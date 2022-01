Goldach ist Rorschach auf den Fersen

Bevölkerungsstatistik Vorsprung der Stadt Rorschach schmilzt: Goldach hat nur 40 Einwohnerinnen und Einwohner weniger und läuft Gefahr, ein Volksfest ausrichten zu müssen Ende 2021 wohnten gemäss Bevölkerungsstatistik 9478 Frauen, Männer und Kinder in der Hafenstadt. Ebenso wie Nachbar Goldach, das nur 40 Personen weniger ausweist, dürfte Rorschach die 10'000er-Marke in den kommen drei bis fünf Jahren knacken. Freuen kann sich auch die Bevölkerung, denn zwischen den beiden Bürgermeistern läuft eine Wette: Wer es zuerst schafft, muss ein Volksfest ausrichten. Rudolf Hirtl 07.01.2022, 05.00 Uhr

Von einer explosiven Zunahme der Bevölkerung kann in der weiteren Region Rorschach nun wirklich nicht die Rede sein. Am Stichtag 31.Dezember 2021 lebten 55'632 Personen in der Region am See, die statistisch von Berg SG bis Rheineck erfasst ist. Das entspricht einer Zunahme von lediglich 416 oder 0,7 Prozent gegenüber dem Jahr zuvor. Initiativen zur Begrenzung der Zuwanderung und gegen Überfremdung können damit kaum beworben werden. Ohne ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger würde die Region bevölkerungsmässig nämlich sogar schrumpfen.

Die Gemeinde Goldach steuert der regionalen Statistik 9438 Einwohner bei und hat im vergangenen Jahr um 48 Personen zugelegt. Weil Rorschach (9478) im selben Zeitraum 81 Einwohnerinnen und Einwohner verloren hat, ist der Vorsprung in der regionalen Einwohnerstatistik kleiner geworden. Der Unterschied zwischen der Stadt und der westlichen Nachbargemeinde beträgt nur noch 40 Personen.

Der «Zweikampf» an der Spitze bleibt spannend

«Einerseits ist der Rückgang mit Wegzügen zu begründen und anderseits sind mehrere grössere im Bau befindliche Wohnprojekte noch nicht fertigstellt. Ich bin davon überzeugt, dass wir spätestens im Jahr 2023 wieder kräftig wachsen werden», sagt Stadtpräsident Röbi Raths. Keinen Zweifel hat er daran, mit Rorschach die 10'000er-Marke zu erreichen. «In spätestens fünf bis acht Jahren werden wir auch zahlenmässig wieder eine Stadt sein.» Rorschach hat rein statistisch im Jahr 1978 das Stadtrecht verloren, als die Einwohnerzahl unter 10'000 auf 9987 sank.

Röbi Raths Bild: PD

Über den «Zweikampf» mit Goldach schmunzelt er. Gut möglich, dass Goldach die 10'000 Einwohner zuerst erreicht, aber dann müssen sie auch wie vereinbart das gemeinsame Volksfest ausrichten», freut sich Rorschachs Stadtpräsident schon beinahe diebisch.

«Der Deal gilt selbstverständlich», bekräftigt Goldachs Gemeindepräsident Dominik Gemperli mit einem Schmunzeln, «wir freuen uns auf das gemeinsame Fest.» Entwickle sich Goldach so weiter, so dürfte die Gemeinde in drei Jahren die ominöse 10'000er-Marke übertreffen, hatte Gemperli im Januar 2020 gesagt. «Das war vielleicht etwas zu optimistisch», räumt er heute ein, doch in vier oder fünf Jahren dürfte es soweit sein. «Die Zentrumsüberbauung wird dieses Jahr bezogen. Im Kirchenfeld und Mühlegut sind grössere Wohnbauprojekte in der Planung. Wir sind auf einem guten Weg und werden in den kommenden Jahren wieder markanter wachsen.»

Dominik Gemperli Bild: PD

Rorschacherberg mit dem stärksten Wachstum

Am stärksten gewachsen ist im vergangenen Jahr die Gemeinde Rorschacherberg, und zwar um 111 auf 7535 Einwohnende. Im Bezug der Kopp-Überbauung im Neuseeland und im Wiederbezug des Swissair-Hochhauses, das lange leer gestanden sei, macht Gemeindepräsident Beat Hirs die Ursachen aus. «Die Entwicklung der Einwohnerzahlen wird auch durch die Baulandreserven bestimmt. Davon haben wir nach wie vor in ausreichender Menge», sagt er und verweist auf den Umstand, dass bei fehlenden Neubauten die Bevölkerungszahl erfahrungsgemäss zurückgehe.

Stagnation in Untereggen

Horn bewegt sich seit drei Jahren kaum vom Fleck, hat von 2898 um sechs auf 2904 zugelegt. «Das ist nur eine Momentaufnahme», sagt Gemeindepräsident Thomas Fehr. Im Westen der Gemeinde würden mehrere Wohnbauprojekte spätestens 2023 wieder für eine spürbare Zunahme der Bevölkerungszahlen sorgen, wobei ein sanftes Wachstum auch durchaus im Sinne des Gemeinderates sei.

Schaut man sich die vergangenen zehn Jahre an, so haben alle Städte und Gemeinden in der Region zugelegt, mit Ausnahme von Untereggen, das aktuell (1029) sieben Personen weniger ausweist als im Jahr 2011. Rorschach, Goldach und Rorschacherberg haben als «Stadt am See» 26'511 (+78) Einwohnerinnen und Einwohner.