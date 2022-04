Endlich: Streit um St.Galler Talentschulen beigelegt

Bildung «Eine gute Zusammenarbeit mit dem Kanton ist wichtig»: St.Galler Stadtrat Mathias Gabathuler freut sich über die Wiedererlangung des Talentschullabels Ab dem nächsten Schuljahr nimmt die Talentschule der Stadt St.Gallen wieder Schülerinnen und Schüler anderer Gemeinden auf. Die Stadt und der Kanton haben sich in diesen Tagen auf ein neues Schul- und Finanzierungsmodell mit reinen Talentklassen verständigt. Daniel Wirth Jetzt kommentieren 14.04.2022, 05.00 Uhr

Eine Talentschülerin zeichnet unter Anleitung von Lehrerin Karin Bucher im Schulhaus Bürgli. Hanspeter Schiess

Die Stadt St.Gallen hat vom Bildungsdepartement des Kantons die Anerkennung als Talentschulstandort wiedererlangt, wie vergangene Woche mitgeteilt wurde. Das freut Stadtrat Mathias Gabathuler, den Vorsteher der Direktion Bildung und Freizeit, wie er auf Anfrage sagt.

Eine gute Zusammenarbeit mit dem Kanton sei wichtig, sagt Gabathuler, der sei 15 Monaten städtischer Bildungschef ist. Vor seiner Wahl in die Stadtregierung war der Freisinnige viele Jahre Rektor der Kantonsschule am Brühl. An der Spitze einer Mittelschule hatte Gabathuler schon regelmässig mit dem Kanton und mit Regierungsrat Stefan Kölliker zu tun.

«In der Talentschule findet ein Paradigmenwechsel statt»: Stadtrat Mathias Gabathuler, Vorsteher der Direktion Bildung und Freizeit. Benjamin Manser

Gabathulers Vorgänger in der Direktion Bildung und Freizeit, der heutige Baudirektor Markus Buschor, hatte das Heu in Sachen Talentschulen nicht auf der gleichen Bühne wie Kölliker. Buschor wollte nicht hinnehmen, dass die Stadt für die Beschulung von auswärtigen Talentschülerinnen und -schülern von den jeweiligen Gemeinden ein Schulgeld von 11'000 Franken im Jahr bekam, rund 10'000 Franken weniger als für eine Schülerin oder einen Schüler beispielsweise aus Eggersriet oder Mörschwil, die keinen Talentstatus hatten. Der Beitrag der anderen Schulgemeinden war nicht kostendeckend, wie Buschor stets betonte.

Rechtsstreit bis vor das Bundesgericht

Es gab einen Rechtsstreit, der 2019 vor dem Bundesgericht endete. Dessen Urteil: Der Kanton lag richtig, als er mit einer Verordnung zum Volksschulgesetz festlegte, wie hoch das Talentschulgeld sein darf, das die Träger verrechnen. Weil die Stadt die Mehrkosten nicht übernehmen wollte, liess sie keine auswärtigen Talentschülerinnen und -schüler mehr zu. Die Folge: Der Kanton hob 2020 die Talentschulanerkennung der Stadt St.Gallen mittels Verfügung auf.

Jetzt hat sie diese Anerkennung wieder zurückbekommen. Stadt und Kanton haben sich geeinigt: Neu müssen Gemeinden, die eine Schülerin oder einen Schüler in die Talentschule der Stadt St.Gallen entsenden, ein jährliches Schulgeld von 19'000 Franken im Jahr bezahlen. Zudem kam der Kanton der Stadt entgegen, indem einerseits Talente aller Sparten in reinen Talentklassen gefördert werden können. So entstehen der Stadt keine Mehrkosten mehr.

Die Ausgangslage ist heute anders

«Die Ausgangslage ist jetzt eine komplett andere», sagt Gabathuler. Er rechnet, dass im nächsten Schuljahr an der Talentschule St.Gallen, die organisatorisch dem Schulkreis Centrum und den Schulhäusern Bürgli und Blumenau angeschlossen ist, 120 bis 130 Talentschülerinnen und -schüler unterrichtet werden: 60 bis 70 Sportlerinnen und Sportler, rund 25 Musikerinnen und Musiker und knapp 40, die gestalterisch begabt sind. Das aktualisierte Konzept sieht gemäss Mathias Gabathuler neu auch vor, dass typengemischt unterrichtet wird, das heisst: Realschüler und Sekundarschülerinnen lernen in der gleichen Klasse.

Schulhaus Bürgli an der Notkerstrasse: Hier werden Talentschüler unterrichtet. Hanspeter Schiess

Mathias Gabathuler spricht von einem «Paradigmenwechsel »und von einer «grossen Chance». Speziell bei den Sportlerinnen und Sportler finde eine noch stärkere Individualisierung statt. Der Sport rücke ins Zentrum des auf drei Säulen basierenden Modells mit Leistungssport, Bildung und Kompetenz (Ernährung, Gesundheit, Organisation). Die Klassen mit talentierten Sportlerinnen und Sportlern seien gemischt, die Springreiterin lerne im Verbund mit Handballerinnen, Geräteturnerinnen und Fussballern. Dies und die Einbettung der Talentschulen in den Schulkreis Centrum gewährleisten gemäss Gabathuler weiterhin das Integrative.

Die Stadt St.Gallen führt seit dem Sommer 2006 eine Talentschule. Im Juli 2007 erteilte ihr das Bildungsdepartement die kantonale Anerkennung für die Förderung von Sporttalenten. Im April 2012 wurde die Anerkennung auf die Sparten Musik und Gestaltung ausgeweitet. Zum Zeitpunkt der Einführung sah das Konzept bewusst eine Beschulung der Talente integriert in den Regelklassen der städtischen Oberstufe vor. Das wird jetzt komplett anders; deshalb spricht Gabathuler von Paradigmenwechsel.

«Sportvision Ost» als Turbo

Mit der Wiedererlangung der kantonalen Anerkennung will sich die Direktion Bildung und Freizeit als Gesprächs- und Verhandlungspartnerin im Projekt «Sportvision Ostschweiz» positionieren, das gegenwärtig vom Kanton bearbeitet wird. Dieses setzt sich zum Ziel, innovative Infrastrukturen, Kompetenzzentren und Bildungsangebote für Sporttalente sowie Leistungsportlerinnen und -sportler zu schaffen. Es wurde eine Machbarkeitsstudie erarbeitet, die unter anderem auf die beiden Schwerpunktstandorte Sarganserland und St.Gallen fokussiert; als Standort in der Kantonshauptstadt ist die Sportanlage Gründenmoos vorgesehen.

Gemäss Gabathuler ist auch vorstellbar, dass St.Galler Sportschülerinnen und -schüler dereinst auch im Gründenmoos beschult werden. Das sei eine grosse Chance für die Stadt, sagt der Schuldirektor.

Der St.Galler Bildungsdirektor Stefan Kölliker. Donato Caspari

In Zusammenhang mit «Sportvision Ostschweiz» wurde im Stadtparlament unlängst ein Vorstoss eingereicht, den der Stadtrat an einer der nächsten Sitzungen beantworten möchte. Die Auseinandersetzung zwischen der Stadt und dem Bildungsdepartement wegen des Talentschulgeldes hatte vor geraumer Zeit sowohl im Stadtparlament als auch im Kantonsrat (Christoph Bärlocher/Die Mitte) zu Vorstössen geführt.

Der Streit wurde nun beigelegt, nicht nur zur Freude von Mathias Gabathuler. Auch Regierungsrat Stefan Kölliker ist erfreut: «Die Talentförderung unserer Jugend sollte nicht an Gemeinde- oder Kantonsgrenzen scheitern. Es freut mich daher sehr, dass die Stadt St.Gallen nun den Talenten der umliegenden Gemeinden wieder den Zugang zu ihrer Talentschule ermöglicht.»

