BILDUNG «Ich kann es nicht fassen»: Vorgängerin will Abgang des HPS-Schulleiters untersuchen lassen – Ungemach für den Vorstand der Hilfsgesellschaft St.Gallen Wegen unterschiedlicher Vorstellungen hat sich die Gemeinnützige und Hilfsgesellschaft der Stadt St.Gallen (GHG) vom langjährigen Leiter der Heilpädagogischen Schule getrennt. Nun fordert dessen Vorgängerin, dass eine unabhängige Kommission den Fall untersucht. Diana Hagmann-Bula Jetzt kommentieren 03.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Heilpädagogische Schule St.Gallen hat sich von ihrem langjährigen Leiter getrennt. Seine Vorgängerin hat viele Fragen und verlangt Aufklärung. Bild: Michel Canonica

Elisabeth Hubatka versteht die Welt nicht mehr. Schon seit Juni. Und die Hauptversammlung der Gemeinnützigen und Hilfsgesellschaft der Stadt St.Gallen (GHG) von Mittwochabend hat ihr Gefühl nur verstärkt. Doch von Anfang an.

Im Juni erfährt die 65-Jährige, dass die Heilpädagogische Schule St.Gallen (HPS) ohne ihren damaligen Leiter Walter Ehwald in die Zukunft gehen wird. Der Grund: «unterschiedliche Vorstellungen». Vorstand und Geschäftsleitung der GHG würden die HPS anders weiterentwickeln wollen als der Institutionsleiter, heisst es auf Nachfrage dieser Zeitung und in einer Mitteilung an die Eltern der Schülerinnen und Schüler. «Auf Initiative des Vorstandes wurde das Arbeitsverhältnis einvernehmlich aufgelöst.» Eine gemeinsam getroffene Vereinbarung halte die Konditionen fest. Sie beinhaltet Stillschweigen beider Seiten.

Bestürzt über den Abgang einer der «qualifiziertesten Fachpersonen»

Hubatka ist Walter Ehwalds Vorgängerin. Die Wilerin leitete die HPS während elf Jahren, von 1999 bis 2008 als Alleinverantwortliche, später mit Walter Ehwald als Co-Leiter.

Elisabeth Hubatka leitete während elf Jahren die Heilpädagogische Schule St.Gallen. Bild: pd

«Für mich ist Walter Ehwald eine der herausragendsten und qualifiziertesten Persönlichkeiten und Fachpersonen in der Heilpädagogik – in der Schweiz und darüber hinaus. Deshalb war ich bestürzt, als ich von seiner De-facto-Entlassung vernehmen musste. Ich konnte und kann es nicht fassen.»

Hubatka, noch immer Mitglied des Vereins GHG, beschliesst, an der nächsten Hauptversammlung einen Antrag zu stellen: Eine unabhängige Kommission soll den Abgang von Walter Ehwald untersuchen. Sie habe den Antrag rechtzeitig schriftlich eingereicht, betont Hubatka. «Ich bin der Auffassung, dass die GHG nicht einfach mit Stillschweigen zur Tagesordnung übergehen kann. Sie schadet damit ihrem Ruf und hinterlässt bei ihren Mitgliedern, im pädagogischen Umfeld sowie bei Behörden und Spendern ein höchst ungutes Gefühl – und zwar nachhaltig. Das gilt erst recht für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter», schreibt Hubatka in dem Brief an die GHG.

Die statutarische Grundlage fehle

Die GHG lehnt den Antrag höflich, aber dezidiert ab. Patrik Müller, Vorsitzender der Geschäftsleitung, antwortet der Antragsstellerin schriftlich, der Vorstand und er würden Hubatkas Meinung sehr ernst nehmen. «Konkret können wir aber Ihre Fragen nicht beantworten, da das Arbeitsrecht den Arbeitnehmer schützt und die Geheimhaltung in seinem Interesse ist.» Dann verweist er auf die GHG-Statuten, welche die Kompetenzen der Hauptversammlung regeln. Die Einsetzung einer externen Kommission gehöre ohnehin nicht dazu. Sie könne deshalb auch nicht beantragt werden, so Müller weiter. «Ich werde Ihren Antrag dem zuständigen Organ, dem Vorstand, an seiner nächsten Sitzung unterbreiten. Der Vorstand wird Ihren Vorschlag prüfen.»

Trotz negativer Antwort hält Hubatka an ihrem Antrag fest, wie sie der GHG in einem weiteren Brief mitteilt. Sie schreibt:

«Entweder Sie wissen es nicht besser. Oder Sie versuchen, mir einen Bären aufzubinden. Worüber ich nicht very amused wäre.»

Sie habe unterdessen einen Juristen aufgesucht und folgende Informationen eingeholt: «Massgeblich sind nicht nur die Vereinsstatuten, sondern in erster Linie das Schweizerische Zivilgesetzbuch, das in Art. 60-79 die Grundsätze des Vereinsrechts regelt. Nach Art. 65 ZGB besitzt die Vereinsversammlung gewisse unentziehbare Kompetenzen, dazu gehört u. a. das Aufsichtsrecht und eine uneingeschränkte Auskunfts- und Rechenschaftspflicht.» Und sie teilt mit, dass sie unterdessen auch mit Walter Ehwald über ihr Vorhaben gesprochen habe.

«Er wird in Zusammenhang mit meinem Antrag auf seine Persönlichkeitsrechte verzichten.»

Eine Person, zwei Funktionen – warum?

Die GHG betont daraufhin noch einmal schriftlich, dass für den Antrag die statutarische Grundlage fehle. Die Tatsache, dass Walter Ehwald auf seine Persönlichkeitsrechte verzichtet, kommentieren Heinz Loretini, Präsident der GHG, und Patrik Müller, Vorsitzender der Geschäftsleitung, wie folgt: «Im Falle der Auflösung eines Arbeitsverhältnisses hat nicht nur die betroffene Person Persönlichkeitsrechte, sondern auch jede andere Person, die sich zum Vorgang geäussert haben mag.»

Trotz zweier Absagen trug Elisabeth Hubatka am Mittwochabend ihren Antrag ein drittes Mal vor. Diesmal mündlich, an der Hauptversammlung des Vereins. Vergeblich, es kam nicht zur Abstimmung. Überlegt sich Hubatka nun rechtliche Schritte, wie sie sie angekündigt hat in einem Schreiben an die GHG? Sie brauche Zeit, um darüber nachzudenken, sagt Hubatka.

«Soll ich als kleines Ruderboot wirklich gegen den Ozeandampfer GHG vorgehen? Es geht mir schliesslich nicht um Streit, sondern um Aufklärung.»

Fragen hat sie noch immer viele. «Wie kann es sein, dass ein Vorstand einen Schulleiter ausgerechnet in der heikelsten und für die Leitung arbeitsintensivsten Phase eines Schuljahres praktisch fristlos vor die Türe setzt? Da merkt man, dass dem Gremium Know-how fehlt», so Hubatka. Auch wundert sie sich, weshalb in der GHG-Organisation eine Person zwei Funktionen wahrnehme. Sie spricht von Stephan Weigelt, ehemaliger Banker und noch heute Verwaltungsrat einer Bank. Er ist Vizepräsident der GHG sowie Mitglied der internen Aufsicht. Hubatka: «Wann gibt sich die GHG neue Statuten? Solche, die sich an den Anforderungen der heutigen Zeit orientieren und Regeln berücksichtigen, wie sie in der Wirtschaft längst anerkannt sind?»

Der Vorstand wird bald darüber diskutieren

Die interne Aufsicht müsse beim Vorstand angesiedelt sein, sagt Vereinspräsident Heinz Loretini auf Anfrage. Das sei von Behörden und Geldgebern so gewünscht. «Wir könnten zwar Externe damit beauftragen, doch bei einer Eskalation muss sich dann doch der Vorstand mit der Sache beschäftigen.» Stephan Weigelt, der eine Bank geführt habe, sei ein riesiger Gewinn für die GHG. «Wir sind froh, dass er sich Zeit für uns nimmt», sagt Loretini. Er hat die Stimmung an der Hauptversammlung von Mittwochabend als gut erlebt.

Heinz Loretini, Präsident der Gemeinnützigen und Hilfsgesellschaft der Stadt St.Gallen. Bild: Urs Bucher

«An einem solchen Anlass kann man mal anderer Meinung sein als der Vorstand. Ich habe damit keine Probleme.»

Den Antrag von Elisabeth Hubatka bezeichnet er als personalrechtliche Sache, «die man nicht an einer Hauptversammlung mit 50 bis 60 Personen verhandeln kann». Die GHG und Walter Ehwald hätten die Vereinbarung inklusive Stillschweigen zusammen beschlossen, im Beisein der Anwälte beider Parteien. «Man kann sich nicht an einem Tag daran halten und am nächsten nicht.» Er werde den Antrag nun in den Vorstand einbringen. «Seit den Briefen von Frau Hubatka hatten wir noch keine Sitzung.» Sie hat das erste Schreiben an die GHG am 5. August verfasst.