BILDUNG Für die Sonderschule gibt es öffentliches Geld, für die Privatschule nicht: St.Galler Eltern eines autistischen Buben fordern Systemwechsel Ein autistischer Bub, der während der Sonderbeschulung Depressionen bekommen hat, blüht jetzt in den Neuen Stadtschulen auf. Nur: Die Stadt bezahlt das Schulgeld nicht mehr. Diana Hagmann-Bula Jetzt kommentieren 23.12.2021, 05.00 Uhr

Kindern mit Autismus wird es schnell zu laut, sie lassen sich ablenken, das Zwischenmenschliche strengt sie an. Deshalb seien kleine Gruppen und individuelle Förderung wichtig für sie, sagt die Expertin. Bild: Aaron Amat/Alamy

Das ist die Geschichte eines St.Galler Buben mit ADHS, Asperger Autismus und einer Akte, die kaum mehr in die Schublade seiner Kinderärztin passt. Die Geschichte eines 12-Jährigen, der fast aus dem Kindergarten geworfen wurde, im Verlaufe der Sonderbeschulung Depressionen bekam und nun seit einigen Monaten in einer Privatschule aufblüht, deren Kosten die Stadt allerdings nicht mehr übernehmen will. Das ist auch die Geschichte seiner Eltern, die das nicht einfach hinnehmen wollen. Die keinen Einfluss auf die angeborene Persönlichkeitsstruktur ihres Sohnes haben, aber auf seine Entwicklung und Unterstützung, wie sie sagen. Und eben dafür alles geben.

Der Bub, nennen wir ihn Oscar, ist noch nicht drei Jahre alt, als die Eltern zum ersten Mal mit ihm zum Kinderpsychologen gehen. «Er war anders. Wir kamen nicht zurecht mit ihm. Was er auch tat zu Hause, er tat es sehr exzessiv. Sobald andere dabei waren, tat er nichts mehr und zog sich sehr zurück», schildert die Mutter, die anonym bleiben möchte, um die Persönlichkeitsrechte ihres Kindes zu schützen. Im zweiten Kindergartenjahr fällt Oscar mit seinem Verhalten auf.

«Die Schulleiterin drohte uns sechs Wochen vor den Sommerferien, ihn aus dem Kindergarten zu werfen. Nur weil eine enge Verwandte nach einem Unfall auf der Intensivstation lag und ich oft bei ihr sein musste, wurde das Vorhaben fallen gelassen.»

Die Mutter beschreibt ihren Sohn trotz seiner Diagnosen als intelligent. «Aber er interessiert sich nur für die Dinge, die ihn faszinieren.» Oscar habe partielle Begabungen, etwa im Tennis oder Fussball. Feinmotorik hingegen sei nicht seine Stärke. «Geometrieübungen mit dem Dreieck, schwierig.» Er könne seine Gefühle und Impulse nicht kontrollieren. «Wenn er einen Tennisball verliert, wirft er den Schläger durch die ganze Halle. Er hält keinen Druck aus.»

Die Sonderschule als Rettung – anfänglich

Mutter und Vater lassen Oscar normal einschulen. Vier Monate nach Schulstart sitzen sie allerdings schon mit Lehrerin, Kinderärztin, Schulpsychologin und diversen Therapeutinnen und Therapeuten an einem Tisch. Die Mutter erzählt: «Sie empfahlen uns eine Ritalintherapie für unser Kind.»

Die Eltern lehnen ab. Sie wollen zuerst alles andere ausprobieren. Ergotherapie, Psychotherapie, Musiktherapie, Bio-Neurofeedback, chinesische Medizin, eine umgestellte Ernährung. Ein halbes Jahr später bricht das Paar ein. «Auch weil der Psychotherapeut, der die übermässige Verschreibung dieses Medikaments sonst kritisiert, uns dazu geraten hat. Ritalin sei genau für Kinder wie unseres. Bevor unsere Ehe kaputtgehet, die kleine Schwester oder Oscar selbst.» Überall wo die Familie hinreise, falle sie auf mit Oscar, erzählt die Mutter. Fast wöchentlich habe sie früher Anrufe von anderen Eltern bekommen, die sich beklagten und behaupteten, sie habe ihren Sohn nicht im Griff. «Das zehrt, auch an uns, obwohl wir stark sind.»

Nach der ersten Klasse wechselt Oscar die Schule, von der öffentlichen Schule auf die Sonderschule Tipiti. Die Organisation begleitet Kinder mit ADHS, Wahrnehmungsstörungen und Traumata. «Das war ein Lottosechser für uns und die Rettung. Wir sind bis heute unendlich dankbar für den Platz an diesem wundervollen Ort», sagt die Mutter. Der Bub fängt sich, es geht ihm immer besser. So sehr, dass er nach zwölf Monaten das Ritalin absetzen kann.

Zwei Jahre läuft alles «supergut», doch im dritten Jahr geht es wieder abwärts. Der Bub hat nun oft Bauchweh, zuerst nur ein bisschen, doch es wird immer stärker. «Manchmal schrie er laut, so plagten ihn die attackenartigen Schmerzen», erzählt die Mutter. Schlimm anzusehen. Noch schlimmer:

«In den Herbstferien vor zwei Jahren sagte er zum ersten Mal, er wolle sterben. Wir dachten, er habe das nur irgendwo aufgeschnappt.»

Doch Oscar wiederholt den Satz in den nächsten Tagen und Monaten immer wieder. Er beginnt Totenkreuze zu malen, schläft schlecht, hat dunkle Augenringe, sieht fürchterlich aus. Und dann kommt das Telefon aus der Sonderschule. Oscar hat aus dem zweiten Stock springen wollen.

Emotional überfordert, schulisch unterfordert

Ein Untersuch bei der Neuropsychologin zeigt: Alarmstufe dunkelrot. «Sie diagnostizierte unserem Kind eine Depression.» Fortan schluckt Oscar Antidepressiva. Die Eltern lassen ihn noch einmal abklären. Das Resultat: ADHS ist gut therapiert, aber da ist noch etwas anderes. Asperger Autismus.

Oscar hätte einen Platz bekommen in der Tagesklinik einer Jugendpsychiatrie. «Doch bevor er eintrat, kam es zu Wechseln. Darauf wollten wir uns nicht einlassen.» Die Familie beschliesst, ihren Sohn ein weiteres Jahr an die Sonderschule gehen zu lassen. Ein gutes viertes Jahr habe er dort verbracht, auch weil sich die Klassenzusammensetzung verändert habe. «Je näher er der Pubertät kommt, desto eher orientiert er sich an seinem Umfeld. Die Kinder an der Sonderschule waren ihm oft zu viel. Wo wird er nicht überflutet vom Rundherum? Wo kommt er zur Ruhe? Das haben wir uns gefragt», erklärt die Mutter. An der Sonderschule sei ihr Sohn emotional überfordert und schulisch unterfordert gewesen. Die Eltern, die Kinderärztin, der Psychologe, die Ergotherapeutin, sie sind sich einig: Oscar braucht nun etwas anderes.

Seit Sommer besucht der 12-Jährige deshalb die sechste Klasse der Neuen Stadtschulen St.Gallen, einer Privatschule. Die Mutter sagt:

«Schon nach einer Woche schnuppern, war da das Gefühl: Wir haben ein anderes Kind.»

Man habe ihn nicht einfach so aufgenommen, viele Gespräche seien vorausgegangen. «Und sind noch immer nötig. Im Sommer wird sich zeigen, ob er es leistungsmässig packt.» Noten, Prüfungen, alles neu für den Buben. «Er ist und bleibt ein Sonderschüler, aber er braucht ein anderes Umfeld. Eines, das ihn gesunden lässt.»

Alternative und nicht nur teurer Privatschule

«Jugendliche mit Autismus werden bei uns konsequent integrativ in einem gesunden Umfeld und nicht separativ beschult», nennt Michael Hasler, Schulleiter der Neuen Stadtschulen, einen Vorteil. Das Schulsystem lasse mit Blick auf Lerntempo, Lernkompetenzen und flankierende Therapien ein «hochflexibles und individualisiertes Lernen» zu, wie öffentliche Schulen es nicht anbieten könnten. «Bevor das persönliche Lernsetting greift, muss die Beziehung zwischen den Autisten und den Lehrpersonen, unseren Lerncoaches, verlässlich sein. In diesem Bereich sind wir sehr stark.»

Oscars Alter korrespondiere nur bedingt mit seinem Entwicklungsstand, so Hasler weiter. «Das Einräumen von mehr Zeit braucht Mut und Flexibilität. Aber wir sehen, dass er beginnt, sein Potenzial abzurufen. Wir stellen oft fest, dass autistische Kinder in ihrer Schulkarriere viel Frust aushalten müssen, ehe sie ihren Platz finden.» Die Neuen Stadtschulen seien ein möglicher Ort für autistische Jugendliche, aber natürlich gebe es auch viele andere geeignete Orte.

«Es wäre spannend, wenn man uns als Ergänzung oder als Alternative sehen würde, statt uns als teure Privatschule abzustempeln.»

Oscar hatte seit Sommer keine Bauchwehattacke mehr, er geht nun gerne zur Schule, auch mit seinem Selbstwertgefühl geht es aufwärts. «Weil man hier genauso auf sein Tempo und seine Bedürfnisse eingeht, jedoch das Umfeld ein ganz anderes ist. Weil Oscar hier die Chance hat, sich nicht nur an besonderen, sondern auch an ganz normalen Kindern und Jugendlichen zu orientieren, die er als Vorbild betrachtet und die ihn motivieren», sagt die Mutter. Psychisch habe der Bub in kurzer Zeit grosse Fortschritte gemacht. «Wir hoffen, dass es so weitergeht und er irgendwann keine Psychopharmaka mehr nehmen muss.»

Unzufrieden mit der Antwort des Stadtrates

Und noch eine andere Hoffnung hat die Mutter. Dass sich die Stadt an den Kosten für die Privatschule beteiligt. 25'000 Franken kostet ein Privatschuljahr für den Buben. Zum Vergleich: Aktuell bezahlt die Stadt einen pauschalen Beitrag von 36'000 Franken pro schulpflichtige Schülerin oder schulpflichtigen Schüler in einer Sonderschule und damit mehr. «Wir verdienen beide gut. Und doch müssen wir das Geld zusammensparen. Andere Familien können eine Privatschule nicht einmal in Betracht ziehen», sagt die 48-Jährige.

Ein Kind mit ADHS und Autismus koste nicht nur mehr Geld, es verlange auch sonst mehr ab. Mehr Zeit, mehr Energie, mehr Geduld und Verständnis. «Der Leidensdruck ist bei uns um ein Vielfaches höher als in anderen Familien, da wir abgesehen von finanziellen Verpflichtungen genügend andere zu tragen haben, die uns niemand abnehmen kann.»

Sie wünsche sich als städtische Steuerzahlerin ja nur jene finanzielle Unterstützung, die jedem anderen Kind in der Stadt zustehe: das normale Schulgeld. Deshalb hat das Ehepaar Stadtrat Mathias Gabathuler angeschrieben, mit der Bitte, man möge die Umschulung ihres Sohnes mitfinanzieren.

«Die Stadt finanziert keine Privatschulen, lautete die Antwort. Traurig nicht nur für betroffene Eltern, sondern vor allem für das Kind selbst und sein Wohl, das oberste Priorität haben und über einem System stehen sollte.»

Bettina Blättler von der Autismushilfe Ostschweiz kennt mehrere solche Geschichten. Und meint damit: Mehrere solche Geschichten, in denen die Gemeinde lieber eine teurere Sonderschule als eine günstigere Privatschule bezahlt. «Dieses System ist gerade für Kinder mit Autismus falsch angelegt.»

Kindern mit dieser Diagnose werde es schnell zu laut, sie liessen sich rasch ablenken. «Die Pause bedeutet keine Erholung, sondern Stress. Das Zwischenmenschliche strengt sie an.» Im Normalfall versuche man, die Betroffenen in Regelklassen zu integrieren, unterstützt von einer Klassenassistenz etwa. «Doch die normale Schule ist heute weniger strukturiert als früher. Kinder müssen deutlich selbstständiger arbeiten. Deshalb gelingt die Eingliederung nicht immer», sagt Blättler. Was autistische Kinder bräuchten, sei Ruhe, kleine Gruppen und individuelle Förderung.

«Oft sind es Privatschulen, die besonderen darauf Wert legen.»

Auch Sonderschulen würden kleine Gruppen führen. «Dort hat es aber mehr Kinder mit Schwierigkeiten. Sie können gerade autistische Kinder ablenken und beunruhigen.»

Was ist das Beste für das Kind? Blättler hofft, dass sich Städte und Gemeinden in Zukunft diese Frage stellen. «Wenn die Sonderschule teurer ist als die Privatschule, an der Kinder aufblühen, ist diese Handhabe erst recht unverständlich.»

Michael Hasler von den Neuen Stadtschulen bestätigt, dass es einzelne Schulgemeinden gibt, die freier denken als die Stadt St.Gallen. «Die Schulen wie unsere unterstützen und Sondersettings finanzieren oder mitfinanzieren, wenn alle Beteiligten damit einverstanden sind.» Als Beispiel nennt er Mörschwil und Eggersriet, beides Gemeinden, die jedoch keine eigene Oberstufe führen.

Direktion Bildung und Freizeit macht keine Ausnahmen

Wenn sich Eltern für den Privatunterricht entscheiden, dann seien sie auch für die Finanzierung des Privatunterrichts zuständig, sagt Mathias Gabathuler, Stadtrat und Vorsteher der Direktion Bildung und Freizeit. Die Stadt finanziere den Besuch der öffentlichen Volksschule und für Kinder mit besonderem Bedarf den Besuch einer Sonderschule.

«Die Finanzierung von Privatunterricht ist nicht die Aufgabe des öffentlichen Schulträgers. Wir gedenken auch keinen Systemwechsel vorzunehmen.»

Zum konkreten Einzelfall könne er nicht Stellung nehmen. «Dass Eltern ein Setting anstreben, das dem Kind entspricht, verstehe ich. Dasselbe Ziel haben wir in der öffentlichen Schule und in besonderen Fällen in der Sonderschule.»

Er kenne das Angebot der Neuen Stadtschulen und stehe in Austausch mit dem Schulleiter, so Gabathuler weiter. «Das Konzept in pädagogischer und struktureller Hinsicht ist überzeugend, funktioniert aber nur, wenn die Schulgrösse einen bestimmten Schwellenwert nicht übersteigt. Eine staatliche Schule muss sich um alle Kinder kümmern.» Er sei der Auffassung, dass die Stadt mit ihrer Haltung des integrativen Gedankens einen sinnvollen Weg eingeschlagen habe. Ausnahmen würden ein Präjudiz für andere Fälle darstellen und Tür und Tor für jegliche Arten von als gut beurteilten Settings öffnen, so Gabathuler weiter.

Es gebe ja nicht Tausende von Kindern wie ihres, kontert die betroffene Mutter da.

«Wir halten dieses Schwarz-Weiss-Denken für fatal, auch weil es Prävention komplett aussen vor lässt.»

Ihr sei klar, dass ein solcher Wandel hin zur freien Schulwahl oder zu Bildungsgutscheinen Zeit benötige. Für sie gehe es denn auch nicht nur um ihren Sohn, sondern um Gerechtigkeit, Individualität und um eine differenzierte Betrachtung von Fall zu Fall. «Vielleicht hilft mein Engagement wenigstens zukünftig betroffenen Familien.»

