Beliebte Bücherzelle «Lesebienli» in St Gallen erneut verwüstet

Bibliothek Öffentliche Bücherzelle «Lesebienli» in St.Gallen erneut verwüstet Unbekannte haben letzte Woche mehrere Bücher der öffentlichen Bücherzelle beim Falkenpärkli auf den Boden geworfen. Der Quartierverein St.Fiden-Neudorf, der das sogenannte «Lesebienli» unterhält, muss sich seit der Eröffnung öfters mit Vandalismus auseinandersetzen. Samantha Wanjiru 11.04.2022, 18.30 Uhr

Die Frontscheibe des «Lesebienli» wurde bereits im Januar gewaltsam zerstört. Bild: Ralph Ribi

Anfang letzte Woche haben Unbekannte in der Nacht mehrere Bücher der öffentlichen Bücherzelle «Lesebienli» beim Falkenpärkli in St.Fiden-Neudorf auf den Boden geworfen. Die Bücherzelle dient für die umliegende Nachbarschaft als öffentliche Bibliothek. Interessenten haben die Möglichkeit, kostenfrei Bücher auszutauschen.

Nicht zum ersten Mal haben die Betreiber der Bücherzelle mit Vandalismus zu kämpfen. Der Quartierverein St.Fiden-Neudorf hatte im Januar bereits darüber berichtet, dass Unbekannte die Frontscheibe der Kabine gewalttätig eingeschlagen hatten. Der Schaden belief sich auf 1000 Franken. «Nach dem Vorfall kam es immer wieder zu einer Verwüstung der Kabine», sagt Meinrad Leuch, der das «Lesebienli» unterhält. So wurde Schnee in die Kabine getragen und auf Bücher platziert und Haushaltsmüll in der Bücherzelle hinterlassen.

Auch wenn sich solche Vorfälle häufen, will der Quartierverein St.Fiden-Neudorf die Bücherzelle weiterhin betreiben. Das Angebot käme in der Nachbarschaft gut an und würde häufig genutzt werden sagt Meinrad Leuch. Im Monat werden über 1000 Bücher ausgetauscht. «Wir lassen uns das von ein paar unbekannten Randalierern nicht kaputtmachen», sagt Leuch. In Zusammenarbeit mit der Nachbarschaft versucht der Quartierverein, ein Auge auf das «Lesebienli» zu halten. Eine Kameraüberwachung der Kabine sei erst mal nicht vorgesehen sagt Leuch. Regelmässig kontrollieren die Verantwortlichen die Kabine, um sie beispielsweise von Abfall zu befreien. Wer Vandalismus vor Ort mitbekommt, kann dies beim Quartierverein St.Fiden-Neudorf über Kontakt :: Quartierverein St.Fiden-Neudorf (qvsfn.ch) oder per Mail an info@qvsfn.ch melden.