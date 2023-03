BILDUNG Draussen lernen und jeder zu seiner Zeit: Im August eröffnet in St.Gallen eine neue Privatschule Zwischen Montessori und Modernität: Die kleine Parkschule will zehn bis dreizehn Kinder beschulen. «Auf Augenhöhe», wie es heisst. Und ohne Tests und Hausaufgaben. Was die Stadt dazu sagt, dass Privatschulen wie Pilze aus dem Boden spriessen. Diana Hagmann-Bula Jetzt kommentieren 15.03.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sibylle Rüst (r.) und Alessia Dürr unterrichten ab August Kinder im renovierten Gewächshaus an der Kleinbergstrasse 1. Bild: Marius Eckert

Sibylle Rüsts Leben ist voller Kinder. Da sind ihre zwei Töchter und ihr Sohn. Da sind die Mädchen und Buben von der Kleinklasse, die sie als Heilpädagogin in einem Stadtschulhaus mit ihrer Stellenpartnerin Alessia Dürr unterrichtet. Und da ist der Nachwuchs jener Eltern, die sie in ihrer Freizeit bei Problemen berät. Seit über zwanzig Jahren arbeitet die 47-Jährige als Lehrerin. Im August eröffnen Rüst und Dürr nun ihre eigene Schule.

Kleine Parkschule heisst sie und entsteht im renovierten Gewächshaus an der Kleinbergstrasse 1 im Quartier Linsebühl. Noch ist der 100 Quadratmeter grosse Raum leer. Mietbeginn sei erst im April, sagt Rüst. Sie kann ihn kaum erwarten. «Ein langjähriger Herzenswunsch erfüllt sich endlich.» Sie träumt von einer Schule, die lebendig ist, auch mal laut, immer voller Empathie.

Konkret arbeiten Rüst und Co-Schulleiterin Alessia Dürr seit letztem Sommer an dem Projekt. Die Aufsichtsbehörde des kantonalen Amtes für Volksschule habe das Betriebskonzept sofort bewilligt.

Lebensnahe Themen und Bildung auf Augenhöhe

Die kleine Parkschule nimmt 10 bis 13 Kinder im Alter von vier bis zwölf Jahren auf. Ihren Namen hat sie auch wegen des Bürgerspitalparks, der nebenan liegt und in dem die Kinder sich oft aufhalten sollen. «Wir werden viel draussen lernen. Mathe, Deutsch. Die Natur ist ein Erfahrungsraum für Sinnlichkeit, Tasten, Schmecken. Uns sind lebensnahe Themen wichtig», sagt Rüst. Der Name passt auch sonst gut. Die Schule, die Rüst und Dürr gestalten wollen, ist symbolisch mehr Park, in dem sich jeder vertun und geistig entfalten kann, als Drillort mit Prüfungsstress. Rüst:

Sibylle Rüst, Schulleiterin der kleinen Parkschule. Bild: Marius Eckert

«Die Kinder sollen hier gesehen werden und ihre Potenziale entfalten können. Jedes lernt, was es braucht. Zu seiner Zeit.»

Tests? Gibt es nicht. Hausaufgaben? Auch nicht.

Die Winzigkeit der Schule sei auch ihr grosses Glück. «Wir werden jedes Kind eng in seiner Entwicklung begleiten.» Rüst bezeichnet sich ab August denn auch als Lernbegleiterin. Es handle sich um eine Schule, in welcher der individuelle Weg wichtig sei. Um eine, in der man den Mut habe, ehrliche Fragen zu stellen, statt vorgefertigte Antworten zu geben. «Bildung auf Augenhöhe», nennen Rüst und Dürr das.

«Das Wörtchen ‹müssen› existiert nicht»

Passt wunderbar in eine Zeit, in der immer mehr Eltern von «Erziehung auf Augenhöhe» reden. Keine Strafen, keine Verbote, dafür eigene, persönliche Grenzen. Sinnhaftigkeit ist auch ein Begriff, den Rüst oft verwendet. «In der kleinen Parkschule existiert das Wörtchen ‹müssen› nicht.» Hier würden Kinder lernen, weil sie wollten, weil sie motiviert und neugierig seien.

Und dann malt sie sich gedanklich die fertige Schule aus, spricht von Nischen mit Lernlandschaften, von lustvollen Erfahrungsräumen, von Lernbegleiterinnen, die Mädchen und Buben Lernangebote unterbreiten. Der Stoff sei an den Lehrplan 21 angelehnt.

Auch in der obligatorischen Volksschule gehe es darum, dass Kinder und Jugendliche Rahmenbedingungen und Begleitung vorfinden würden, in denen sie ihr Potenzial möglichst gut entfalten könnten, betont Martin Annen, Leiter der Dienststelle für Schule und Musik.

Martin Annen, der Leiter der St.Galler Dienststelle für Schule und Musik. Bild: Benjamin Manser

«Die städtischen Schulen sind im Rahmen der lokalen Schul- und Unterrichtsentwicklung in einem Prozess, in dem sie sich stetig weiterentwickeln und verbessern.»

Schon, sagt Rüst. Aber die Volksschule sei ein grosser Laden mit vielen Mitarbeitenden. «Kaum möglich, dass da alle die gleiche Haltung mittragen.» Mit der 30-jährigen Lehrerin Alessia Dürr, die im Sommer ihr Studium als Heilpädagogin abschliesse, habe sie eine Verbündete gefunden.

Sind Jahrgangsklassen veraltet?

An der kleinen Parkschule lernen Mädchen und Buben altersdurchmischt und fächerübergreifend. Altersdurchmischtes Lernen gebe es auch an der öffentlichen Schule, nur nicht über eine so grosse Altersspanne, sagt Franziska Vogt, Leiterin Institut Lehr-Lernforschung an der Pädagogischen Hochschule St.Gallen. Und die Klassen seien grösser. Das habe Vor- und Nachteile. «Die Lehrperson kann sich in so kleinen Klassen mehr um das einzelne Kind kümmern. Die kleine Gruppe ermöglicht aber weniger soziales, kooperatives Lernen und Freundschaften. Letztlich aber kommt es darauf an, wie die Lehrperson die Kinder begleitet.» Neue Erkenntnisse für Schulen basierten oft auf gesellschaftlichen Entwicklungen und auf der Forschung. «Sie fliessen auch in die Volksschule ein.»

In der kleinen Parkschule sind Kindergarten bis zweite Klasse und dritte bis sechste Klasse zusammen. Rüst arbeitet auch mit Montessori-Material. Auf der Internetseite sind Zitate von Jesper Juul zu lesen, dem bekannten dänischen, unterdessen verstorbenen Familientherapeuten, bei dem sie sich als Elternberaterin weitergebildet hat. Etwa dieses: «Kinder wollen nicht gelobt, sondern gesehen werden.»

«Gesehen werden» bedeutet auch: Alle sind zusammen, aber jeder arbeitet dort, wo er steht. «Altersdurchmischte Klassen fördern das inklusive Denken. Überhaupt braucht es ein Bildungsumdenken, damit sich jedes Kind wohlfühlen kann», sagt Rüst. Sie wolle nicht kritisieren, sie wolle sich nur für eine Sache einsetzen, von der sie überzeugt sei. Für eine moderne, innovative, visionäre Schule.

Zeugnisse hervorgekramt

In St.Gallen bestehen heute zehn Privatschulen, SBW Primaria, Steiner, Neue Stadtschulen etc. Wo reihen Rüst und Dürr die kleine Parkschule ein? Es gehe nicht darum, die Unterschiede hervorzuheben. Vielmehr hätten alle Privatschulen die gleiche Vision. «Sie stellen das Kind vermehrt ins Zentrum.» Damit es Selbstwertgefühl, Eigenverantwortung und Kreativität entwickle, die es später gut gebrauchen könne.

Rüst selber hat ihre Schulzeit als «ganz okay» erlebt. «Ich konnte mich genug anpassen, ich kam problemlos durch.» Vor ein paar Tagen erst habe sie nach alten Zeugnissen gekramt. Rüsts Tochter befindet sich gerade in einem Mathetief. «Ich wollte ihr beweisen, dass es mir gleich ergangen ist und ich doch etwas erreicht habe», erzählt Rüst. Als sie die Zeugnisse aufschlug, entdeckte sie lauter Fünfen. «Ich war total überrascht. Man muss meine Person im Matheunterricht wenig wertgeschätzt haben, sonst hätte ich nicht noch immer das Gefühl, versagt zu haben in Mathe.»

Vorerst ohne Mittagstisch

Noch haben Rüst und Dürr keine Anmeldungen erhalten, Anfragen schon. Viele Interessierte würden sich nach Details erkundigen. «Bewerbungsgespräche wie an anderen Privatschulen gibt es bei uns nicht. Jedoch suchen wir das sorgfältige Gespräch mit jedem Interessenten. Hier sind alle richtig, alle Kinder, alle Eltern», sagt Rüst. Sie hofft auf eine bunt gemischte Gruppe an ihrer Schule.

Drei Notfallplätze seien für Mädchen und Buben mit akuten Problemen in der öffentlichen Schule reserviert. 1600 Franken kostet das monatliche Schulgeld für ein Kind in Zyklus 1; 1800 Franken sind für Zyklus 2 zu bezahlen. «Wir befinden uns preismässig etwa im Mittelfeld der St.Galler Privatschulen», sagt Rüst. Mittagstisch ist vorerst keiner geplant. «Wir würden uns momentan übertun damit. Er zählt aber zu unseren angestrebten Visionen.»

Gerade fragen die beiden Schulleiterinnen Stiftungen für Stipendien an. Damit unter anderem auch das Mädchen in die Privatschule wechseln kann, das Rüst und Dürr zurzeit noch in ihrer Kleinklasse unterrichten. «Es hat ADHS, nahm lange Ritalin. Wir schaffen es zusammen nun ohne Medikament durch den Schulalltag. Aber sie braucht uns als Bezugspersonen weiterhin.»

Start ist erst im August und doch denkt Rüst schon ein paar Jahre weiter. Wie sieht die kleine Parkschule im Jahr 2026 aus? Was die Anzahl Kinder betreffe, sei die Schule nicht ausbaubar. Bei zusätzlichen Stufen wie einer Oberstufe oder Spielgruppe schon. «Natürlich wünschen wir uns ein Wachsen», sagt Rüst. Sie freut sich auf ihre neue Arbeit. Auch, weil sie sich nicht nach Arbeit anfühlt. «Sondern nach Erfüllung.»

Am Mittwoch, 26. April, um 19 Uhr findet in der kleinen Parkschule ein Informationsanlass statt. Weitere Infos unter www.kleineparkschule.ch

Zahl der Privatschulen in St.Gallen steigt und steigt

Sie scheinen wie Pilze aus de Boden zu spriessen: Privatschulen in der Stadt St.Gallen. Vor zehn Jahren gab es sechs private Schulen in der Stadt. Aktuell sind es gemäss kantonalem Amt für Volksschule zehn. Wenn die Kleine Parkschule im Sommer im Quartier Linsebühl eröffnet, wird es elf Privatschulen geben.

Trotz der markanten Zunahme: Die Zahl der Privatschulen in der Stadt sei nach wie vorüberschaubar, findet Martin Annen, Dienststellenleiter Schule und Musik der Stadt St.Gallen. Die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die in der Stadt wohnen und eine Privatschule besuchen, ist in den vergangenen zehn Jahren von 66 auf 193 angestiegen. Der Anteil ist damit von einem Prozent auf knapp drei Prozent der Schulpflichtigen angestiegen. Er liegt immer noch unter dem Schweizer Durchschnitt von fünf Prozent.

Trend ist in anderen Städten nicht gleich ausgeprägt

Der Trend, dass immer mehr Privatschulen gegründet werden, lässt sich in vergleichbar grossen Städten nicht beobachten. In Fribourg etwa gibt es eine einzige Privatschule mit rund 50 Kindern. Lugano und Biel zählen je vier Privatschulen. Bei der Abteilung Schulen der Stadt Biel heisst es auf Anfrage, man stelle keinen Boom fest. Weniger als zwei Prozent der schulpflichtigen Kinder in Biel besuchen eine Privatschule.

Höher ist der Anteil in Luzern, wo es sieben Privatschulen gibt – eine Zahl, die seit Jahren ungefähr konstant ist. Rund 300 in der Stadt wohnhafte Kinder und Jugendliche besuchen eine Privatschule oder werden im Homeschooling unterrichtet. wie der Rektor der Volksschule der Stadt Luzern mitteilt. Das entspricht rund vier Prozent der Schulpflichtigen – ein höherer Wert als in St.Gallen.

Deutlich höher ist die Quote im grösseren Winterthur. 1100 von 13'300 schulpflichtigen Kindern und Jugendlichen besuchen hier eine Privatschule. Das sind rund acht Prozent. Auch die Auswahl ist grösser. Die Liste der Bildungsdirektion des Kantons Zürich umfasst 18 private Institutionen in Winterthur. Seit 2018 sind vier neue dazugekommen und zwei geschlossen worden. Die Zunahme ist damit weniger ausgeprägt als in St.Gallen. (cw)