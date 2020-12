Bilanz Streit am Weihnachtstisch, rund ein Dutzend Unfälle und ein brennender Adventskranz: Diese Einsätze beschäftigten die St.Galler Polizei «Der Weihnachtstag ist weitgehend ruhig verlaufen.» Das schreibt die Kantonspolizei St.Gallen am Stephanstag in einer Mitteilung. Der Schneefall sorgte für rund ein Dutzend Unfälle. Bei zweien wurden Personen verletzt. Die Zahl der Einsätze wegen Streitigkeiten blieb mit drei Fällen tief. In Rorschacherberg hat es gebrannt und Patrouillen zogen zudem zwei alkoholisierte Verkehrsteilnehmende aus dem Verkehr. 26.12.2020, 09.38 Uhr

Die Serie von Unfällen begann kurz vor Mittag, teilt die Kantonspolizei St.Gallen mit. Auf der Autobahn A1 bei St.Margrethen, in Fahrtrichtung Chur, ist das Auto eines 26-jährigen Mannes ins Schleudern geraten und gegen das Auto eines 39-Jährigen geprallt. Das Auto des Unfallverursachers drehte sich nach der Kollision weiter und prallte gegen die Mittelleitplanke, wo es zum Stillstand kam. Es wurde niemand verletzt.

Kurz vor 13 Uhr ereignete sich auf der Autobahn A1 zwischen Gossau und Winkeln ein Selbstunfall. Das Auto geriet ins Schleudern und prallte gegen die Mittelleitplanke. Nach einer Drehung prallte das Auto ein weiteres Mal gegen die Leitplanke, schleuderte über die Fahrbahn und kam auf dem Normalstreifen zum Stillstand.

Die 22-jährige Fahrerin blieb unverletzt, ihr 23-jähriger Mitfahrer verletzte sich leicht. Bild: Kantonspolizei St.Gallen

Dabei verletzte sich der 23-jährige Mitfahrer leicht, die 22-jährige Autofahrerin blieb unverletzt. Es entstand rund 3'500 Franken Sachschaden an der Leitplanke. Diese musste durch den Nationalstrassenunterhalt repariert werden, da sie auf die Gegenfahrbahn ragte.

Die beschädigte Leitplanke musste umgehend repariert werden, da sie auf die Gegenfahrbahn ragte. Bild: Kantonspolizei St.Gallen

Im weiteren Verlauf des Tages ereigneten sich bei Mörschwil, Goldach und Gossau vier weitere Unfälle auf der Autobahn, bei denen Autos ins Schleudern gerieten und gegen Leitplanken oder Begrenzungsmauern prallten. In allen Fällen blieben die Verkehrsteilnehmenden unverletzt. Alleine diese Unfälle hinterliessen Sachschaden von über 30'000 Franken.

In Pfäfers und Arnegg kam es zu Zusammenstössen jeweils zweier Autos, bei denen ebenfalls niemand verletzt wurde.

Auch nur Sachschaden entstand bei den beiden Autos, die in Wolfertswil und Eggersriet gegen eine Infotafel und eine Leitplanke rutschten.

Weniger Glück hatten kurz nach 16 Uhr zwei Frauen auf der Bergstrasse in Walenstadtberg. Die 41-jährige Autofahrerin fuhr mit ihrem Auto talwärts, als sie die Kontrolle über ihr Auto verlor. Das Auto kam über den Fahrbahnrand und fuhr eine Böschung hinunter. Sie und ihre 29-jährige Mitfahrerin sprangen aus dem Auto und verletzten sich dabei. Das führerlose Auto prallte rund 150 Meter weiter und 40 Meter tiefer gegen einen Kandelaber und kam zum Stillstand. Die beiden Frauen wurden vom Rettungsdienst ins Spital gebracht. Es entstand Sachschaden in der Höhe von rund 13'000 Franken.

Ein Kandelaber stoppte das Fahrzeug. Bild: Kantonspolizei St.Gallen

Bei den Interventionen wegen Streit waren familiäre Meinungsverschiedenheiten der Auslöser. Die ausgerückten Patrouillen konnten überall vermitteln und eine einstweilige Lösung herbeiführen. Es wird abgeklärt, ob strafrechtliche Handlungen stattgefunden haben. Wo nötig werden diese zur Anzeige gebracht.

Am Freitag, kurz vor 18 Uhr, ist bei der Kantonalen Notrufzentrale St.Gallen die Meldung von einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Witenholzstrasse in Rorschacherberg eingegangen.

Rund 70 Einsatzkräfte waren vor Ort. Bild: Kantonspolizei St.Gallen

Die Bewohner der Wohnung kehrten kurz vor 18 Uhr in diese zurück und bemerkten Rauch in der Wohnung. Beim Öffnen eines Fensters brach schliesslich ein offenes Feuer aus, worauf sie die Wohnung wieder verliessen.

Die örtliche Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle. Sie stand mit rund 70 Angehörigen im Einsatz. Ebenfalls im Einsatz stand der Rettungsdienst mit mehreren Teams und Einsatzleiter. Sie betreuten acht Personen vor Ort, es musste jedoch niemand in Spitalpflege gebracht werden, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt. Weiter im Einsatz standen mehrere Patrouillen sowie das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St.Gallen. Dieses untersucht die genaue Brandursache.

Kerzen auf einem Adventskranz dürften den Brand verursacht haben. Bild: Kantonspolizei St.Gallen

Gemäss bisherigen Erkenntnissen ist der Brand im Bereich des Küchentischs ausgebrochen, auf dem sich ein Adventskranz befunden hatte, der mutmasslich nicht abgelöscht worden war. Die betroffene Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner konnten bei Verwandten unterkommen. Der Sachschaden wird auf weit über 100'000 Franken geschätzt.

Kurz vor 3 Uhr hat eine Patrouille der Kantonspolizei St.Gallen in Rapperswil-Jona einen 29-jährigen Autofahrer angehalten. Bei ihm wurde ein zu hoher Atemalkoholwert gemessen und deshalb die Weiterfahrt untersagt. Er wird bei der Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen zur Anzeige gebracht.

In Wil wurde kurz nach 22:40 Uhr eine 55-jährige Autofahrerin angehalten. Eine bei ihr durchgeführte beweissichere Atemalkoholprobe ergab einen Wert von 0.85mg/l (entspricht 1,7 Promille). Sie musste ihren Führerausweis auf der Stelle abgeben.