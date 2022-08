Die Stadt St.Gallen und die ukrainischen Flüchtlinge

BEVÖLKERUNG Ukrainische Flüchtlinge in der Stadt St.Gallen: Wie viele es sind, wo sie arbeiten und weshalb eine Pensionärin nicht in den Deutschintensivkurs darf Die Stadt Bern ist im ersten Halbjahr 2022 vor allem wegen ukrainischer Flüchtlinge gewachsen. Und St.Gallen? Der Leiter des Koordinationsteams St.Gallen, Philip Fehr, berichtet wie sich die Flüchtlingslage in der Stadt seit Beginn des Krieges verändert hat. Diana Hagmann-Bula Jetzt kommentieren 20.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Stadt St.Gallen ist im ersten Halbjahr 2022 gewachsen. Auch, aber nicht nur wegen den ukrainischen Flüchtlingen. Bild: Reto Martin

Die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohnern in der Stadt Bern hat seit Januar leicht zugenommen, wie Statistik Stadt Bern vor ein paar Tagen mitteilte. Zwar habe ein leichter Geburtenüberschuss von 30 Personen dazu beigetragen. Vor allem hänge der Anstieg jedoch mit dem Zuzug von 771 ukrainischen Flüchtlingen zusammen. Ende Juni wohnten in der Stadt Bern 143’511 Menschen. Und damit 357 mehr als zu Jahresbeginn.

Verhält es sich in St.Gallen gleich? Nachfrage bei Stephan Wenger, Leiter der Bevölkerungsdienste der Stadt St.Gallen. «Im Gegensatz zur Stadt Bern ist St.Gallen auch ohne die Einwohnerinnen und Einwohner aus der Ukraine gewachsen», sagt er. Im Vergleich zu August 2021 hätten per August 2022 885 Personen mehr in St.Gallen gewohnt. Die Gesamtbevölkerung belief sich am Stichtag auf 80’492 Einwohnerinnen und Einwohner. «Eingerechnet sind 467 Personen mit Schutzstatus S. Zum allergrössten Teil stammen diese Personen aus der Ukraine», sagt Wenger. Die Zunahme ohne Personen mit Schutzstatus S beträgt folglich 418. Letztes Jahr nahm die Gesamtbevölkerung um 223 Personen zu. «Geht man davon aus, dass sich die Einwohnerzahlen auch im Rest dieses Jahres gleich weiterentwickeln, kann man von einer zusätzlichen Zunahme von ungefähr 200 Personen ausgehen», sagt Wenger. Ergäbe: 400 bis 450 neue Einwohnende mehr als in durchschnittlicheren Jahren. «Das wäre ein gutes Jahr für St.Gallen.»

Bald die Familie nachziehen?

Wenn die Stadt auch wegen Menschen wächst, die aus ihrer Heimat haben flüchten müssen: Kann sich der Leiter der Bevölkerungsdienste da über einen neuen Höchststand freuen? Wenger:

«Ich freue mich, dass diese Menschen hier in Sicherheit sind.»

Letztlich dürfe er nicht überinterpretieren, nicht überbewerten. «Es bleiben Zahlen. Und es bleibt ein Wachstum, das schnell wieder zurückgehen kann. Ich hoffe, die Flüchtlinge aus der Ukraine können nach dem Krieg zurück in ihre Heimat reisen. Ihre Situation ist anders als die Ungarnflüchtlinge in den 1950er-Jahren.» Wie viele Ukrainerinnen und Ukrainer bereits zurück- oder ausgereist seien, könne seine Dienststelle nicht ermitteln. Effektiv abgemeldet hätten sich bisher lediglich fünf Personen aus der Ukraine. «Vielleicht gefällt es einigen der Flüchtlinge ja auch gut hier. So gut, dass sie sich entscheiden zu bleiben und die Familie nachzieht», sagt Wenger. Alles Einflüsse auf die Bevölkerungszahl St.Gallens, die er nicht vorhersehen könne.

Nach zwei Monaten ein Job bei Migros

Das Sozialamt der Stadt steht zurzeit mit rund 450 Menschen aus der Ukraine in Kontakt. «Seit Ausbruch des Krieges waren es insgesamt 498 Personen», sagt Philip Fehr, Leiter des Koordinationsteams Ukraine. Die Statistik des Kantons weist für die Stadt St.Gallen jedoch 548 Personen mit Schutzstatus aus. Die Abweichung habe mehrere Gründe, sagt Fehr. Ein Teil der Flüchtlinge sei bereits wieder in die Heimat gereist, andere würden bei in der Stadt wohnhaften Verwandten leben und sich gar nie erst bei den Sozialen Diensten melden. Zum Teil handle es sich auch um vermögende Flüchtlinge, die nicht angewiesen seien auf Unterstützung. «Und leider mussten wir schon den ersten Todesfall einer Person aus der Ukraine verzeichnen», sagt Fehr.

Ein Grossteil der ukrainischen Flüchtlinge, mit denen die Sozialen Dienste zu tun haben, ist gemäss Fehr in St.Gallen nicht erwerbstätig.

«Und doch haben 14 Personen bereits einen Job gefunden.»

Etwa in der Gastrobranche, im Detailhandel, aber auch an der HSG. «Tendenz zunehmend, ein guter Mix», sagt Fehr. Da ist etwa ein Mann, der wegen des Krieges sein Restaurant in Lemberg hat aufgeben müssen. Mit Frau und betagter Mutter ist er in die Schweiz geflüchtet. Innerhalb von zwei Monaten hat er eine Stelle in einem Gastrolokal gefunden. Da ist die Frau, um die 50 Jahre alt. Sie lebte in der Ukraine in einer Garnisonstadt, kam ohne ein Wort Deutsch zu verstehen nach St.Gallen. «Nach zwei Monaten stellte die Migros sie an.»

Ein Mann hat sein Restaurant in der Ukraine wegen des Kriegs aufgeben müssen. Hier fand er innerhalb von zwei Monaten eine Stelle in der Gastronomie. Bild: Christian Beutler / Keystone

Warum das Koordinationsteam priorisieren muss

Die Hälfte der Ukrainerinnen und Ukrainer in St.Gallen sei jedoch in nicht erwerbsfähigem Alter, so Fehr. Und seien sie im erwerbsfähigem Alter, so hätten sie oft Kinder oder gehörten zur vulnerablen Gruppe, sitzen etwa im Rollstuhl. «So oder so sind gute Deutschkenntnisse nötig, um hier einen Job zu finden.» A2 oder mehr, rät er. Je nach Lerntempo daure es ein halbes Jahr und länger, um dieses Niveau zu erreichen.

«Primär ist es die Sprache der ukrainischen Flüchtlinge, die uns momentan beschäftigt. Nicht ihre Eingliederung in den Arbeitsmarkt.»

Fehr erzählt von einem Sanitätsfahrer aus Mariupol, schwer traumatisiert von dem, was er gesehen hat. «Wir versuchen ihn dennoch für einen Kurs zu motivieren. Ein solches Angebot kann Struktur in einen traurigen Alltag bringen.»

Dennoch schicken Fehr und sein Team eine ukrainische Pensionärin nicht täglich in einen Intensivkurs, sondern lediglich zweimal pro Woche in den Unterricht. «Sie braucht unsere Sprache für den Alltag, nicht für die Erwerbsaufnahme.» Die zusätzlichen Unterstützungsmassnahmen des Bundes, bei anderen Geflüchteten werden sie Integrationspauschale genannt, seien tief angesetzt, sagt Fehr. Bei 250 Franken pro Monat. «Ein Deutschkurs kostet meist mehr.» Für die Differenz müsste die Stadt aufkommen. «Deshalb müssen wir priorisieren und auch kostenlose Angebote beanspruchen.»

Gemäss Fehr sind seit Kriegsbeginn 32 Ukrainerinnen und Ukrainer wieder aus St.Gallen weggezogen. Das bedeute aber nicht zwingend, dass sie in ihre Heimat zurückgekehrt seien. Immer noch sei der Anteil Einreisender grösser als der Anteil Ausreisender. Und doch gibt es einen Unterschied: «Zu Beginn kamen die Flüchtlinge aus der ganzen Ukraine, nun hauptsächlich aus den Kampfgebieten im Osten», sagt Fehr. Für Spätherbst und Winter rechnet er mit einer zweiten Welle.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen