Zehn Jahre Bignik: Mega-Picknicktuch wird in St.Gallen ausgelegt

Bignik «Es geht nicht um die Wurst, die man darauf isst»: Warum das Mega-Picknicktuch der Riklin-Zwillinge im St.Galler Stadtzentrum ausgebreitet wird Seit zehn Jahren sammeln sie rote und weisse Tücher, nähen sie zusammen und legen sie alljährlich an einem anderen Ort aus: Im Juni wird das gigantische Picknicktuch der Künstlerzwillinge Frank und Patrik Riklin erstmals im Stadtzentrum von St.Gallen ausgebreitet. Christina Weder 09.03.2022, 05.00 Uhr

Um die einzelnen Module des Picknicktuchs auszulegen, werden Frank und Patrik Riklin auf die Mithilfe der Stadtbewohnerinnen und Bewohner angewiesen sein. Bild: PD / Beat Schiltknecht

Sie haben schon Tausende Tücher gesammelt und Tausende Tücher zu Modulen zusammengenäht. Seit zehn Jahren arbeiten die beiden Konzeptkünstler Frank und Patrik Riklin zusammen mit der Regio Appenzell AR–St.Gallen–Bodensee und unzähligen freiwilligen Helferinnen und Helfern an einem gigantischen Picknicktuch.

Zum Jubiläum wird dieses am Sonntag, 12. Juni, erstmals mitten im Stadtzentrum von St.Gallen ausgebreitet. Ein rot-weisses Schachbrettmuster wird Gassen und Strassen überziehen – vom Gallusplatz über den Klosterplatz bis zum Marktplatz/Bohl. Falls das Wetter nicht mitspielt, wird der Anlass auf den 19. Juni verschoben.

Die ersten Bigniks fanden auf der Wiese statt

Leila Hauri, Geschäftsleiterin Regio Appenzell AR–St.Gallen–Bodensee. Bild: Hannes-Thalmann

Das Bignik der Riklin-Brüder ist vor zehn Jahren von der Regio Appenzell AR–St.Gallen–Bodensee im Rahmen von «Region als Bühne» initiiert worden. Geschäftsleiterin Leila Hauri freut sich auf den Jubiläumsanlass:

«Das wird ein wahnsinnig schöner Moment. Die Möglichkeit, das Picknicktuch erstmals in der Stadt auszulegen, ist einmalig.»

Angefangen hatte alles vor zehn Jahren auf einer Wiese bei Rehetobel. Seither ist das Tuch von Jahr zu Jahr grösser geworden. Sieben Mal ist es bereits ausgebreitet worden. Dreimal musste die Auslegung wegen Schlechtwetter oder Corona abgesagt werden. In der Stadt sei die Situation nochmals viel komplexer, als wenn man das Tuch auf einer Wiese oder in Dörfern wie Degersheim oder Trogen ausbreite, sagt Hauri. «Es kommen bedeutend mehr Akteurinnen und Akteure ins Spiel, mit denen das Unterfangen abgestimmt und besprochen werden muss.»

Vor zehn Jahren wurde das Picknicktuch erstmals auf einer Wiese bei Rehetobel ausgebreitet. Bild: Urs Bucher

Die Künstlerzwillinge Frank und Patrik Riklin sind angesichts der aktuellen Weltlage zwar nicht in Feierlaune, wie sie sagen. Trotzdem soll das Bignik-Projekt weitergehen. Die Stadtbewohnerinnen und -bewohner sind dabei nicht nur zum Picknicken eingeladen, sondern auch zum Anpacken und Mithelfen. Schliesslich muss das Tuch am 12. Juni zuerst einmal ausgebreitet werden. Frank Riklin rechnet mit drei bis vier Stunden, bis alle Tuchmodule auf den Strassen und Gassen liegen.

«Wenn viele Leute mithelfen, dann geht es zu und her wie in einem Ameisenhaufen. Es ist ein unglaublich dynamischer Prozess.»

Nach dem gemeinsamen Picknicken wird das Tuch gleichentags wieder zusammengepackt. In Erinnerung bleiben werden die Geschichten, Begegnungen und Bilder von der in Farbe getauchten Stadt. Für Riklin ist klar: «Es geht nicht um die Wurst oder das Sandwich, das man auf dem Tuch isst. Viel wichtiger ist, gemeinsam etwas Einmaliges zu schaffen.» Und noch dazu etwas schier Unmögliches.

Nicht einmal ein Zehntel des Tuches ist fertiggenäht

Tatsächlich verfolgen die Riklin-Brüder eine Vision: Die Picknickdecke soll immer grösser werden und sich dereinst aus 286’478 Tüchern zusammensetzen – aus so vielen wie Einwohnerinnen und Einwohner in der Region. Bis es so weit ist, wird es gemäss ihren Berechnungen bis ins Jahr 2050 dauern. Nach aktuellem Stand umfasst die Decke rund 3000 Module und deckt eine Gesamtfläche von 18’000 Quadratmetern ab. Damit hat sie erst 6,2 Prozent ihrer definitiven Grösse erreicht.

Die Picknickdecke wird grösser und grösser: Die Brüder Frank und Patrik Riklin beim dritten Bignik-Anlass 2015 auf dem Waldkircher Hummelberg in Hauptwil. Bild: Daniel Ammann

Auch im Jubiläumsjahr soll deshalb an der Picknickdecke weitergearbeitet werden. Vom 10. bis zum 12. Mai sind die Künstlerzwillinge in den Quartieren der Stadt unterwegs, um rötliche und weissliche Stoffe zu sammeln. Daraus werden weitere Tuchmodule genäht – und zwar vom 6. bis 16. April im Foyer des Textilmuseums und vom 17. bis 19. Mai vor dem Rathaus. Vorkenntnisse sind keine nötig. Die neu genähten Module werden am 12. Juni ins Tuch integriert.

Eine Ausstellung mit Tüchern

Ein weiterer Höhepunkt im Bignik-Jubiläumsjahr soll schliesslich die Sonderausstellung «Gut – der Anfang ist weisses Gold» im Textilmuseum St.Gallen werden, die am 22. April eröffnet wird. Im Zentrum der Schau stehen Geschichten zur St.Galler Tuchherstellung von 1250 bis zum Bignik-Tuch von heute.

Zehn Jahre lang hat die Regio Appenzell AR–St.Gallen–Bodensee das Bignik-Projekt finanziell unterstützt und begleitet. Ob sie dies auch weiterhin tun wird, ist derzeit noch offen, wie Geschäftsleiterin Leila Hauri sagt. Man werde die Rolle der Regio diesbezüglich überdenken. Für die Künstlerzwillinge ist dagegen klar, dass sie auch weiterhin ihre Vision verfolgen wollen. Das Picknick in der Gallusstadt soll noch lange nicht das letzte sein.

Weitere Infos: www.bignik.ch