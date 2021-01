Bildung «Ich hätte nicht gedacht, dass ich das noch lerne»: So erlernen Erwachsene mit Hilfe des HPV Rorschach das Lesen Endlich die SMS und den Postizettel selber lesen können: Die Teilnehmer des Lesekurses für Erwachsene freuen sich über jeden Erfolg. Der Kurs ist ein Angebot vom Heilpädagogischen Verein Rorschach. Mirjam Bächtold 22.01.2021, 18.00 Uhr

Laute erkennen und lesen: Das ist nicht für alle Menschen gleich einfach. Bild: Arthur Gamsa

«M-A-M-A.» Keti liest jeden Buchstaben einzeln, fährt ihnen mit dem Finger entlang und hängt sie dann zusammen. Die 50-Jährige ist eine von fünf Teilnehmern im Lesekurs für Erwachsene, der vom HPV Rorschach organisiert wird. Die meisten von ihnen hatten in der Heilpädagogischen Schule das Fach Lesen, haben es aber nie gelernt – vielleicht weil sie aufgrund ihrer Beeinträchtigung noch nicht bereit waren oder weil sie den Nutzen nicht erkannten.

Jetzt sind sie hochmotiviert bei der Arbeit im Kurs von Gaby Kellenberger. Die Lehrerin und Heilpädagogin in Ausbildung hat den Lesekurs vor knapp zwei Jahren ins Leben gerufen und entwickelt nach einem Lehrmittel für Migranten, die unsere Buchstaben nicht kennen. Einmal pro Woche werden zwei Gruppen während je eineinhalb Stunden unterrichtet. Alle in Gaby Kellenbergers Gruppe sind seit Beginn dabei. Die Fortschritte sind sehr unterschiedlich und genauso individuell bereitet die Lehrerin den Unterricht vor.

Internationaler Tag der Bildung Am 24. Januar ist der internationale Tag der Bildung, den die Generalversammlung der Vereinten Nationen (UN) im Dezember 2018 ins Leben gerufen hat. Damit soll die Rolle der Bildung für Frieden und Entwicklung gefeiert werden.

Nutzen für das Lesenlernen erkannt

Als die Gruppe im Frühling 2019 mit dem Kurs begann, konnte niemand lesen. Die Buchstaben waren ihnen aus der Schule noch bekannt, trotzdem begann Gaby Kellenberger wieder bei null mit ihnen. An der Wand hängen Bilder von Gesichtern, welche die Buchstaben verbildlichen. Sie zeigen, wie das Gesicht aussieht, wenn man den entsprechenden Buchstaben spricht. Je nach Lehrmittel lernen auch Erstklässler in der Regelschule so lesen.

Illustrationen verdeutlichen, wie sich der Mund bewegt, wenn man den entsprechenden Buchstaben ausspricht. Bild: Arthur Gamsa

Das Tragen der Masken im Unterricht erschwert es den Teilnehmenden, die Laute am Gesicht der Lehrerin ablesen zu können. «Für eine Kursteilnehmerin war es zu Beginn schon schwierig, Symbole zu erkennen und richtig zu benennen. Also haben wir zuerst daran gearbeitet», erklärt Gaby Kellenberger. Danach ging es darum, zu erkennen, mit welchem Laut ein Wort beginnt und die verschiedenen Laute allmählich zusammenzuhängen.

Pascal Lerch kann mittlerweile kurze Sätze lesen. Er liest und sucht dann in einem Winterbild, was er soeben gelesen hat. «Für einige ist es auch schwierig, noch zu wissen, wie der Satz begann, wenn sie ihn zu Ende gelesen haben. Einige haben eine sehr kurze Merkspanne», sagt die Lehrerin. Pascal Lerch ist stolz, dass er jetzt – mit 26 Jahren – lesen gelernt hat.

«Anfangs hätte ich nicht gedacht, dass ich das noch lerne. Aber jetzt freue ich mich sehr.»

Seine Motivation für das Lernen ist, dass er den Nutzen erkannt hat. «Früher musste ich immer anrufen, wenn ich im Laden war und nicht mehr wusste, was ich mitbringen sollte. Jetzt kann ich den Postizettel lesen.» Auch beim Zugfahren hilft die Fähigkeit, lesen zu können: «Ich kann die Anzeige im Zug lesen und weiss, wann ich mich bereit machen muss, um umzusteigen.»

Eine Teilnehmerin brütet über einer Aufgabe. Das Maskentragen erschwert den Unterricht, da die Münder verdeckt sind. Bild: Arthur Gamsa

Motiviert, trotz geringer Fortschritte

Nicht alle machen so schnelle Fortschritte wie Pascal. Einige brauchten eineinhalb Jahre, bis sie Laute erkennen und nennen konnten. Einige können jetzt doch schon eine Nachricht am Handy lesen. «Sie wissen, fast jedes Kind kann lesen und sie können es nur mit viel Mühe», sagt Gaby Kellenberger.

«Dass trotzdem alle so motiviert weiterarbeiten, macht mich stolz. Ich habe grosse Achtung vor ihrer Ausdauer.»

Um die Motivation aufrechtzuerhalten, sorgt sie im Unterricht für viel Abwechslung. Auch am Computer machen die Lernenden Übungen. Sie hat Unterstützung von Cornelia Fisch, gelernte Handarbeits- und Hauswirtschaftslehrerin, die beim HPV arbeitet, weil sie multiple Sklerose hat. Dass sich Menschen mit einer Beeinträchtigung so gegenseitig helfen können, ist ein Modell, das Zukunft haben könnte.

Auch am Computer werden Übungen gelöst. Bild: Arthur Gamsa

Im Lesekurs lernen die Teilnehmer auch schreiben, was noch eine grössere Herausforderung für sie bedeutet. «Die Rekodierung in Buchstaben, also das Erkennen, aus welchen Buchstaben ein Wort zusammengesetzt ist, ist für sie schwierig», sagt Kellenberger.

Es wird nicht nur gelesen, sondern auch geschrieben. Bild: Arthur Gamsa

Der HPV legt viel Wert auf Bildung. Seit gut 20 Jahren gibt es die Erwachsenenbildung und jeder hat einen Schultag pro Monat zugut, zusätzlich zum Lesekurs. Darin geht es um Alltagsthemen wie aktuelle Abstimmungen, das Impfen gegen Covid oder den Sturm auf das Capitol in Washington. Diese Alltagsthemen sind verknüpft mit einfachen Rechnungen und Leseaufgaben. «Für viele ist das eine schöne Abwechslung zur Arbeit», sagt Gaby Kellenberger. Zum Schluss der Lektion sollen die Teilnehmer Wörter von Kärtchen ablesen. Emina liest ein Wort am anderen korrekt. Stolz ruft sie: «Ich bin gut!»