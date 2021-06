Leiterwechsel an der Heilpädagogischen Schule St.Gallen

BILDUNG Heilpädagogische Schule St.Gallen hat einen neuen Leiter – ehemaliger Leiter geht wegen «unterschiedlicher Vorstellungen» Höhere Schülerzahlen, mehr Standorte: Die Heilpädagogische Schule St.Gallen reorganisiert sich neu. Vorstand und Geschäftsleitung hatten andere Vorstellungen als der Institutionsleiter, wie sich die Schule weiterentwickeln soll. Deshalb habe man sich von Walter Ehwald getrennt, heisst es. Diana Hagmann-Bula 15.06.2021, 05.00 Uhr

Vorstand und Institutionsleiter hatten unterschiedliche Vorstellungen darüber, wie die Zukunft der Heilpädagogischen Schule St.Gallen aussehen soll. Bild: Michel Canonica

«Wo bleibt Walter Ehwald?» Es gehe das Gerücht um, dass der langjährige Leiter der Heilpädagogischen Schule St.Gallen freigestellt worden sei, schreibt ein Leser an die Redaktion. Der Leser ist ein Branchenkenner. Seit rund 40 Jahren arbeitet er im sozialen Bereich. Ehwald habe sich in der Szene jahrelang einen Namen gemacht und sich für «beeinträchtigte Menschen in all ihren Facetten» eingesetzt, so der Leser, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will. «Warum verschwindet eine solche Person einfach sang- und klanglos?»

Vorstand wurde aktiv und hat das Arbeitsverhältnis beendet

Nachfrage bei der Gemeinnützigen und Hilfsgesellschaft der Stadt St.Gallen (GHG), zu der die Heilpädagogische Schule St.Gallen (HPS) gehört. Die HPS St.Gallen befinde sich seit einem Jahr in einem Reorganisations- und Teamprozess, teilen GHG-Präsident Heinz Loretini und Patrik Müller, Vorsitzender der GHG-Geschäftsleitung, schriftlich mit.

Walter Ehwald, ehemaliger Leiter der Heilpädagogischen Schule St.Gallen Bild: pd

«Die letzten Monate haben gezeigt, dass unterschiedliche Vorstellungen zwischen dem Vorstand und dem Vorsitzenden der Geschäftsleitung einerseits und dem HPS-Institutionsleiter Walter Ehwald andererseits bezüglich der Weiterentwicklung der HPS bestehen.»

Und: «Auf Initiative des Vorstandes wurde das Arbeitsverhältnis nun einvernehmlich per 31. Juli 2021 aufgelöst.» Bis dahin werde Ehwald der neuen Leitung mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Andreas Prinzing, neuer Leiter der Heilpädagogischen Schule St.Gallen Bild: pd

Andreas Prinzing, bisher Stellvertreter, hat nun die Gesamtleitung der HPS übernommen. Ad interim, wie es heisst. Er ist ausgebildeter Schulleiter, hat aber keine Ausbildung im heilpädagogischen Bereich. Irene Bernhardsgrütter, bisher Mitglied der Schulleitung, ist Prinzings Stellvertreterin und übernimmt die Heilpädagogische Leitung. Ehwald, der helfen soll beim Übergang, arbeitet schon nicht mehr an der HPS. Wer ihm ein E-Mail schickt, erhält eine automatische Nachricht. In der Mitteilung von Loretini und Müller heisst es:

«Seit dem 1. Juni ist er nicht mehr anwesend und bezieht noch Ferien. Über unser Gespräch wurde Stillschweigen vereinbart.»

Sie ging vor rund drei Wochen als Informationsschreiben an die Eltern der Schülerinnen und Schüler raus, wie Müller sagt.

Es handle sich in diesem Fall um keine Freistellung, auch nicht um eine Kündigung, betont Müller. «Wir haben einfach eine Vereinbarung getroffen, unter welchen Konditionen wir uns trennen. Über die Details reden wir nicht», sagt der Vorsitzende der Geschäftsleitung. 15 Jahre war Walter Ehwald an der St.Galler Schule tätig. Zuerst als Heilpädagogischer Assistent, später als Co-Leiter, schliesslich als Leiter.

Wachstum fordert die Schule heraus

Ab August werden 163 Schülerinnen und Schüler mit Behinderung und Lernbeeinträchtigung die HPS St.Gallen besuchen. «Um die Jahrtausendwende hatte die HPS noch deutlich unter 100 Schülerinnen und Schüler. Seit Jahren liegen wir bei 148 Kindern. Als Obergrenze haben mal 140 gegolten. Wenn der Schulpsychologische Dienst uns Kinder zuteilt, müssen wir sie aufnehmen. Jedem steht ein Platz zu», so Müller. Ab Sommer führt die HPS deshalb zwei weitere zusätzliche Klassen an externen Standorten, nicht im Hauptgebäude.

«Dieses massive Wachstum in den vergangenen zehn Jahren ist eine grosse Herausforderung für die ganze Schule.»

Nun müssten entsprechende Führungs- und fachliche Beratungsstrukturen geschaffen werden, welche der komplexeren Situation ab August mit fünf Standorten gerecht werde. «Das Leitungsteam soll gestärkt werden.» In welchem Bereich sich der Vorstand der GHG und Walter Ehwald uneinig waren, konkretisiert Müller auf Nachfrage nicht. Ehwald sei ein Experte mit einem breiten Fachwissen in der Heilpädagogik, er habe die Kinder genau beobachtet, mit den Lehrerinnen und Lehrern reflektiert gearbeitet, sie gefordert, aber auch unterstützt. Müller: «Wir sehen seine Stärken und haben die sehr geschätzt.»

Ehwald ist Verfechter der sogenannten Affolter-Methode. Auf der HPS-Website ist noch immer ein Interview mit ihm aufgeschaltet, in dem er begründet, was er daran schätzt. Bei der Affolter-Methode handelt es sich um eine Interaktionstherapie, die das Lernen im Alltag unterstützt. Die Therapeutin oder der Therapeut führen die Hände der Schülerin oder des Schülers und fördern so seine Wahrnehmung. Das helfe den Betroffenen, alltägliche Aufgaben zu meistern. Die Methode ist nicht unumstritten. «Es wäre eigenartig, wenn die Anwendung des Affolter-Modells Grund der Freistellung wäre», so der Leser, der im Sozialbereich arbeitet.

Sich auf sieben Methoden geeinigt – auch auf jene von Félicie Affolter

Mit dieser Methode hänge der Abgang des Institutionsleiters nicht zusammen, betont Müller von der Geschäftsleitung. Im Rahmen der Reorganisation habe das Lehr- und Therapieteam zwischen 40 und 50 Methoden und heilpädagogische Ansätze zusammengetragen, welche einzelne oder mehrere Lehrpersonen anwenden. Die sieben häufigsten Ansätze sollen nun gefördert werden. «Dazu gehört auch die Affolter-Methode. Wichtig ist, die Kompetenz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu fördern und ihnen die Freiheit zu geben, sich situativ zu entscheiden. Das war bisher so, das soll so bleiben», sagt Müller. Die HPS St.Gallen zählt heute 110 Mitarbeitende, davon sind 70 Lehrpersonen und Therapeutinnen und Therapeuten. Sechs bis sieben Kinder bilden eine Klasse.

Wie haben das Team und die Eltern auf den Weggang reagiert? Von den Eltern habe er nichts gehört, so der Vorsitzende der Geschäftsleitung. Eine Mutter aus St.Gallen, deren Kind die Heilpädagogische Schule besucht, meint auf Anfrage, der Wechsel wirke sich nicht auf den Schulalltag aus. «Ich war überrascht, als ich im Informationsschreiben gelesen habe, dass es unterschiedliche Vorstellungen gibt. Wir haben von all dem nichts gespürt.» Unter den Lehrpersonen sowie Therapeutinnen und Therapeuten fallen die Reaktionen gemäss Müller unterschiedlich aus:

«Wenn jemand 15 Jahre lang tragend an einer Schule war, ist so ein Wechsel nicht einfach.»

Nun gelte es trotz allem, Ruhe und Kontinuität zu bewahren.

Das Team sei gerade sehr gespalten, heisst es aus dem Mitarbeiterkreis. Die einen würden sich Walter Ehwald zurückwünschen, andere würden die Situation gelassen nehmen, eine dritte Gruppe sei froh, dass er nicht mehr da sei. Am 25. Mai seien Team und Eltern der Schülerinnen und Schüler gleichzeitig informiert worden.

«Die Woche darauf kam er schon nicht mehr zur Schule. Was auch immer im Hintergrund gelaufen ist: Jemanden nach 15 Jahren Engagement für diese Schule so abzusägen, ohne Verabschiedung und nichts, das ist hart.»

Das vereinbarte Stillschweigen schüre ausserdem Gerüchte. Die Gemeinnützige und Hilfsgesellschaft der Stadt St.Gallen stehe eigentlich für soziales Engagement, für soziale Arbeitsbedingungen. Wie mit Walter Ehwald umgegangen wird, mache vielen Angst. «Würden sie das auch mit mir tun, fragt man sich nun.»

Nachfrage auch bei Walter Ehwald selber. Er bestätigt, dass das Arbeitsverhältnis auf Initiative des GHG-Vorstandes aus oben genannten Gründen einvernehmlich beendet worden ist. «Über den Inhalt der Vereinbarung wurde Stillschweigen vereinbart, weshalb ich zu den Äusserungen der GHG auf Anraten meines Rechtsanwaltes nicht Stellung nehmen kann.»