach wie vor auf die Wirtschaft konzentriere. In den Diskussionen rund um das neue Universitätsgesetz wird immer wieder der Wunsch nach einer Volluniversität laut. «Im Verhältnis zur Population gibt es in der Schweiz genug Volluniversitäten. Ausserdem kostet sie massiv mehr», kontert Bruno Hensler. Als Beispiel führt er die Universität Zürich mit ihren rund 25'000 Studierenden an.

«Der Kanton Zürich unterstützt sie mit 650 Millionen Franken jährlich. Wir erhalten vom Kanton derzeit rund 60 Millionen für 9500 Studierende. In Zeiten angespannter Finanzen wären die Mehrkosten wohl nicht leistbar.»

Albert Nufers Idee würde geprüft

Doch man sei offen für neue Studienthemen, ob sie nun per Geldgeber oder politischen Auftrag an die Uni herangetragen würden. Was, wenn der ehemalige grüne Kantonsrat Albert Nufer tatsächlich in der Lotterie gewinnen würde? Und ein Institut für Wüstenbegrünung finanzieren würde, weil er sich davon kondensierende Wolken und somit Regen erhofft, wie er im Interview anlässlich seines 80. Geburtstags sagte? Hensler: «Unsere Professorenschaft würde die Idee prüfen. Nur weil ein Geldgeber vorhanden ist, heisst das nicht, dass wir die Idee umsetzen.» Komme das Thema gut an, lasse es sich vielleicht in ein bereits bestehendes Institut einbetten. Die Wüstenbegrünung, etwa im Institut Wirtschaft und Umwelt.

Der unterdessen verstorbene HSG-Professor Hans Christoph Binswanger habe sich übrigens schon vor weit über 50 Jahren mit nachhaltiger Wirtschaft befasst, als sich noch kaum jemand dafür interessiert habe. «Es gibt ja nicht nur die ökologische Nachhaltigkeit, sondern auch die soziale und die ökonomische. Wie erreicht man, dass jeder Mitarbeitende einen gerechten Monatslohn erhält? Auch das lässt sich erforschen.» Die ökologische Nachhaltigkeit fliesst immerhin in den Studienalltag ein.

«Wir waschen unsere Hände nur mit kaltem Wasser. Und wasserreduzierende Ventile sind in den Hahnen eingebaut.»

Und die Gebäude seien so ausgerüstet, dass sie möglichst wenig Energie beanspruchen würden. Um auf einen allfälligen Energiemangel wegen des Ukraine-Kriegs vorbereitet zu sein, hat die HSG eine entsprechende Arbeitsgruppe eingesetzt, wie es heisst. Ausserdem sei auf Herbst eine Sensibilisierungskampagne für Studierende und Mitarbeitende geplant, «im Einklang mit der offiziellen Kampagne des Bundes».

Hat sich das Lernen verändert?

Nachdem Studenten sich im vergangenen Semester beklagt hatten, im futuristischen Neubau Square, einem Ort des Lernens und Lehrens der Zukunft, keinen Platz zum Pauken zu finden, sei diesbezüglich wieder Ruhe auf dem Campus eingekehrt. «Die Auslastung des Squares könnte in der Lernphase höher sein. Andererseits verspürten wir weniger Druck auf die Bibliothek, die sonst ein beliebter Lernort ist», sagt Hensler. Vielleicht habe diese Entwicklung damit zu tun, dass die Studierenden in der Prüfungsphase im Sommer lieber draussen lernen würden als im Winter.

«Oder aber das Lernen hat sich mit Covid verändert. Wir bemühen uns, das herauszufinden.»

Anders als verschiedene Firmen hat die Universität St.Gallen bisher keine Regelung erlassen, wie viele Vorlesungen Studierende weiterhin digital verfolgen dürfen. «Wir spüren grundsätzlich ihren Willen zurückzukehren. Die Mensa zum Beispiel ist besser ausgelastet als vor der Pandemie. Und wir glauben fest, dass die Kompetenz der Interaktion an unserer Universität nicht zu kurz kommen darf», sagt Hensler. Dennoch stellt sich der Verwaltungsdirektor auf einen digitalen Wandel ein. Die Jahrgänge, die nun an die HSG gelangen würden, hätten bereits in der Primarschule das «computerangereicherte Lernen» kennen gelernt. Hinzu komme die Tatsache, dass Arbeiten und Leben immer mehr ineinander fliessen. «Gerade Einzelunternehmer arbeiten vielleicht am Sonntag und machen dafür am Freitag frei. Das Lernen entwickelt sich ähnlich und wird individueller», sagt Hensler. Wie will die Universität dem Rechnung tragen? In dem man bereits überlege, welche Angebote zu welcher Zeit Sinn ergeben würden.

«Und ob es fortan vielleicht zwei Vorlesefenster braucht statt nur eines.»

Noch mitten in der Planungsphase für Campus am Platztor

Bis Frühling werden Luna Roelli und die anderen Studienanfängerinnen und Studienanfänger schon viel Neues gelernt haben. Verwaltungsdirektor Bruno Hensler wünscht ihnen, dass sie ihre Neugier beibehalten. Dass sie ihre Passion entdecken. Bis Frühling wird sich auch das Projekt Campus am Platztor, das der Universität St.Gallen aus der Raumnot helfen soll, vom Wettbewerbs- zum Bauprojekt entwickelt haben. «Dann werden wir sehen, wie der Neubau tatsächlich aussehen könnte. Noch stecken wir mitten in der Planungsphase», sagt Hensler. 2029 soll die Universität St.Gallen ihren zweiten Campus beziehen können. Geht alles gut, wird Luna Roelli nicht dabei sein. Sondern als Juristin ihre ersten Fälle bearbeiten.

