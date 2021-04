BILDUNG 50 Jahre Steiner Schule St.Gallen: Eine Institution akademisiert sich Am 17. April wird die Steiner Schule St.Gallen 50 Jahre alt. Das wohl grösste Geschenk: Dass es nach der Krise im Jahr 2017 wieder aufwärts zu gehen scheint. Diana Hagmann-Bula 09.04.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

50 Jahre Steiner Schule St.Gallen: Die Krise scheint überwunden, bald soll nach Abschluss der 12 Schuljahre der Unizugang möglich sein.

Bild: Arthur Gamsa

Ob wir alle kurz die Maske ausziehen könnten, fragt Heidrun Weber gleich als erstes. Sie leitet die Steiner Schule in St.Gallen. «Damit wir den Menschen wahrnehmen. Der Mund gehört da dazu.» Der Anfang dieses Gesprächs könnte kaum typischer sein für diese Bildungseinrichtung. Jedes Kind nehmen wie es ist, es ganzheitlich erfassen und individuell fördern, nicht nur seinen Geist, sondern auch die Seele, dadurch zeichnen sich die Steiner Schulen weltweit aus. Hier ist Werken und Gartenbau Schulfach, ganze Klassen vermessen in Praktika Felder für die SBB, in der 8. und 12. Klasse wird jeweils ein grosses Theaterstück aufgeführt.

Wissen mitgeben, aber eben auch ganz viel Erfahrung, so der Anspruch. «Sich auf vielfältige Weise selber entdecken», nennt Weber es. Dazu, so die Philosophie der Steiner Schulen, braucht es Noten erst ab der achten Klasse. Davor genügen schriftliche beschreibende Zeugnisse. Englisch und Französisch lernen Kinder schon ab der ersten Klasse. Themen werden in sogenannten Epochen à drei bis vier Wochen vertieft. Die Schüler schreiben selber mit, damit möglichst viel hängen bleibt. An der Steiner Schule sind Mädchen und Buben von der Spielgruppe bis zur 12. Klasse zusammen. Alle werden mitgenommen, ob überbegabt oder lernschwach. Pietro Beritelli, Präsident des Schulvereins, sagt:

Pietro Beritelli, Präsident des Schulvereins der Steiner Schule St.Gallen. Bild: Arthur Gamsa

«Die Schulgemeinschaft ist eine stärkere, der Zusammenhalt ebenfalls.»

Er schickt seine beiden Buben seit ein paar Jahren an die Steiner Schule in St.Gallen. Hier würden sie gerne zum Unterricht gehen. In der öffentlichen Schule noch, war das anders. Kopfweh, Unlust, alles weg, sagt Beritelli und freut sich. Die Niederlassung in St.Gallen wird am 17. April 50 Jahre alt. Sie ist eine der 34 Steiner Schulen in der Schweiz, die dem Verband Arbeitsgemeinschaft der Steiner Schulen in der Schweiz und Liechtenstein angehören.

Schüler reparieren Velos

Ein Fest? Vielleicht im Herbst, heisst es. Ziel der Feier: Schülerinnen und Schüler, Lehrer, Eltern, Sympathisanten, alle zusammen sollen sie sich als Gemeinschaft wahrnehmen. Ideen hätten sie viele, sagt Weber. «Was wir wollen, ist Begegnung und Kontakt. Genau das darf jetzt wegen Corona aber nicht stattfinden.» Also lieber abwarten. Immerhin die Geschichte ihrer Schule kann Weber schon mal erzählen.

Corona hat im vergangenen Frühling auch die Steiner Schule St.Gallen getroffen. Schnell habe man auf Homeschooling umgestellt. «In zwei Tagen hatten wir ein verlässliches System aufgebaut», sagt Weber. Gut gelungen sei der Wechsel. Und danach habe man sich gefragt: «Was will uns diese Situation sagen? Welche Schlüsse müssen wir aus ihr ziehen?» Weber hörte sich bei den Schülerinnen und Schülern herum und fand heraus: Sie haben es genossen, den Tag daheim selber einteilen zu dürfen. «Deshalb haben wir den Mittwochmorgen als Homeoffice-Tag für Schüler ab der 10. Klasse beibehalten. Sie arbeiten dann selbstständig», sagt Weber. Und der Freitagnachmittag ist von der 9. bis 12. Klasse nun für Projektarbeiten reserviert. Schüler organisieren etwa ein Repair Café und flicken die kaputten Velos oder beschädigten Lampen ihrer Kolleginnen und Kollegen. Der Werklehrer unterstützt nur im Hintergrund.

Klischees wegarbeiten

In St.Gallen wird nach der Oberstufe demnächst auch die Unterstufe weiterentwickelt. «Wir führen sie hin zu eigenverantwortlichem Lernen und legen gute Strukturen an, wir bringen mehr Bewegung in den Unterricht und führen fächerübergreifende Unterrichtstage ein», erklärt Schulleiterin Weber. Punkte, welche viele öffentliche Schulen schon seit einiger Zeit umgesetzt haben, denkt man sich. Die Steiner Schulen würden sich Neuerungen verschliessen, nörgeln Kritiker denn auch immer wieder. Der Digitalisierung etwa, neuen Unterrichtsformen. Weber sagt energisch:

Heidrun Weber, Leiterin Steiner Schule St.Gallen .

Bild: Arthur Gamsa

«Dieses Klischee bringen wir nur weg, wenn wir sie durch überzeugende Qualität und lebendige Schulentwicklung widerlegen.»

Die Niederlassung in St.Gallen wirkt gerade kein bisschen phlegmatisch. Das Foyer erstrahlt seit 2018 in leuchtenden Farben nach einem Konzept des St.Galler Künstlers Karl Fürer. Beim Fototermin wählen die Anwesenden jeweils ihren Lieblingston als Hintergrund.

Das bunte Foyer der Steiner Schule St.Gallen. Bild: Arthur Gamsa

In den 1980er-Jahren gingen in der Steiner Schule St.Gallen 300 Kinder ein und aus. Die Schule erlebte einen Boom. Dann gingen die Schülerzahlen wieder zurück. 2017 kam die Krise, ein düsteres Jahr mit nur noch 128 Schülerinnen und Schülern. Die Schule musste aus finanziellen Gründen die ihr angeschlossene Wiler Schule abstossen und den im Jahr 2012 eröffneten zweiten Kindergarten schliessen. Die damalige Schulleiterin begründete die Schwierigkeiten mit Mehrausgaben durch den Todesfall einer Lehrerin, die Häufung von Krankheitsfällen unter Lehrpersonen sowie weiteren unvorhergesehenen Sonderausgaben. Jörg Sennheiser, Seniorchef des gleichnamigen weltweit bekannten Kopfhörerkonzerns und wohnhaft in Romanshorn, rettete die Schule. Er schoss zwei Millionen Franken als Darlehen ein. Und heute? «Das Ehepaar Sennheiser unterstützt nach wie vor sehr die Entwicklung dieser Schule», sagt Weber. Die verantwortliche Trägerschaft liege aber beim Vorstand. Die aktuelle Schülerzahl: 130 und damit kaum höher als im Krisenjahr.

«Derzeit haben wir eine extrem hohe Nachfrage und es ist eine Tendenz sichtbar, dass wir einen deutlicheren Schülerzuwachs im neuen Schuljahr haben werden.»

Auf und Abs habe es schon immer gegeben, sagt Rose Aggeler, ehemalige und langjährige Lehrerin und Kennerin der Schule. «Sie hatten meist mit den Finanzen zu tun. Oder dem Zeitgeist.» In den 1980er-Jahren sei die Schule im Aufwind gewesen. «Die antiautoritären Nachwehen», sagt Aggeler. Die Kinder seien der Schule nur so zugelaufen. Danach folgte starkes Karriere- und Leistungsdenken, die Zahlen brachen ein, «obwohl wir weder etwas dagegen noch dafür getan hatten». Vor diesem Hintergrund sei es schwierig gewesen, gute Lehrer zu finden. Wer lasse sich denn auf eine unstete Sache ein, sagt Aggeler. Und fügt hinzu: «Diese Schule hat sehr viele Lebenskräfte, sonst gäbe es sie schon lange nicht mehr.» Zu verdanken sei dies auch einem wohlwollenden Umfeld. Eltern, Lehrer, einem stabilen Kern. Aggeler gehört dazu.

Ohne Ecken wie die Kinder

Bei der Gründung am 17. April 1971 war sie noch nicht dabei. «Als revolutionäres Konzept ein paar Gleichgesinnter hat die Schule in St.Gallen begonnen», sagt Aggeler. Ohne staatliche Unterstützung. Schulleiterin Heidrun Weber ergänzt:

«Leider noch immer ohne staatliche Unterstützung».

An Waldorf-Schulen in Deutschland übernehme der Staat bis zu 85 Prozent der Lehrergehälter, je nach Bundesland. Trotz wiederkehrenden finanziellen Engpässen wagt die Steiner Schule St.Gallen einen Neubau. 1990 starten die Arbeiten dafür, 1993 zügelt die Schule von ihren beiden Standorten im Stadtzentrum an die Peripherie an der Rorschacherstrasse. Fast keine rechten Winkel findet man hier, wie die anthroposophische Lehre von Rudolf Steiner, dem Entwickler der gleichnamigen Schulen, es mag. «Weil Kinder noch offen für alles sind und erst später Konventionen entwickeln», sagt Aggeler. 16 Millionen Franken Wert ist das Gebäude. Finanziell überlupft habe sich die Schule damit, heisst es. «Damals platzten wir mit 300 Schülern aus allen Nähten. Und die stürmische Entwicklung nach oben schien kein Ende zu haben.»

Will Schulleiterin Heidrun Weber wieder 300 Schüler im Gebäude? «Uns geht es um gesundes, nachhaltiges Wachstum, nicht um Wachstum um jeden Preis», sagt sie. 2017 übernahm Weber. Mit ihr scheint Ruhe eingekehrt zu sein. Energie habe sie, heisst es. Und keine Angst davor, Veränderungen einzuführen. Die Elternbeiträge sind nun fix und nicht mehr einkommensabhängig. Vorher hat eine wohlsituierte Familie viele anderen quersubventioniert. Jetzt bezahlen alle gleich viel. 850 bis 1800 Franken pro Monat, je nach Schulstufe. Eine Arbeiterfamilie vermag das eher nicht mehr. Für sie gebe es den Stipendienfonds. Weber bestätigt dennoch:

«Die Elternschaft wird akademischer.»

Mit Hilfe von Mutter und Vater, etwa am Weihnachtsbasar oder mit Kostümeflicken, ist keine Pflicht mehr. «Die Realität hat uns eingeholt. Wenn beide Elternteile arbeiten, bleibt da nicht mehr viel Zeit für anderes», sagt Weber.

Viele Eltern würden dennoch beisteuern, was sie könnten, sagt Beritelli. «Ich bin kein guter Gärtner, kein Elektriker, aber ich bin Ökonom.» Die logische Konsequenz: Er steht dem Schulverein vor und hat Aufsicht über die Zahlen.

Auf das Leben oder auf die Wirtschaft vorbereiten?

Als weitere Meilensteine der Schulgeschichte nennt Weber den Ausbau der Schulzeit von 10 auf 12 Jahre im Jahr 1987. Und natürlich die Neuausrichtung seit 2017. In den letzten drei Schuljahren können die Jugendlichen nun Credit Points sammeln, «wie an Hochschulen», sagt Weber. Certificate of Steiner Education, CSE, nennt sich dieser in Neuseeland entwickelte internationale Abschluss. An einigen Universitäten in Grossbritannien, Deutschland und Österreich sei er bereits anerkannt. 2022 werden in St.Gallen die ersten Schülerinnen und Schüler das CSE entgegennehmen, man werde bald schon mit den hiesigen Unis in Gesprächen über Zulassungen sur dossier verhandeln, sagt Weber. Die Steiner Schule akademisiert sich gerade.

Blick in ein Klassenzimmer.

Bild: Arthur Gamsa

Dabei gibt es noch immer Kritiker, die den Institutionen zu viel Esoterik vorwerfen und die Kinder nicht auf das Leben, also auf die Leistungsgesellschaft, vorzubereiten, sondern sie zu sensiblen kreativen Träumern heranzuziehen. Die dann in der Kunst landen oder als Schauspielerin auf der Bühne. Rose Aggeler ärgert sich noch immer darüber und fragt fast schon aufmüpfig:

Rose Aggeler, ehemalige Lehrerin und Kennerin der Steiner Schule St.Gallen.

Bild: Arthur Gamsa

«Was ist das Leben? Die Wirtschaft oder das Leben in seiner ganzen Buntheit samt Sterben?»

Jugendliche müssten doch im Denken, im Sozialen und in der Kreativität breit sein. «In allem anderen wird uns die künstliche Intelligenz ohnehin überholen», sagt Schulleiterin Weber.

Wie Abgänger rückblickend ihre Schulzeit sehen

Die Liste der St.Galler Abgänger zeigt, dass durchaus Karrieristen unter ihnen sind, in kreativen Berufen, aber nicht nur. Da sind etwa Sophia Meyer, Schauspielerin und Darstellerin der Frau des Reformators im Kinofilm «Zwingli», und Ralph Hufenus, Kontrabassist und Professor an der Pädagogischen Hochschule St.Gallen. Da sind aber auch Mathias Binswanger, Ökonom und Professor an der Fachhochschule Nordwestschweiz sowie Privatdozent an der Universität St.Gallen. Er war fünf Jahre an der Steiner Schule St.Gallen, von der 2. bis zur 6. Klasse und von 1971 und 1976. Er beschreibt die Schule von damals als Bestandteil einer inzwischen untergegangenen Welt. «Einer Welt geprägt durch mild lächelnde, eingeweihte Anthroposophen, durch wallende Gewänder von über die Bühne huschenden Eurythmistinnen, durch im Chor heruntergeleierten Morgensprüche am Anfang des Schultage, und durch Stockmar Wachsmalstifte, die man gefahrlos essen konnte.» Es sei eine Schule ohne viel Normierungszwang gewesen, sowohl für Lehrer als auch für Schüler. Binswanger:

«In mehreren Bereichen waren die Steiner Schulen Pioniere für pädagogische Ideen, die heute allgemein akzeptiert sind.»

Bereits damals hatte man von Anfang an Fremdsprachenunterricht, Buben und Mädchen hatten Handarbeit und Werken, musische Fächer waren wichtiger Teil des Unterrichts. «Bei all diesen Neuerungen wurde allerdings die Leistung bei grundlegenden Fächern wie Rechnen oder Schreiben etwas zu klein geschrieben.»

Auch der St.Galler Gastrounternehmer Florian Reiser besuchte die Steiner Schule in St.Gallen: «Sie hat mich in meinen Stärken gefördert, aber meine Schwächen einfach hingenommen, statt mit mir daran zu arbeiten.» Er meint damit die Rechtschreibung an der er nach seiner Schulzeit hart arbeiten musste, um sie zu verbessern. «Dafür kann ich meinen Namen tanzen», sagt Reiser und lacht. Und spielt auf die Eurythmie an, auf in Bewegung gebrachte Worte und Töne. Die langjährige Steiner-Lehrerin Rose Aggeler sagt: «Was Sport für den Körper ist, ist Eurythmie für die Seele.» Bis zur sechsten Klasse würden die Kinder gerne mitmachen, meint Schulleiterin Weber. «Dann beginnt das Interesse zu wackeln. Aber in der Pubertät wackelt ja der ganze Mensch.»

Weiterhin beim Aufblühen zusehen

Weber wünscht ihrer Schule zum 50-Jahr-Jubiläum Wartelisten und eine gesunde Schulgemeinschaft, Rose Aggeler weiterhin viel Lebenskraft. Und Pietro Beritelli sagt: «Ich wünsche uns, dass Kinder aufblühen. An der Steiner Schule können sie das. Das zu erleben, tut nicht nur den Jugendlichen gut, sondern der ganzen Familie.»

Der ehemalige Steiner-Schüler Mathias Binswanger gibt mit auf den weiteren Weg: «Passt auf, dass die anthroposophische Tradition der Schulen nicht völlig im Zeitgeist untergeht!» Er sei kein Anhänger der Anthroposophie, aber er schätze deren Beitrag zur kulturellen Diversität.