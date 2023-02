Die neue Bike World hat in St.Gallen eröffnet

Neueröffnung Die neue Bike World eröffnet am Donnerstag: Das erwartet Kundinnen und Kunden Die Bike World hat nun einen neuen Standort an der Fürstenlandstrasse. Nach langer Suche nach einem Standort ausserhalb der Innenstadt öffnet das Geschäft mit einem grossen Angebot am Donnerstag seine Türen. Timon Scherrer 22.02.2023, 18.15 Uhr

Die neue Bike World mit Citybikes bis E-Mountainbikes an der Fürstenlandstrasse 102 in St.Gallen. Bild: Timon Scherrer

An der Fürstenlandstrasse 102 eröffnet ab Donnerstag ein Fachgeschäft für Velobegeisterte aus St.Gallen und Umgebung. Es ist der erste Bike-World-Laden in St.Gallen und der 14. in der Schweiz. Die Migros Ostschweiz, zu der die Bike World gehört, hatte jahrelang nach einem passenden Standort in St.Gallen gesucht. Dies, weil sich die Bike World erfahrungsgemäss aufgrund von Platzgründen und Parkplätzen lieber ausserhalb der Innenstadt niederlässt. Nun haben sie den passenden Platz für das Fachgeschäft an der Fürstenlandstrasse 102 gefunden.