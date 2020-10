Bevölkerung der Stadt St.Gallen stagniert: Defizite sind erkannt und Mittel dagegen in Entwicklung Mit verschiedenen Strategien will die Stadtregierung in diesem Jahrzehnt St.Gallen als Wohn- und Arbeitsort aufwerten. Ehrgeiziges Ziel ist: Die Wohnbevölkerung soll 2030 die Marke von 100'000 Personen erreichen. Daniel Wirth 19.10.2020, 05.00 Uhr

An Veranstaltungen wie dem Stadtfest zeigt sich jeweils, wie St.Gallen als Zentrum Sogwirkung aufs weitere Umland hat und viel Publikum aus der Agglo anzieht. Der Stadtrat will bis Ende des Jahrzehnts aber auch erreichen, dass 100'000 Personen in der Stadt selber wohnen. Bild: Michel Canonica (20.8.2006)

Der St.Galler Stadtrat weiss nicht erst seit gestern, dass die Bevölkerungszahl der Stadt stagniert. Er hat, unabhängig vom jüngsten Postulatsbericht zur Statstik von Weg- und Zuzügen, verschiedene Strategien in Auftrag gegeben und einige Initiativen zur Schaffung neuer Arbeitsplätze lanciert.

Die Wohnraumstrategie soll demnächst publiziert werden. Sie orientiert sich an sechs Handlungsfeldern und nimmt damit verschiedene Wegzugsgründe auf. So soll ein vielfältiges Wohnungsangebot für spezifische Zielgruppen gesichert und neu geschaffen werden, insbesondere für Familien, junge Erwachsene und Personen mit hoher Investitionsbereitschaft und individualisiertem Lebensstil.

Die smarte Wohnsiedlung an der Sturzeneggstrasse ist ein Beispiel dafür, was dem St.Galler Stadtrat vorschwebt, wenn er neuen Wohnraum schaffen will. Bild: Ralph Ribi (31.8.2018)

Es sollen auch Innovationen gefördert werden für das Wohnen im Alter, für urbanes Wohnen oder das Mehrgenerationenwohnen, wie im Bericht zum FDP-Postulat steht. Für benachteiligte Bevölkerungsgruppen will der Stadtrat eine sozialverträgliche Wohnbauentwicklung umsetzen. Als wichtig erkannt sind auch lebendige Quartiere.

Was kann die Stadt mit ihren eigenen Häusern beitragen?

Die Liegenschaftenstrategie, die in Arbeit ist, soll gemäss Postulatsbericht Antworten auf den Umgang mit städtischen Immobilien und Grundstücke geben. Sie gehe der Frage nach, wie und wo mit städtischen Liegenschaften und Grundstücken eine aktive und nachhaltige Bodenpolitik sowie die gewünschte Siedlungsentwicklung unterstützt und umgesetzt werden sollte und könne.

Das Papier liefere strategische und operative Ziele, Grundsätze und Handlungsfelder über das Gesamtportfolio der Stadt St.Gallen. Sie bilde eine Grundlage für kurz-, mittel- und langfristige Massnahmen in Bezug auf Investitionen, Desinvestitionen und Unterhalt. Die Strategie wird bis Dezember 2021 erarbeitet.

100'000 Einwohner sind das Ziel in der «Vision 2030»

Die Innenentwicklungsstrategie (IES) befindet sich in Bearbeitung und wird voraussichtlich bis Ende 2020 vom Stadtrat verabschiedet. Die IES verfolge das Ziel, die Innenentwicklungspotenziale der Stadt zu aktivieren und damit die Voraussetzungen für ein mögliches, nachhaltiges Bevölkerungswachstum mit dem Zielwert von 100'000 Personen zu schaffen.

In der Stadt St.Gallen sollen 2030 nicht mehr 80'000, sondern 100'000 Personen leben. Bild: Hannes Thalmann (29.3.2006)

Gleichzeitig verfolge die IES die Ziele einer qualitativ hochwertigen Innenentwicklung, welche Räume schaffe mit einer hohen Lebensqualität. An dafür geeigneten Orten sollen Spielräume für die bauliche Entwicklung geschaffen und erweitert werden und damit auch Platz für neuen Wohnraum. Qualitative Leitplanken, wie das Schaffen von öffentlich zugänglichen und mehrfach nutzbaren Freiräumen sowie eine Stärkung der Quartierkerne sorgten dafür, dass die neu entstehenden Räume attraktiv für Neuzuzüger wie auch für die bereits in der Stadt wohnhafte Bevölkerung seien.

In Gebieten, in denen die Nutzungsdichte am meisten erhöht werden soll, bestehen gemäss Stadtrat auch die grössten Potenziale für neue urbane Qualitäten, das heisst eine Erhöhung der Nutzungsvielfalt, der Begegnungs- und Aufenthaltsmöglichkeiten und einer Stadt der kurzen Wege. An anderen Orten sollen die bestehenden Qualitäten im Sinne der Bewahrung der Eigenheiten der Stadt bewahrt werden.

Neue Arbeitsplätze für Bewohner und neue Zuzüger

Die Veränderung der beruflichen Situation gehört zu den stärksten Zuzugsgründen in die Stadt St.Gallen. Der Schaffung von neuen Arbeitsplätzen und damit der potenziellen Förderung von Zuzügen in die Stadt St.Gallen kommt gemäss Bericht deshalb eine hohe Bedeutung zu.

Die Stadt forciere die wirtschaftliche Entwicklung über mehrere Initiativen mit dem Credo: St.Gallen ist Zentrum für Forschung, Bildung und Innovation sowie für wertschöpfendes Unternehmertum mit Schwergewicht in zukunftsgerichteten Branchen.