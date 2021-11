PRIVATSCHULE Das Gymnasium, das sich wie eine Uni benimmt: Ein Rundgang durch die Neuen Stadtschulen St.Gallen Die Neuen Stadtschulen St.Gallen führen an der Dufourstrasse nun auch ein Gymnasium. Ein Besuch einer etwas anderen Schule. Diana Hagmann-Bula Jetzt kommentieren 22.11.2021, 05.00 Uhr

Lernen, diskutieren, essen, sich begegnen: Im Lerncafé fliesst alles ineinander. Bild: Michel Canonica

Ronja sitzt eingewickelt in eine Decke auf dem Sofa, auf ihrem Oberschenkel liegt der Laptop, auf dem Beistelltisch stehen ein Glas Wasser und eine Tube Handcrème. Eine Szene, wie sie sich zu Hause abspielen könnte. Doch Ronja befindet sich nicht im Wohnzimmer, sie ist in der Schule. Und sie lernt.

Die 17-Jährige besucht das Gymnasium der Neuen Stadtschulen St.Gallen. Ein Gymnasium, das so gar nicht an eine klassische Schule erinnert. Hier gibt es keine grossen Klassenzimmer und auch keine Klassen, hier gibt es keine in die Jahre gekommenen Lehrer in abgewetzten Cordanzügen. Hier gibt es offene Räume und ein Lerncafé, Input-Sessionen und vor allem Selbststudium. Lehrpersonen nennen sich Lernbegleitende, Schülerinnen und Schüler sind Lernpartner. Sie büffeln, wo es ihnen gerade lieb ist und was sie mit ihrem Coach geplant haben.

Michael Hasler, Leiter der Oberstufe an den Neuen Stadtschulen St.Gallen. Er unterrichtet auch am Gymnasium. Bild: Michel Canonica

«Wir kündigen an, wann welcher Input stattfindet. Der Deutschlehrer spricht zum Beispiel über Woyzeck oder die Dramentheorie. Wer eine Frage dazu hat, kommt vorbei, die anderen arbeiten an anderen Büchern.»

Das sagt Michael Hasler, der seit 2014 die Oberstufe leitet und auch am Gymnasium unterrichtet. Damals entschieden sich die Unternehmerin Bettina Würth und Schulgründer Peter Fratton einen Ort zu schaffen, «an dem junge Menschen in ihrer Individualität nicht übersehen werden». Ein Ort des Vertrauens, des Unternehmergeists, aber auch der Leistung und Verbindlichkeit, wie auf der Website der Neuen Stadtschulen St.Gallen zu lesen ist.

Konservativen Maturastoff mit Gegenwelten brechen

Hier lernen die Schüler der Privatschule: zwei weisse, moderne, miteinander verbundene Gebäude. Rechts: das Gymnasium. Bild: Michel Canonica

Seit Sommer steht neben der Oberstufe an der Dufourstrasse nun auch das Gymnasium, das seit 2017 zu den Neuen Stadtschulen St.Gallen gehört. Ein weisser, luftiger Bau. Reduziertes, modernes, ästhetisches Mobiliar, hauptsächlich Erdtöne. «Ziel der Architektin war es, die Ruhe der Natur und des Waldes reinzuholen», sagt Hasler. Über Kosten will die Familie Würth nicht reden.

Etwa 50 Jugendliche gehen im Gymnasium ein und aus. Sie wohnen in der Stadt, reisen aber auch aus Wil, Frauenfeld oder dem Rheintal nach St.Gallen an. Kaum über der Türschwelle, streifen sie die Schuhe aus, als würden sie in die Stube treten. Alle gehen nur in Socken oder Finken, Jugendliche, Lehrer, Gäste. «Alle sind hier gleich. Es gibt kaum Hierarchien. Es ist der Ort dieser Jugendlichen. Sie bestimmen die Regeln mit», sagt Sacha Meyer, Leiter des Gymnasiums. Vor ein paar Wochen erst haben sie sich gegen einen Vorschlag der Lernbegleitenden gewehrt. Wer die Planung stets einhält und bestimmte Sozialkompetenzen erfüllt, wird zum Master. Diese Teenager können zur Schule kommen oder im Homeoffice bleiben, müssen sich weder an- noch abmelden. «Das wollten wir ändern. Die Jugendlichen waren dagegen. Nun bleibt es, wie es ist», nennt Meyer ein Beispiel.

Wie daheim: Ronja lernt eingekuschelt in eine Decke auf einem Sofa der Neuen Stadtschulen St.Gallen. Und am Laptop. Bild: Michel Canonica

Unter dem Motto «Mehr als Matura» bieten Lernbegleiterinnen und Lernbegleiter dreissigminütige Sequenzen an, morgens gleich nach dem Schulstart oder abends gleich vor dem Schulende. Der Besuch ist freiwillig. Meditation, Gitarre, Siebdruck, Pokern, alles möglich.

«Gegenwelten zum doch nach wie vor konservativen Maturastoff, an den auch wir uns halten müssen.»

Keine Reformschule

In einem kleinen Raum behandeln eine Lernbegleiterin und fünf Lernpartnerinnen und Lernpartner gerade die Höhenstufen der Vegetation. Die Lernbegleiterin sitzt mit am Tisch, statt stehend vor der Gruppe zu referieren. Nicht nur Wissen werde hier vermittelt, auch Selbstständigkeit und die Fähigkeit, mit Freiheit umzugehen, betont Sacha Meyer. Und Standortleiterin Claudia Werle sagt:

Claudia Werle, Lernbegleiterin an den Neuen Stadtschulen St.Gallen und Standortleiterin des Gymnasiums in St.Gallen.

Bild: Michel Canonica

«Unsere Gymischülerinnen und -schüler lernen wie Studierende.»

Individualismus, ganz wichtig hier. Die persönliche Beziehung zwischen Lernpartnerinnen und Lernpartnern sowie Lernbegleitenden, ein Schulpfeiler. Sie beginnt auf der Website der Schule: Lehrpersonen stellen sich mit Foto und Steckbrief vor. Sacha Meyer etwa mag Filme von Quentin Tarantino, Cordon bleu und Elektroswing. Fenchel, Spülmaschine ausräumen, Schnee sind nicht seine Dinge. Erfährt man, bevor man ihm zum ersten Mal begegnet. Auf den Websites öffentlicher Schulen hingegen sucht man oft vergeblich Porträts der Unterrichtenden.

«Alle bekommen hier ihren massgeschneiderten, ort- und zeitunabhängigen Weg zur Matura», sagt Meyer. Will heissen: Hochbegabte absolvieren die Prüfung nach eineinhalb Jahren, der gute Durchschnitt nach drei bis dreieinhalb Jahren. Vier Jahre Zeit benötigen Jugendliche, die am Abend und am Wochenende Zeit für Sport und anderes haben wollen. Mit täglichen kurzen Onlinetests kontrollieren die Lernpartnerinnen und Lernpartner, ob sie ihr Lernziel erreicht haben. Jede Woche findet zudem ein halbstündiges Coaching statt. «Wie geht es dir? Was war diese Woche? Was ist nächste Woche? Stimmt das Tempo?», fragen die Lernbegleitenden dann. Alle drei bis vier Wochen steht pro Fach ein grosser Test - ein Milestone - an. «Mit Lücken kommt man hier nicht zum nächsten Milestone», sagt Werle. Wer eine 2 schreibt, wiederholt. Schreibt er nun eine 5, wird die 2 gelöscht. Meyer:

Sacha Meyer, Lernbegleiter und

Schulleiter des Gymnasiums an den Neuen Stadtschulen St.Gallen. Bild: Michel Canonica

«Wir befreien die Kinder vom Notendruck. Sie mogeln deshalb nicht, sind gesünder und kommen gerne in die Schule. Auch ehemalige Schulverweigerer. Eltern staunen immer wieder.»

In den Ferien in die Schule gehen

Jugendliche lernen auch mal noch um 23 Uhr, am Wochenende, während der Ferien im Lerncafé oder der Bibliothek, in der Sprechen untersagt ist. Per Fingerabdruck gelangen sie ins Gebäude, wenn die Lernbegleiterinnen und Lernbegleiter schon schlafen oder Ferien machen.

Papier sieht man selten, Bildschirme dafür umso mehr. 90 Prozent des Schulalltags spielt sich auf den iPads ab, heisst es. Die öffentlichen Schulen diskutieren noch über Chancen und Risiken von digitalem Unterricht. Michael Hasler, Leiter der Oberstufe:

«Wir denken schon darüber nach, wie wir wieder von den Bildschirmen wegkommen.»

Freie Lernzeit am Gerät, wer ist da schon stark genug, um nicht rasch bei Netflix und Youtube vorbeizuschauen? Und wann reden die Menschen noch miteinander? Auch deshalb mag Gymnasiumsleiter Sacha Meyer das Lerncafé. Ein Raum, in dem die Jugendlichen zusammen diskutieren und lernen, essen und relaxen. Alles fliesst ineinander.

Lernbegleitende, die mit am Tisch sitzen statt vorne zu referieren: Input-Session zu den Höhenstufen der Vegetation. Bild: Michel Canonica

Moderne Schule, moderne Jugendliche

Das alles hat seinen Preis, einen hohen Preis. 27'000 Franken kostet das Schulgeld für das Gymnasium jährlich. Hinzu kommen Spesen für Essen und Extras wie Lager. Eine Schule nur für Kinder Wohlhabender? Die Schule hat einen elitären Ruf in der Region, auch der neue Standort am Rosenberg trägt dazu bei. Meyer verneint und spricht von Eltern, mit denen «Modelle gesucht werden, die finanziell stemmbar sind».

Scheitern, bekommt man den Eindruck, gibt es in dieser Welt nicht. Alle zehn Gymnasiastinnen und Gymnasiasten, die zur Prüfung angetreten sind, haben bisher bestanden. Meyer sagt:

«Wir haben zwar Hochbegabte und Talente, die zwischendurch immer mal wieder für ein paar Stunden ins Sporttraining gehen. Gerade am neueren Standort in Zürich sind aber auch viele Jugendliche mit Autismus eingeschrieben. Sie leben ihr Tempo und können sich dem Sozialen entziehen, das sie anstrengt.»

Auch habe man schon Jugendliche entlassen, die weder genug Leistung noch Einsatz gebracht hätten. Andere hätten freiwillig abgebrochen. Ein aufwendiges Assessment vor dem Schuleintritt soll solche Fälle eigentlich verhindern. Dazu gehört eine Standortbestimmung in den Hauptfächern, ein Persönlichkeits- sowie ein Intelligenztest. Wer nicht ins Konzept passt, wird abgewiesen. «Wenige sind das nur», räumt Meyer ein. Hasler fährt fort:

«Wir dürfen unsere Schule wie ein Unternehmen führen. Lehrerinnen und Lehrer, die nicht gut genug sind oder das Konzept nicht mittragen, müssen wieder gehen. An öffentlichen Schulen ist das selten.»

Was wünscht sich eine solche Schule für die Zukunft? «Freie Schulwahl», sagt Standortleiterin Claudia Werle sofort. Dass solche Systeme allen Jugendlichen offenstehen würden und das Schulgeld nicht mehr der Schlüssel dazu sei. «Und einen Standort in der Westschweiz, um Sprachaufenthalte und Schüleraustausche zu ermöglichen.»

Selbstständig, reflektiert, sozial seien die Abgängerinnen und Abgänger. Zielstrebig und fleissig, denkt man sich dazu. Meyer: «Wir bringen Jugendliche des 21. Jahrhunderts hervor. Individuen, die die Welt braucht.»

Es ist eine Herausforderung, jedem Kinder gerecht zu werden»

An den Neuen Stadtschulen St. Gallen steigt die Schülerzahl konstant. Läuft es bei anderen St. Galler Privatschulen ebenso gut?

Martin Annen: In der Stadt St. Gallen besuchen zur Zeit 170 schulpflichtige Kinder eine Privatschule, was mit 2,3 Prozent deutlich unter dem schweizerischen Schnitt von 5 Prozent liegt. In den letzten fünf Jahren beobachten wir eher eine leichte Abnahme des Privatschulbesuchs in der obligatorischen Schulzeit in der Stadt St. Gallen. Offensichtlich gibt es aber nach wie vor einen Bedarf, dem Privatschulen gerecht werden können.

Martin Annen, Leiter der St. Galler Dienststelle für Schule und Musik

Bild: Benjamin Manser

Warum schicken Eltern ihre Kinder auf Privatschulen?

Es gibt zahlreiche Gründe, weshalb sich Eltern für eine Privatschule entscheiden. Beispielsweise gibt es Eltern, denen ein bestimmtes pädagogisches Konzept zusagt, es gibt Eltern, die eine Tagesschule vorziehen und es gibt Eltern, die entweder selber oder deren Kinder an der öffentlichen Schule schlechte Erfahrungen gemacht haben.

Was können öffentliche Schulen von Privatschulen lernen und umgekehrt?

An Privatschulen entstehen immer wieder interessante pädagogische Konzepte. Privatschulen sind oft flexibel und in der individuellen Förderung besonders stark. Die öffentlichen Schulen haben eine hohe Integrationskraft. Denn sie haben einen gesellschaftlichen Auftrag, alle Kinder, sowohl die Besten als auch die Schwächsten, auszubilden, zu fördern und zu integrieren.

Fördern die öffentlichen Schulen im Vergleich zu Privatschulen Kinder tatsächlich genug?

Ich betrachte die öffentliche Schule in der Schweiz als Erfolgsmodell. Es ist jedoch eine tägliche Herausforderung, jedem Kind in jeder Situation in der Schule gerecht zu werden.

Finanzstarke Eltern können Kindern den Privatschulbesuch ermöglichen. Ungerecht für alle anderen Mädchen und Buben?

Nein, den Besuch der öffentlichen Schule beurteile ich überhaupt nicht als Nachteil. Über 95 Prozent aller schulpflichtigen Kinder besuchen die öffentliche Schule.

Erziehungswissenschafterin Margrit Stamm hat mal gesagt: «Die öffentlichen Schulen haben es teilweise versäumt, mit den Privatschulen gleichzuziehen. Etwa das eigene Profil sichtbar zu machen, individuelle Betreuung für begabte Kinder zu etablieren oder die Beziehung zwischen Lehrkräften und Heranwachsenden mehr zu gewichten.» Was kontern Sie?

Selbstverständlich entwickeln sich auch die öffentlichen Schulen weiter. Das eigene pädagogische Profil, Individualisierung, Chancengerechtigkeit, Digitalisierung, etc. sind Schwerpunktthemen in jedem Schulprogramm an den städtischen Volksschulen.

Schwächen boomende Privatschulen die Schweizer Berufslehre? Eltern zahlen meist schliesslich nicht viel Geld, damit das Kind dann doch nicht auf die Universität geht…

In Anbetracht der 2,3 Prozent schulpflichtiger Kinder, die in der Stadt St. Gallen an eine Privatschule besuchen, betrachte ich diese Gefahr als überschaubar. (dbu)