Flade St.Gallen: Entscheidet das Los bald auch in der Realschule?

BILDUNG Flade St.Gallen nach wie vor beliebt: Entscheidet das Los bald auch bei Realschülerinnen und Realschülern? Weniger als auch schon: 45 Mädchen und Buben bekommen keinen Platz an der Flade, sondern müssen ab Sommer eine städtische Oberstufenschule besuchen. Bei der Real- und der Kleinklasse war der Andrang so gross wie noch nie. Diana Hagmann-Bula Jetzt kommentieren 29.03.2022, 05.00 Uhr

57 Mädchen treten im Sommer neu in die Flade ein. Nichtausgeloste müssen sich mit einer anderen Schule zufriedengeben. Bild: Urs Bucher

Schulpräsidentin Barbara Hächler muss viele Jugendliche enttäuschen. 45 Mädchen und Buben, die ab Sommer gerne die katholische Kantonssekundarschule Flade besucht hätten, aber nicht dürfen. Weil das Los sie nicht ausgewählt hat. Und sie nicht, wie 17 andere interessierte Teenager, die Prüfung ans Untergymnasium oder an eine Talentschule erfolgreich absolviert haben.

Die Flade darf nur 30 Prozent der städtischen Schulkinder aufnehmen, wie die Leistungsvereinbarung zwischen der Schule und der Stadt festhält. Es ist das vierte Mal, dass der Zufall entscheidet, wer an die renommierte Oberstufenschule gehen darf und wer nicht. Seit Ende vergangener Woche wissen die Betroffenen Bescheid. Sie wurden per Brief informiert.

Im Beisein eines Notars, zweier Vertreter der städtischen Oberstufe sowie dreier Vertreter der Flade wurden Kugeln gezogen. Darin befanden sich die Namen der sich bewerbenden Kinder. «Eine feierliche Zeremonie», sagt Hächler. Eine, die mit Freude der Gezogenen und Enttäuschung der Nicht-Gezogenen endet. Das Verfahren habe sich bewährt, sei fair und unterdessen akzeptiert. Hächler, die seit drei Monaten im Amt ist:

Barbara Hächler, Schulpräsidentin der katholischen Kantonssekundarschule Flade Bild: pd

«Es gibt keinen Aufschrei mehr und ich muss nicht mehr zig Telefonate von aufgebrachten Eltern entgegennehmen.»

Aber natürlich habe sie Verständnis für die Enttäuschung der Nichtgewählten.

381 neue Sekundarschülerinnen und Sekundarschüler zählt die Stadt St.Gallen ab Sommer. 180 und somit 47 Prozent der in die Oberstufe übertretenden Jugendlichen wünschen sich die Flade als Schule. Für 118 Jugendliche nur hat die Schule gemäss der 30-Prozent-Quote jedoch Platz.

Bald Losentscheid für Real- und Kleinschüler?

2021 bekamen von den 221 angemeldeten Sechstklässlern 93 eine Absage, 2020 wurden von 188 70 abgewiesen. «Bisher mussten sich jeweils 70 bis 80 Jugendliche umorientieren. Die Wegweisungsquote liegt dieses Jahr etwas tiefer, weil in der Stadt St.Gallen rund 30 Kinder weniger als im Vorjahr in die Oberstufe übertreten werden», sagt Hächler. Steigende Schülerzahlen seien hingegen in der Realschule und Kleinklasse zu verzeichnen. 59 Realschüler darf die Flade nehmen, 59 haben sich beworben. 9 Plätze sind dieses Jahr für Kleinklassenschüler reserviert, 9 Jugendliche streben einen an.

«Wenn diese Zahlen weiter steigen, müssen die Familien in den nächsten Jahren auch in diesen Kategorien mit einer Losziehung rechnen.»

2019 hat sich die Flade für Schülerinnen und Schüler aller Leistungsniveaus und für alle Konfessionen geöffnet. Unter Eltern und Lehrpersonen, die Familien beim Stufenübertritt ihres Kindes beraten, habe sich das unterdessen herumgesprochen, erklärt sich Hächler die steigende Nachfrage.

Dazu stossen rund 65 Kinder aus den Vertragsgemeinden Mörschwil, Eggersriet-Grub SG, Tübach und Untereggen. Die exakte Anzahl stehe noch nicht fest, da die Abklärungen zu den definitiven Übertritten nicht abgeschlossen seien und diesen Gemeinden etwas mehr Zeit für die definitive Anmeldung bleibe. Anders als die städtischen Schülerinnen und Schüler müssen sich diese Jugendlichen nicht dem Los stellen.

Geschlechtergetrennt oder nicht: Wohnort ausschlaggebend

Hächler freut sich auf «einen spannenden Mix» und die weitere Planung. «Wir bestimmen nun die Lehrpersonen und stellen neue ein, falls nötig.» Dann teile man die Schüler den Standorten zu. «Massgebend dabei ist in erster Linie der Wohnort, aber auch die Grösse der Schulhäuser», sagt Hächler. Jugendliche aus dem Westen besuchen eher das Kloster- oder das Gallusschulhaus im Zentrum und somit eine geschlechtergetrennte Schule. Jene aus dem Osten werden eher dem gemischten Notkerschulhaus zugeteilt. «Auf die Wünsche der Eltern gehen wir bestmöglichst ein», sagt sie.

Unter den zugelassenen 118 Sekundarschülerinnen und Sekundarschülern sind 57 Mädchen und 61 Buben. Beim Auslosen werde das Geschlechterverhältnis unter allen Bewerbenden nicht beachtet. «Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass das Los komprimiert abbildet, was wir an Anmeldungen bekommen», sagt Hächler.

Wer mit dem Losentscheid auch nach Tagen noch unzufrieden ist, kann Rekurs beantragen. Die Rekurskommission behandelt ihn, stimmt zu oder lehnt ab. Was sind mögliche Gründe für einen erfolgreichen Rekurs? Hächler weicht aus. Und sagt: Wenn es seit Generationen zur Familientradition gehöre, dass man zur Flade gehe, verstehe sie bei einer Absage den Unmut. Hächler selber hat zwei ihrer drei Kinder zur Flade geschickt.

«Mein Schwiegervater arbeitete als Lehrer hier. Er hätte nicht verstanden, wenn wir anders entschieden hätten.»

Sie gibt dann aber auch zu bedenken: «Manchmal geht in der Stadt vergessen, welch ein Privileg es ist, zwischen zwei ebenbürtigen, öffentlichen Oberstufenschulen wählen zu können.»

Mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede

Der Ansturm auf die Flade zeichnet ein anderes Bild: Viele Eltern scheinen die katholische Kantonssekundarschule noch immer als «Elite-Sek» zu sehen. Hächler hingegen betont die Gemeinsamkeiten: die städtischen Oberstufenschulen und die Flade hätten die gleichen Unterrichtsstile: «Bei uns gibt es keine Lerninseln und selbstgesteuertes Lernen wie an Privatschulen, sondern Klassen- und Gruppenunterricht.»

Bei der Flade habe es sich einst zwar um eine Förderschule für katholische Jünglinge gehandelt, eine Vorbereitung auf das spätere Klosterleben. «Heute sind wir Förderer und Erzieher von Schülerinnen und Schülern aller Leistungsniveaus.» Was die Flade von der städtischen Oberstufe unterscheide, seien einzig die christliche Ausrichtung und katholische Prägung. «Bei uns sind Spiritualität, Achtsamkeit, das Miteinander und ein familiäres Klima wichtig. Wir gehen mit den Kindern auf Wallfahrt und lassen sie Gottesdienste gestalten.»

Stadt möchte nicht an 30-Prozent-Quote rütteln

Das Profil der Flade spreche offenbar einen Teil der städtischen Familien an, sagt Mathias Gabathuler, Stadtrat und Vorsteher der Direktion Bildung und Freizeit. «Dies hat auch mit der Tradition zu tun.» Die Stadt treibe die Schulentwicklung ebenfalls so voran, dass jedes Kind das eigene Potenzial entfalten könne.

Mathias Gabathuler, Stadtrat und Vorsteher der Direktion Bildung und Freizeit Benjamin Manser

«Unser Qualitätskonzept lässt den einzelnen Schulen die Möglichkeit, das eigene Profil der Stärke zu verfolgen. Das zeichnet uns als Schulträger aus.»

Denkt die Stadt St.Gallen aufgrund der hohen Flade-Nachfrage vielleicht darüber nach, die 30-Prozent-Quote zu erhöhen? Gabathuler vereint. Diese Quote sei ein Resultat der damaligen Vertragsverhandlungen aufgrund der Schülerzahlen und dem zur Verfügung stehenden Schulraumangebot. «Das System zeigt sich mittlerweile als austariert.»

