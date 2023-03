Flade St.Gallen: Los entscheidet erstmals bei Realschülern

Bildung Der Andrang an die Flade St.Gallen hält an: Das Los trifft erstmals auch Realschülerinnen und Realschüler Auf der Realstufe der Flade sind so viele Anmeldungen eingegangen wie nie zuvor. Jetzt müssen auch künftige Realschülerinnen und -schüler auf Losglück hoffen. Christina Weder Jetzt kommentieren 28.03.2023, 05.00 Uhr

Auf der Realstufe nimmt der Andrang an die Flade zu – Blick in eine Realklasse an der Buebeflade in St.Gallen. Bild: Lisa Jenny (24. 9. 2019)

Zum ersten Mal hat auf Realstufe das Los entschieden, wer die Flade besuchen darf und wer nicht. Der Grund: Der Andrang ist so gross wie noch nie. 74 Jugendliche haben sich für die Realklassen der Flade angemeldet, doch nur für 63 gibt es Platz. Das liegt an der 30-Prozent-Quote, die in einer Leistungsvereinbarung mit der Stadt festgelegt ist. Die Flade darf nur 30 Prozent der städtischen Schülerinnen und Schüler aufnehmen. Die Quote gilt sowohl für die Sekundar- als auch für die Realstufe.

Der Losentscheid ist vergangene Woche gefallen: Elf künftige Realschülerinnen und -schüler hatten kein Losglück. Fünf davon dürfen noch hoffen, sie stehen auf der Warteliste. Die Betroffenen wissen Bescheid. Sie wurden per Brief informiert.

Anmeldezahlen sind stetig gestiegen

Schulpräsidentin Barbara Hächler hat den Losentscheid aufgrund der Entwicklung der Anmeldezahlen kommen sehen. Die Flade, einst eine reine Sekundarschule, führt erst seit 2019 Realklassen. Dazu hat sie sich im Rahmen der Leistungsvereinbarung mit der Stadt verpflichtet. Seither sind die Anmeldequoten kontinuierlich gestiegen. 2019 wählten 20 Prozent der künftigen Realschülerinnen und -schüler die Flade. 2021 und 2022 waren es 30 Prozent. Nun sind es 35 Prozent. Die anderen 65 Prozent geben einer städtischen Oberstufe den Vorzug.

Barbara Hächler, Flade-Schulpräsidentin. Bild: PD

Barbara Hächler hat eine Erklärung für die Zunahme: «In den Köpfen vieler Leute ist die Flade eine Sekundarschule.» Doch nun spreche sich immer mehr herum, dass sie auch Realklassen führe. Dementsprechend steige die Zahl der interessierten Jugendlichen. Hächler spricht von einer Erfolgsgeschichte. Begonnen wurde 2019 mit einer Klasse pro Schulhaus. Ab dem Schuljahr 2023/24 werden in den drei Flade-Schulhäusern (Kloster, Gallus und Notker) pro Stufe je zwei Realklassen geführt. Damit sei der Vollausbau erreicht.

Tut es ihr weh, dass sie neu auch Schülerinnen und Schüler auf der Realstufe abweisen muss? «Ja», sagt Hächler. «Es tut mir für jedes einzelne Kind leid. Aber es ist Teil der Vereinbarung mit der Stadt.» Die Quote erfülle einen Zweck: Sie bringe für beide Schulträger Planungssicherheit mit sich.

Auf Sekundarstufe: 38 Kinder ohne Losglück

Bei der Stadt nimmt man die steigenden Anmeldezahlen auf Realstufe der Flade zur Kenntnis. Schuldirektor Mathias Gabathuler sieht die Entwicklung positiv: «Es ist richtig, wenn die Flade auch zur Adresse für Realschülerinnen und Realschüler wird.» Der anhaltende Andrang an die Flade gebe ihm nicht zu denken: «Beide Schulträger – städtische Oberstufe und Flade – leisten gute Arbeit.»

Auf der Sekundarstufe hat das Los bereits zum fünften Mal in Folge entschieden. Von den 429 neuen Sekundarschülerinnen und -schülern, welche die Stadt ab Sommer zählt, haben sich 188 für die Flade angemeldet. Das sind gleich viele wie in den Vorjahren. Nur 2021 schlug die Zahl mit 226 Anmeldungen oben aus.

Die Anmeldezahlen sind auf dieser Stufe stabil. Da die Schülerzahlen aber insgesamt steigen, ist die Quote leicht rückläufig. Sie beträgt 44 Prozent im Vergleich zum Vorjahr mit 47 Prozent. So mussten dieses Jahr weniger Jugendliche enttäuscht werden als auch schon. 188 Jugendliche haben sich angemeldet, 133 bekamen einen Platz an der Flade, 38 hatten kein Losglück. 17 weitere Kinder haben schon vor der Auslosung die Aufnahme ins UG oder an eine Talentschule geschafft.

Katholiken werden überholt

Das Losverfahren ging genau gleich wie in den Vorjahren über die Bühne – unter Aufsicht eines Notars und je zweier Vertreter der städtischen Oberstufe und der Flade. Mädchen und Buben landen dabei im selben Lostopf. Trotz Zufallsprinzip resultierte in den Vorjahren ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis. Dieses Jahr fällt der Gap grösser aus: Auf der Sekundarstufe wurden 62 Prozent Mädchen und 38 Buben ausgelost, auf der Realstufe 58 Prozent Buben und 42 Prozent Mädchen.

Barbara Hächler macht noch eine andere Tendenz aus: Der Anteil der Katholiken geht zurück, seit sich die Flade geöffnet hat. Insbesondere sei der Anteil jener Familien leicht rückläufig, bei denen der Besuch der Flade zur Tradition gehörte. Andersgläubige und Konfessionslose (43 Prozent) haben inzwischen die Katholiken (40 Prozent) an der Flade anteilmässig überholt.

Nach dem Losentscheid klingelt das Telefon

In den Anfängen hatte das Losverfahren für Unmut gesorgt. Die Wellen hätten sich unterdessen gelegt, sagt Hächler. Dennoch klingelt bei ihr in den Tagen nach dem Losentscheid immer wieder das Telefon. Am Apparat melden sich Eltern von Kindern, die kein Losglück hatten. Manche rufen an, weil alle Gschpänli ausgelost wurden – nur das eigene Kind nicht. Hächler sagt, sie könne die Enttäuschung verstehen, doch ihr seien in einem solchen Fall die Hände gebunden.

Andere Eltern wollen wissen, was sie denn jetzt noch tun könnten. Die Schulpräsidentin antwortet dann, es sei möglich, einen begründeten Rekurs einzureichen. Doch wenn man dem Kind eine weitere Enttäuschung ersparen wolle, müsse man sich das gut überlegen.

Stadtrat Mathias Gabathuler, Direktion Bildung und Freizeit. Bild: Benjamin Manser

In der Stadt ist immer wieder die Rede davon, Sechstklässler hätten die freie Schulwahl. Sie könnten sich zwischen der städtischen Oberstufe und der Flade entscheiden. Doch kann man von einer freien Wahl sprechen, wenn am Schluss das Los entscheidet? Schuldirektor Mathias Gabathuler antwortet: Die Jugendlichen könnten wählen – vorbehältlich der festgelegten Obergrenze von 30 Prozent. Er gesteht ein: «Insofern ist die Wahl nicht ganz frei.»

An der 30-Prozent-Quote und am Losverfahren wird in naher Zukunft nicht so schnell gerüttelt. Diesbezüglich sind sich Flade und Stadt einig. Man pflege einen konstruktiven und regelmässigen Austausch, heisst es. In Anbetracht der steigenden Schülerzahlen sei die Stadt darauf angewiesen, dass die Flade 30 Prozent der Oberstufenschülerinnen und -schüler übernehme, sagt Gabathuler: «Vorläufig bleibt das so bestehen.»

