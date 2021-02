Bildung Die Räubertöchter von der Mädchenschule: Wie zeitgemäss sind getrennte Schulen heute noch? Fordern statt feiern. Und jetzt erst recht: gleicher Lohn, gleiche Chancen, kein Sexismus mehr. Der Feminismus bekommt rund um «50 Jahre Frauenstimmrecht» neuen Schub. Auch die Meitleflade beging das Jubiläum mit einem vielfältigen Programm. Vor diesem Hintergrund interessiert: Sind getrennte Schulen ein altmodisches Überbleibsel oder gerade wieder besonders modern? Diana Hagmann-Bula 15.02.2021, 05.00 Uhr

Rund 240 Mädchen besuchen die Meitleflade in St.Gallen heute. Bild: Michel Canonica

Fast nur lange Haare, wohin der Blick wandert. Im Gallusschulhaus drücken ausschliesslich Mädchen die Schulbank. Meitleflade, so der Name der Schule. Keine Buben, die bei wissenschaftlichen Fragen vorpreschen. Keine Buben, denen die Teenagerinnen unbedingt gefallen wollen. Keine Buben, die plumpe Sprüche machen. «Hier müssen Mädchen niemandem etwas vorspielen. Das wirkt sich auf das Lernklima positiv aus», sagt Schulleiterin Sonja Dietrich. Als lernförderlich bezeichnet sie die Atmosphäre, die Schülerinnen würden sich besser konzentrieren können als in durchmischten Klassen. Weniger Konkurrenzdenken gebe es hier. Mädchen würden sich nicht hinter den Buben verstecken können, auch nicht in den Mint-Fächern. Mädchenpower sei spürbar. Dietrich ist überzeugt:

«Sie sind hier die Zugpferde, auch in Mathe, Physik und Chemie. In diesem Umfeld können die Mädchen gezielt gefördert werden.»

Das zeigen auch die vielen Übertritte an weiterführende Schulen. Im Durchschnitt 50 Prozent der Schülerinnen treten an der Meitleflade von der zweiten Sekundarklasse in die Kanti über. An städtischen Schulen sind es gemäss Martin Annen, Leiter der Dienststelle Schule und Musik, etwa 35 Prozent der Schülerinnen und Schüler aus der zweiten Sekundarklasse. Die Differenz könne aufgrund der unterschiedlichen Schulprofile erklärt werden. Dietrich sagt:

«Alles was Buben können, können Mädchen auch.»

Eine gehörige Portion Selbstbewusstsein und Selbstständigkeit versuche ihr Team den Schülerinnen mit auf den Weg zu geben.



«Wir meinen vielmehr: Die Welt braucht mehr Räubertöchter», sagt Schulleiterin Sonja Dietrich. Bild: Michel Canonica

Doch braucht es diese Sonderbehandlung von Mädchen in einer Zeit, wo gleicher Lohn für gleiche Arbeit, mehr Frauen in Kaderpositionen und Verwaltungsräten, gleichmässige Verteilung von Familien- und Hausarbeit selbstverständlich sein soll? Oder ist sie ein altmodisches Überbleibsel?, fragt man sich. «Diese Schule hat ein gutes Profil. Solange die Nachfrage besteht, ist sie gerechtfertigt,» sagt Stadtrat Mathias Gabathuler, der seit Anfang Jahr der Direktion Bildung und Freizeit vorsteht.

Die Buben sind weg und doch nicht

Schulleiterin Sonja Dietrich will nichts wissen von altmodisch. Modern sei ihre Schule und zeitlos. Lieber verweist sie auf die Aktionen rund um 50 Jahre Frauenstimmrecht. Letzten Montag veranstaltete die Schule einen Thementag. Frauen aus Politik, Wirtschaft und Kultur berichteten aus ihrem Leben und die Bedeutung des Frauenstimmrechts. Am 8. März werden die Schülerinnen selbstgebackene Schnecken in der Stadt verteilen. Weil das so lange gedauert hat mit dem Frauenstimmrecht. Und noch immer nicht so weit sei mit gleichen Löhnen, gleichen Chancen im Beruf, sagt Dietrich. «Hätten wir auch Schüler, könnten wir nicht so sehr in die Tiefe gehen bei Frauenthemen.» Um die eigene Rolle zu verstehen und zu finden, um sich abgrenzen und wehren zu können, braucht es doch aber auch ein Gegenüber. Ein anderes Gegenüber. Die Buben eben. «Das ist richtig, sie sind ja auch nicht weit weg», sagt Dietrich. Die Mädchen würden ihnen in der Freizeit begegnen, auch auf dem Schulgelände. Die Jungs der Buebeflade kommen fürs «Textile Gestalten» ins Mädchenschulhaus, nutzen hier die Küche für «Wirtschaft, Arbeit, Haushalt». «Chor und Orchester» findet gemeinsam statt.

«In der Pause gibt es dann durchaus auch Schneeballschlachten zwischen Mädchen und Buben.»

Rund 240 Schülerinnen besuchen die Meitleflade der Kantonssekundarschule momentan. 1854 startete die katholische Mädchenschule mit 13 Schülerinnen. 2010 waren es 296, in den Jahren danach folgte ein Rückgang auf 190. «Dieses Schulprofil ist sehr gefragt. Viele Mädchen wählen unsere Schule, weil sie im Unterricht ohne Jungs durchaus Vorteile sehen», sagt Dietrich. Die Hirnentwicklung verlaufe in diesem Alter einfach zu unterschiedlich. Bei Mädchen setze zwischen 10 und 15 Jahren ein starker Reifeschub ein, bei Buben später. «Mädchen sind im Sekundarschulalter weiter, diskutieren differenzierter, beschäftigen sich mit anderen Dingen als Buben. Die meisten wollen lernen», sagt Dietrich.

Mädchen mit lackierten Fingernägeln und solche, die sehr auf ihr Aussehen achten: «Auch das hat Platz hier», sagt Schulleiterin Sonja Dietrich. Bild: Michel Canonica

Klischees über reine Mädchenschulen halten sich trotz allem hartnäckig. Prinzessinnen würden an diesen Schulen gross gezogen, mehr Zickenkriege gebe es, heisst es immer wieder. Beides verneint Sonja Dietrich:

«Wir sagen vielmehr: Die Welt braucht mehr Räubertöchter.»

Aber natürlich gebe es unter den Schülerinnen auch Mädchen mit langen, lackierten Fingernägeln und solche, die sehr auf ihr Aussehen achten. «Auch das hat Platz hier.» Lehrerinnen und Lehrer, die zuvor an gemischten Schulen unterrichtet hätten, würden betonen, dass es überhaupt nicht mehr Sticheleien in den Klassen gebe als an anderswo. Im Gegenteil.

Lehrerinnen und Lehrer, die an die Meitleflade kommen, bleiben lange. Bild: Michel Canonica

Wer als Lehrperson an die Meitleflade kommt, bleibt lange. Dietrich sagt:

«Wir haben eine auffallend tiefe Fluktuationsrate. Das Unterrichten in reinen Mädchenklassen ist anders und sehr angenehm.»

Als sie vor 31 Jahren ihren ersten Arbeitstag an der Meitleflade hatte, war sie eine der wenigen Frauen im Lehrteam. Unterdessen sind die Lehrerinnen in der Überzahl. «Dieser Trend der Primarschule ist unterdessen auch auf der Oberstufe feststellbar.»

Eine Schule, verschiedene Gründe, sie zu wählen

«Mehr Zickenkriege? Gar nicht!», sagt eine ehemalige Schülerin der Meitleflade. In der Primarschule war sie gemobbt worden, sie wollte nicht mit den diesen Jugendlichen in die Sek. Also besuchte sie die Meitleflade, erhoffte sich Erlösung. Und fand sie. «Die Dynamik war eine ganz andere.»

Eine Schule, verschiedene Gründe, sie zu besuchen. «Als musisch begabtes und sehr sprachstarkes Mädchen fiel unsere Tochter in der Primarschule immer ein bisschen aus dem Rahmen, leider», erzählt eine Mutter. Das Mädchen habe ihre Talente mehr und mehr versteckt und so getan, als bedeuteten sie ihr nichts. «Weil Kinder in diesem Alter gern dazugehören und mit Gleichaltrigen auf einer Wellenlänge sein wollen. Das war in ihrem Fall nicht so einfach. An der Flade dann schon.» Vor allem im ersten Jahr habe sich ihre Tochter dort sehr geborgen gefühlt. Die Mutter beschreibt:

«Das Schulleben ist warmherzig und zugewandt, jedes Mädchen wird genau wahrgenommen und wertgeschätzt. Weil mehr Ruhe in den Klassen ist, weil sich weniger Lager bilden, weil die Verhaltensstereotypen weniger im Raum stehen.»

Und betont, dass die Schule kein bisschen altmodisch sei, «sondern weiter und fortschrittlicher als die Gesellschaft, gerade weil sie Mädchen fördert».

Impression aus der Meitleflade. Bild: Michel Canonica

Sie habe die Schule eher als elitäre Schule erlebt, sagt eine andere Mutter.

«Nicht als Mädchenpower-Schule. Obwohl ich mir das eigentlich erhofft hätte.»

Ihre Tochter hatte sich nach dem gemeinsam besuchten Tag der offenen Tür für die Meitleflade entschieden. Damals noch waren nur katholische Mädchen zugelassen. Erst auf das Schuljahr 2019/2020 hin öffnete sich die Meitle allen städtischen Schülerinnen – egal welcher Konfession, egal ob Sek oder Real. Die Familie wohnt im Osten der Stadt. «In der Primarschule gehörten wir zu den wenigen, die Wert auf Bildung legten. An der Meitleflade waren plötzlich alle so. Daran musste sich unsere Tochter gewöhnen und sie tat sich schwer damit», sagt die Mutter. Hinzu sei der materielle Standard gekommen. Kinder, die in Lofts aufwachsen, über Pfingsten rasch nach Dubai fliegen. «Da halten wir nicht mit. Das hat unsere Tochter zusätzlich eingeschüchtert.» Sie habe die Buben vermisst und Anführerinnen gebe es auch an der Meitleflade, «typische Mädchengeschichten» würden sogar verstärkt. Fazit der Mutter: «Sie konnte zwei, drei schöne Freundschaften in die Kanti rüberretten.»

Moderne Pädagogik entdramatisiert das Geschlecht

Ähnlich sieht das die Forschung. «Geschlechtergetrennte Schulen bedeuten noch lange nicht gendergerechten Unterricht. Es kommt auf die Kompetenzen der Lehrpersonen an», sagt Franziska Vogt, Leiterin Institut Lehr-Lernforschung an der Pädagogischen Hochschule St.Gallen. Es gebe an fast allen Schulen noch Potenzial, den Unterricht aus Gendersicht zu verbessern. «Dass Mädchen selber mit dem Bunsenbrenner hantieren und nicht nur zusehen, dass man in den Naturwissenschaften die gleiche Leistung von ihnen erwartet und ihnen nicht unbewusst leichtere Fragen stellt. Dass in den Beispielen im Unterricht konsequent auch Frauen und nicht nur Männer vorkommen», nennt Vogt einige Beispiele. Allerdings seien Geschlechterstereotypen «ein Problem in der ganzen Gesellschaft und nicht nur im Schulzimmer».

50 Jahre Frauenstimmrecht: auch an der Meitleflade ein Thema. Bild: Michel Canonica

Bildungswissenschafterinnen und -schafter betrachten die wenig verbleibenden geschlechtergetrennten Schulen dennoch skeptisch. «Wichtig ist gemäss neuer Genderforschung, dass die Pädagogik Geschlecht nicht als Kategorie betont, sondern entdramatisiert», sagt Vogt. Mädchen und Buben sind sich in vielem viel mehr gleich als verschieden. Piratenturnen für Buben, Prinzessinnenturnen für Mädchen, das sehen die Forscherinnen und Forscher nicht gerne.

«Jede und jeder kann Fussball spielen, jede und jeder kann tanzen.»

Vogt spricht sich deshalb für gemeinsamen Unterricht und gemeinsame Schulen aus. Sind die Interessen oder Unterschiede doch mal zu gross, könne man noch immer die Klasse in Gruppen teilen, um ein Thema zu diskutieren. Etwa wenn es um Pubertät und die unterschiedlichen körperlichen Veränderungen gehe. Vogt: «Dass ein Mädchen eine Mädchenschule besucht, bedeutet nicht automatisch, dass es eher einen technischen Beruf wählt, in dem die Männer anteilsmässig stärker vertreten sind. Oder dass seine Chancen für eine Führungsposition besser wären.»