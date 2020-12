BIKE-HOCHBURG Thaler Jugendliche setzen sich für Pumptrack in der Gemeinde ein – und erhalten Zuspruch von Bikeprofis In der Gemeinde Thal machen sich Jugendliche stark für ihren Traum: Mit einer Petition wollten sie den Gemeinderat dazu bringen, eine Skillsarena zu bauen. Auch Jolanda Neff und Thomas Litscher befürworten das Projekt, das den Bikenachwuchs in der Gemeinde sichern könnte. Benjamin Schmid 08.12.2020, 17.00 Uhr

Machen sich stark für einen Skaterpark in Thal: Raphael Mayer, Ramon Hürlimann, Julian Christen und Devin Furrer (hintere Reihe von links), Chiara Christen und Olivia Mayer (vorne, von links).

In vielen Gemeinden erfreuen sie sich grosser Beliebtheit: Pumptracks sind speziell geschaffene Rundkurse mit Wellen und Steilwandkurven. Auch in der Gemeinde Thal wird über eine Anlage diskutiert. Eine mehrheitlich von Jugendlichen unterzeichnete Petition wurde dem Gemeinderat Anfang Jahr überreicht.

Zwischenzeitlich hat das Projekt Konturen erhalten und ist längst nicht mehr nur eine Idee in den Köpfen der Initianten. In Absprache mit der Gemeinde wurde ein Vorprojekt für die Realisierung der Skillsarena ausgearbeitet. Die Gemeinde will den Bau der Skillsarena zum Anlass nehmen, das Bachbett zu renaturieren, heisst es auf der Website der Verantwortlichen. Dabei biete sich die einmalige Gelegenheit, den Bachverlauf ideal in das Projekt zu integrieren. Weiter soll es unter anderem einen separaten Bereich für Kleinkinder oder Skater geben.



Thaler Jugendliche fahren für Pumptracks noch in andere Gemeinden



«Es wäre schon cool, einen eigenen Park im Dorf zu haben», sagt der 15-jährige Raphael Mayer aus Thal, «bis jetzt fahren wir nach Arbon oder Berneck oder noch weiter.» Julian Christens Mutter und die seines Freundes befördern sie oft in andere Gemeinden, damit sie auf deren Pumptracks fahren können. Der zehnjährige Julian Christen aus Thal sagt:

«Es wäre toll, wenn wir nicht immer mit dem Auto fahren müssten.»

Seine achtjährige Schwester Chiara ergänzt: «Wenn wir einen Pumptrack hier haben, kann ich immer gehen.» Der zehnjährige Devin Furrer aus Thal liebt es, schnell talwärts zu fahren. Sei es auf dem Scooter, den Ski oder dem Downhill-Bike. Um seine Leidenschaft auszuleben, muss er meistens das Dorf verlassen. Er sagt:

«Wenn der Park käme, wäre ich total happy und würde jeden Tag trainieren gehen.»



Für den 16-jährigen Ramon Hürlimann aus Buechen steht fest: «Ein Skatepark mit Pumptrack hat nur Vorteile. Man kann seine Leidenschaft ausleben und neue Sportarten ausprobieren.» Ausserdem wäre der Park ein Treffpunkt für Jung und Alt und nicht zuletzt bestehe die Möglichkeit, dass mehr Menschen Sport treiben. «Es war schon immer mein Traum, in der Nähe einen Skatepark oder Pumptrack zu haben, sodass ich abends ein paar Runden mit Freunden drehen könnte.»



Sprünge und Tricks gefahrlos einüben



«Mir ist der Pumptrack wichtig», sagt Chiara Christen, «die grösseren Kinder finden aber auch den Skatepark toll.» Ihr Bruder Julian mache mit dem Scooter Sprünge und Stunts, wofür ihr noch der Mut fehle. Sollte der Park verwirklicht werden, könnte sie oft trainieren und lernen zu springen.

Während der Pumptrack unerfahrenen Sportlern Gelegenheit zum Ausprobieren biete, sei gemäss Julian Christen auch ein Skatepark nötig, damit die fortgeschrittenen Fahrer Tricks und Sprünge einüben könnten. Ganz ähnlich sieht es Raphael Mayer. «Ich würde mich auf dem Pumptrack einwärmen, um dann auf dem Skatepark richtig loslegen zu können.»



Die meisten Freunde von Devin Furrer stehen hinter dem Projekt und wollen wie er einen Park mit möglichst vielen Elementen. «Ich liebe es, auf dem Pumptrack zu pushen und schnell zu sein und gleichzeitig Tricks auf dem Skatepark einüben zu können.» Je abwechslungsreicher, desto besser, findet auch Ramon Hürlimann. Wie seine Freunde ist er vom Projekt angefressen und könnte sich eine Ablehnung des Projekts bei der Bevölkerung nicht erklären.



Thal ist eine Biker-Hochburg



Unterstützt werden die Jugendlichen von ihren Eltern, die sich im Verein Skillsarena Thal zusammengeschlossen haben. Ihre Idee erhält aber auch von berühmten Sportlern Zuspruch.

Jolanda Neff ist eine erfolgreiche Mountainbikerin aus Thal.

Nebst Eliane Müggler und Simon Vitzthum sprechen sich Jolanda Neff und Thomas Litscher für die Umsetzung des Projekts aus. Jolanda Neff sagt:



«Ich würde mich riesig freuen, wenn es in Thal einen Pumptrack gäbe.»

Sie sagt: «Jeder Franken, der hier eingesetzt wird, ist am richtigen Ort.» Einerseits sei es genial für alle Kinder, die sich dort tummeln und eine sinnvolle Freizeitaktivität finden, andererseits sei es auch für sie als Profisportlerin eine grossartige Trainingsmöglichkeit.

Der Thaler Radprofi Thomas Litscher findet den Pumptrack eine gute Idee. Dieser könnte Nachwuchs fördern.

Thomas Litscher findet das Projekt toll, denn dadurch eröffnen sich Zugänge zu Spiel, Spass und Bewegung. «Auf dem Pumptrack können sich Kids sportlich betätigen und Freude an Bewegungsabläufen kriegen», sagt der Mountainbiker. Und weiter:

«Wer weiss, vielleicht steht die nächste Generation von Bikeprofis bereits in den Startlöchern.»

Letztlich entscheidet das Thaler Stimmvolk voraussichtlich im Frühjahr 2021, ob das Projekt verwirklicht wird oder der Traum der engagierten Jugendlichen platzt.