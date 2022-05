22. Honky Tonk Festival in St.Gallen: Gute Bilanz nach Pandemie

Bilanz «Ein Comeback, das Mut macht»: 5500 Besucherinnen und Besucher feiern am St.Galler Honky Tonk Festival Das Honky Tonk Festival feiert ein Comeback: Am Samstag besuchten den Anlass gleich viele Gäste wie vor der Pandemie. Das freut die Festivalchefin. Melissa Müller 01.05.2022, 15.51 Uhr

40 Bands musizierten in 29 Lokalen der Innenstadt, etwa im Restaurant Marktplatz. Bild: Donato Caspari

Nach zwei Jahren Pause ist das Honky Tonk Festival am Samstag zum 22. Mal über die Bühne gegangen – 40 Bands musizierten in 29 Lokalen der Innenstadt. «Wir wussten nicht, was uns erwartet und ob die Leute sich wieder für Konzerte in enge Räume wagen», sagt Festivalleiterin Fabienne Wolfschläger. Die meisten Tickets werden jeweils an der Abendkasse verkauft; zudem ist das Honky Tonk wetterabhängig.