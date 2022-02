Bevölkerungsstatistik: Häggenschwil schrumpft, Wittenbach wächst

Bevölkerung Häggenschwil schrumpft, Wittenbach wächst: So haben sich die Einwohnerzahlen in der Region St.Gallen im vergangenen Jahr entwickelt Die meisten Gemeinden in der Region St.Gallen sind 2021 gewachsen – wenn auch unterschiedlich stark. Weniger Einwohnerinnen und Einwohner zählt nur Häggenschwil. Das sind die Gründe dafür. Michel Burtscher Jetzt kommentieren 07.02.2022, 18.00 Uhr

Die Gemeinde Häggenschwil hat im vergangenen Jahr Einwohnerinnen und Einwohner verloren. Bild: Urs Bucher

Minus zwölf. So hat sich die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner von Häggenschwil zwischen Ende 2020 und Ende 2021 entwickelt. Von 1376 auf 1364. Das zeigt die offizielle Statistik der Gemeinde. Sie ist damit die einzige Gemeinde im Wahlkreis St.Gallen, die im vergangenen Jahr geschrumpft ist. Was sind die Gründe dafür? Anruf bei Gemeindepräsident Raffael Gemperle. Er sagt:

«Wir hatten im vergangenen Jahr keine grosse Bautätigkeit in unserem Dorf.»

Gleichzeitig betont er, dass dieser Rückgang nicht schlimm sei, solange die Tendenz nicht nach unten zeige. «Wenn bei unserer Bevölkerungszahl einige Familien weg- und einige Junge aus dem Elternhaus ausziehen, kann es in einem Jahr schnell mal so eine Entwicklung geben.»

Raffael Gemperle, Gemeindepräsident Häggenschwil. Bild: PD

Man müsse die Zahlen darum immer über einen längeren Zeitraum anschauen. Da zeige sich, so Gemperle, dass Häggenschwil in den letzten zehn Jahren überdurchschnittlich gewachsen sei.

Und er ist zuversichtlich, dass die Gemeinde bei der Einwohnerzahl künftig wieder zulegen wird. Auch bei der Überarbeitung der Zonenplanung gehe man von einer leichten Zunahme der Bevölkerung aus. Man strebe dabei ein «gesundes Wachstum» an, betont Gemperle.

Zentrumsüberbauung gibt Wittenbach einen Schub

In absoluten Zahlen am meisten zugelegt hat in der Region gemäss Bevölkerungsstatistik – nach der Stadt St.Gallen – die Gemeinde Wittenbach. Ende 2020 zählte sie 9666 Einwohnerinnen und Einwohner, Ende 2021 waren es 9776. Das entspricht einem Plus von 110 Einwohnerinnen und Einwohnern. Das erstaunt nicht, weil Mitte des vergangenen Jahres die Mieterinnen und Mieter in die neue Zentrumsüberbauung eingezogen sind.

Auch der Wittenbacher Gemeindepräsident Oliver Gröble vermutet, dass dies der Grund für den Bevölkerungszuwachs ist:

«Die Überbauung im Zentrum hat sicher viele neue Leute angezogen.»

Gleichzeitig betont er, dass die Einwohnerzahlen an den Stichtagen Ende Jahr nur Momentaufnahmen seien. Es gebe über das ganze Jahr Wechsel innerhalb der Gemeinde sowie Abgänge und Zugänge, weil beispielsweise viele ältere Personen von ihrem Haus in eine kleinere Wohnung in die Zentrumsüberbauung und jüngere in die freistehenden Häuser gezogen seien. «Darum weiss man oft nicht genau, was die genauen Gründe für die Entwicklung der Einwohnerzahl sind», sagt Gröble.

Mitte 2021 sind die Mieterinnen und Mieterin in die neue Zentrumsüberbauung in Wittenbach eingezogen. Bild: Michel Canonica

Zugelegt haben auch Muolen und Andwil

Doch wie viele Einwohnerinnen und Einwohner würde die Gemeinde Wittenbach gerne haben? Gröble sagt: «Die Erreichung einer Einwohnerzahl ist für mich nicht entscheidend.» Vielmehr sei das Ziel, qualitativ zu wachsen.

Oliver Gröble, Gemeindepräsident Wittenbach. Bild: Michel Canonica

«Das heisst, dass die Wohnqualität und nicht die Wohnquantität im Vordergrund steht.»

Die Einwohnerzahl solle mit der Wohnqualität, der Infrastruktur sowie mit dem Verkehr abgestimmt werden. «Diese Ziele verfolgen wir im Rahmen des Gemeindeentwicklungskonzeptes, das zugleich Grundlage für die anstehende Ortsplanung ist.»

Auch die anderen Gemeinden in der Region St.Gallen sind im vergangenen Jahr gewachsen – wenn auch unterschiedlich stark. Gossau – die zweite Stadt im Wahlkreis – hatte Ende 2021 insgesamt 17'892 Einwohnerinnen und Einwohner. Das sind 13 mehr als ein Jahr zuvor. Ein nicht sehr starkes Wachstum also.

Anders die Gemeinde Gaiserwald mit den Dörfern Abtwil, Engelburg und St.Josefen: Ende 2021 zählte sie 80 Einwohnerinnen und Einwohner mehr als ein Jahr zuvor: 8392 statt 8312. Zugelegt haben unter anderem auch Andwil (von 2044 auf 2069) und Muolen (von 1211 auf 1234).

