Bevölkerung Rorschach wächst, Waldkirch schrumpft: So haben sich die Einwohnerzahlen in den Regionen St.Gallen und Rorschach 2022 entwickelt Die meisten Gemeinden in den Regionen St.Gallen, Gossau und Rorschach sind im vergangenen Jahr gewachsen – wenn auch unterschiedlich stark. Geschrumpft sind einzig Waldkirch, Untereggen und Tübach. Perrine Woodtli 30.01.2023, 05.00 Uhr

Im fast fertigen Neubau an der Signalstrasse können bald neue Rorschacherinnen und Rorschacher einziehen: Die Hafenstadt wächst. Rudolf Hirtl

Fast alle Gemeinden in den Regionen St.Gallen, Gossau und Rorschach sind 2022 im Vergleich zum Vorjahr gewachsen – wenn auch unterschiedlich stark. Lediglich drei Gemeinden verzeichnen einen Rückgang. Das zeigen die Einwohnerzahlen von Ende 2021 und Ende 2022 (siehe Grafik). Bei diesen handelt es sich wie üblich um Momentaufnahmen.

In absoluten Zahlen am meisten zugelegt hat in der Region wenig überraschend die Stadt St.Gallen. Lebten Ende 2021 noch 80'213 Menschen in der Gallusstadt, waren es Ende 2022 81’615 – also 1402 Personen mehr. Das entspricht einem Wachstum von 1,7 Prozent. Die Zunahme beruhe auf einer verstärkten Zuwanderung aus dem EU-Ausland sowie der Aufnahme Schutzbedürftiger aus der Ukraine.

Gossau zählt wieder über 18'000 Einwohnende

Auf Platz zwei liegt die Stadt Rorschach. Sie zählt 223 Einwohnerinnen und Einwohner mehr als noch Ende 2021. Aktuell leben 9701 Menschen in der Hafenstadt. Die Zunahme sei hauptsächlich auf Neubauprojekte zurückzuführen, sagt Stadtpräsident Robert Raths. «Gezieltes Wachstum ist wichtig und zeigt auch, dass Rorschach weiter an Attraktivität zulegt.» Mit 9701 Rorschacherinnen und Rorschachern befindet man sich nicht mehr allzu weit weg von der 10'000-Einwohner-Marke. Auch Raths sagt:

Robert Raths, Stadtpräsident Rorschach. Benjamin Manser

«In den nächsten Jahren wird Rorschach in qualitativer Hinsicht wachsen und die Schwelle zu 10’000 Einwohner erreichen.»

Auch Gossau hat zugelegt. Ende 2021 zählte die Stadt noch 17'892 Einwohnerinnen und Einwohner, Ende 2022 waren es 18'107, also 215 mehr. Es ist aber nicht das erste Mal, dass Gossau die 18'000-Einwohner-Marke überschritten hat. Die Stadt erreichte diese bereits am 30. April 2014 erstmals. Seither bewegt sich die Einwohnerzahl um diesen Wert.

Die Veränderung zwischen Ende 2021 und Ende 2022 sei einzig auf Zuzüge zurückzuführen, sagt Stadtpräsident Wolfgang Giella. «Geburten und Todesfälle halten sich genau die Waage. Personen mit Asyl- und Flüchtlingsstatus sind in den Einwohnerzahlen zudem nicht enthalten.» Auch grössere Wohnüberbauungen seien 2022 nicht bezugsbereit geworden, hingegen hätten die Leerstände abgenommen.

Wolfgang Giella, Stadtpräsident Gossau. Benjamin Manser

Die Zunahme sei erfreulich, da diese zeige, dass Gossau attraktiv für Zuziehende ist. Giella betont aber, dass Einwohnerzahlen an einem Stichtag nicht im Vordergrund für die Beurteilung der Entwicklung des Einwohnerbestandes stehen.

Im Stadtentwicklungskonzept geht der Gossauer Stadtrat bis 2035 von einer Bevölkerungszunahme von rund 2600 Personen aus, bis 2040 von rund 3400 Personen. «Wenn ich mir die eingezonten Entwicklungsreserven unserer Stadt anschaue, halte ich die Entwicklungsziele für realistisch», sagt Giella. «Bei den üblichen kurzfristigen jährlichen Schwankungen gehe ich davon aus, dass wir bis 2030 etwas über 19'000 Einwohnende haben werden.»

Wittenbach steuert auf 10'000-Marke zu

Auch andere Gemeinden sind gewachsen. Thal beispielsweise hatte Ende 2022 insgesamt 6896 Einwohnerinnen und Einwohner und damit 152 mehr als Ende 2021. Die Gemeinde sei in den vergangenen zehn Jahren konstant gewachsen, sagt Gemeindepräsident Simon Diezi. «Wir sind sehr erfreut über diesen Zuwachs. Dieser unterstreicht die Attraktivität unserer Gemeinde als Wohngemeinde mit hoher Lebensqualität.»

Wittenbachs Einwohnerzahl ist von 9776 auf 9863 gestiegen. Auf Bautätigkeit sei die Zunahme nicht zurückzuführen, sagt Gemeindepräsident ad interim Urs Schnelli. 2022 sei bloss ein Wohnblock mit zehn Einheiten bezugsbereit gewesen. «Somit entstand das Wachstum in erster Linie aus Familienzuwachs und weniger Leerwohnungen.» Die aktuell rund 65 Ukrainerinnen und Ukrainer seien nicht mitgezählt. Und das Wachstum in Wittenbach dürfte weitergehen. In der Gemeinde sind in den nächsten Jahre verschiedene Bauprojekte geplant. «Es ist davon auszugehen, dass die 10'000-Einwohner-Marke in drei bis fünf Jahren erreicht wird», sagt Schnelli.

Die Gemeinde Wittenbach will in den nächsten Jahren unter anderem die Parzelle Neuhuus am Dorfhügel unterhalb der alten Schulhäuser und des Friedhofs überbauen. Tobias Garcia (27. Juni 2022)

Auch das kleine Berg durfte sich über ordentlichen Zuwachs (+74) freuen. Lebten Ende 2021 noch 906 Menschen in der Gemeinde, waren es Ende 2022 bereits 980. Zu verdanken ist das mehreren Bauprojekten, unter anderem auf der Dorfwiese. Und Berg wird weiter wachsen. Die Gemeinde rechnet damit, dass bis 2026 rund 1000 Menschen in Berg leben werden.

Zugelegt – wenn auch teilweise nur gering – haben unter anderem auch Gaiserwald (von 8392 auf 8466), Goldach (von 9438 auf 9490) und Rorschacherberg (von 7535 auf 7569) sowie Häggenschwil (von 1364 auf 1385) und Mörschwil (von 3618 auf 3637). Und auch die nördlichste Gemeinde des Kantons St.Gallen ist gewachsen: In Muolen lebten Ende 2022 neun Personen mehr als Ende 2021. Mit 1243 Einwohnerinnen und Einwohnern zählt die Gemeinde aber nach wie vor mehr Kühe.

In Waldkirch fehlt es derzeit an attraktivem Wohnraum

Nicht alle Gemeinden in der Region aber verzeichnen ein Wachstum. Einige wenige sind auch leicht geschrumpft. Die Gemeinde Waldkirch hat mit 31 Personen am meisten Einwohnerinnen und Einwohner verloren. Die Gemeinde zählte Ende 2022 3505 Einwohnende, Ende 2021 waren es noch 3536. Gemeindepräsident Aurelio Zaccari betont aber:

«Die Entwicklung der Einwohnerzahlen beunruhigt mich nicht.»

Waldkirch habe einiges an Wachstumspotenzial, welches aktuell etwas eingebremst sei, da die Ortsplanungsrevision im Gange ist. Aktuell stehe die Genehmigung der Ortsplanungsinstrumente beim Kanton an. «Sollte die Genehmigung wie erwartet in den nächsten Monaten bei uns eintreffen, werden verschiedene Investoren ihre Projekte auf der Basis der neuen Grundlagen vorantreiben», sagt Zaccari.

Aurelio Zaccari, Gemeindepräsident Waldkirch. Urs Bucher

Aktuell fehle es Waldkirch an attraktivem Wohnraum. Deshalb sei die Entwicklung und der Bau von Eigentums- und Mietwohnungen wichtig, damit der Wechsel aus dem Einfamilienhaus in eine Wohnung auch umgesetzt werden könne und somit Neuzuzüge möglich seien. Zaccari ist überzeugt: «Wir werden in den nächsten Jahren mit Sicherheit wachsen.»

Waldkirch ist nicht die einzige Gemeinde, die Einwohnerinnen und Einwohner verloren hat. Minim geschrumpft sind auch Untereggen (von 1029 auf 1024) und Tübach (von 1572 auf 1570).

