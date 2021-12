Bevölkerung «Das ist psychologisch wichtig»: Die Stadt St.Gallen ist 2021 gewachsen und knackt die 80'000er-Marke vielleicht nachhaltig Der Leiter der Bevölkerungsdienste schätzt, dass die Einwohnerzahl der Stadt St.Gallen zum Jahreswechsel über dem Wert von 80'000 liegen wird – das wäre eine Premiere. Der Grund für den moderaten Anstieg im Vergleich zu Ende 2020 ist indessen unklar. Doch schon nächstes Jahr soll es eine Befragung der Weg- und Zuzüger geben. Daniel Wirth Jetzt kommentieren 28.12.2021, 05.00 Uhr

Der Rosenberg in St.Gallen mit seinen Villen ist eine von vielen unterschiedlichen Wohngegenden in der Kantonshauptstadt. Bild: Michel Canonica

Ende November 2021 lag die Einwohnerzahl bei 80'532, wie Stephan Wenger, Leiter der Bevölkerungsdienste der Stadt St.Gallen, auf Anfrage sagt. Ende November vergangenen Jahres lag dieser Wert bei 80'333 und sank bis zum Jahreswechsel auf 79'990. Wenger geht davon aus, dass die Einwohnerzahl Ende 2021 bei über 80'000 liegen wird. Das wäre erstmalig so bei einem Jahreswechsel. Die Marke von 80'000 knackte St.Gallen schon mehrere Male, sank dann aber gegen Ende Jahr wieder.

Den Grund für den Anstieg kennt Wenger nicht. In Zürich und Lausanne stieg die Einwohnerzahl in den ersten neun Monaten dieses Jahres ebenfalls. In Zürich geht man davon aus, dass viele Ausländer mit einer B-Bewilligung in die Limmatstadt zurückkamen, um in der IT-Branche etwa bei Google oder bei einer Grossbank zu arbeiten.

Die nächste Zu- und Wegzüger-Befragung im Jahr 2022

Stephan Wenger, Leiter Bevölkerungsdienste der Stadt St.Gallen. Bild: Benjamin Manser

Diesen Trend hat man in St.Gallen gemäss Wenger nicht festgestellt. Der Grund: Im zu Ende gehenden Jahr wurde keine systematische Befragung von Weg- zu Zuzügern durchgeführt; die letzte datiert aus dem Jahr 2019. Damals wurden 1000 Frauen und Männer befragt mit dem Resultat: Wegzüger lobten die Stadt als Wohn- und Arbeitsort, Zuzüger orteten indes Mängel.

Samuel Zuberbühler, Leiter der städtischen Standortförderung, sagt, im kommenden Jahr werde wieder eine Befragung von Zu- und Wegzügern durchgeführt. Auch er hat keine abschliessende Erklärung, weshalb die Stadt St.Gallen im zu Ende gehenden Jahr mutmasslich gewachsen ist. Es sei jedenfalls ein positives Zeichen, das mit den in der Standortkampagne «Sankt» formulierten Zielen korrespondiere. Die Marke von 80'000 Einwohnerinnen und Einwohnern möchte Zuberbühler nicht überbewerten. Er sagt aber, deren nachhaltige Überschreitung sei psychologisch wichtig.

Dass die «Sankt»-Kampagne bereits neue Einwohnerinnen und Einwohner anlockte, hält Zuberbühler für «eher unwahrscheinlich», sei diese doch erst im September so richtig lanciert worden. Ein Umzug, egal wohin, ist gemäss dem St.Galler Standortförderer kein Spontanentscheid.

«Sankt»-Kampagne ist auf gutem Weg

Dennoch: Mit der Imagekampagne «Sankt» sei man auf gutem Weg, sagt Zuberbühler. Die Website meine-stadt.sg sei bis Ende November von rund 90'000 Userinnen und Usern besucht worden; zum Ziel habe man sich 50'000 bis Ende Jahr gesetzt. Der Standortförderer schliesst nicht aus, dass dieses Ziel bis Ende 2021 um rund das Doppelte überschritten wird. In den Untergruppen «Wohnen» und «Bildung & Arbeiten» liegt die durchschnittliche Verweildauer bei rund vier Minuten – doppelt so lange, wie als Ziel formuliert worden war. Zuberbühler ist denn auch zufrieden.

Standortförderer Samuel Zuberbühler. Bild: Ralph Ribi

Für die Kampagne sprach das Stadtparlament im Mai dieses Jahres 400'000 Franken für drei Jahre. Gemäss Zuberbühler wurden davon in diesem Herbst 200'000 eingesetzt, hinzu kamen weitere 100'000 Franken von Dritten, von Partnerinnen und Partnern hauptsächlich aus der Wirtschaft. Im Mai und Juni 2022 läuft die zweite «Sankt»-Offensive.

Die Fachstelle «Statistik» hat auf Basis der Bevölkerungszahlen 2020 letzte Woche drei Bevölkerungsszenarien bis 2040 aufgezeigt. In mittleren Trendszenario wird davon ausgegangen, dass der Wahlkreis St.Gallen in den nächsten 18 Jahren im innerkantonalen Vergleich mit rund 19'000 Personen den stärksten Bevölkerungsanstieg haben wird. Das darf davon ausgegangen werden, dass auch die Kantonshauptstadt wachsen wird.

Die Nummer acht der grössten Schweizer Städte

Im schweizweiten Vergleich ist St.Gallen hinter Zürich, Genf, Basel, Lausanne, Bern, Winterthur und Luzern und gefolgt von Lugano und Biel die achtgrösste Stadt des Landes. In den ersten drei Quartalen dieses Jahres sind Zürich, Winterthur und Lausanne moderat gewachsen, in Genf Bern und Basel ging die Einwohnerzahl in den ersten neun Monaten 2021 retour, am stärksten in Basel mit 0,7 Prozent. In Basel wuchs in den vergangenen Jahren auch die Zahl der Arbeitsplätze unterdurchschnittlich.

St.Gallen liegt 2021 also im Trend mit Zürich, Winterthur und Lausanne – mindestens bis Ende November. Gemäss Stephan Wenger melden sich gegen das Jahresende immer mehr Menschen ab als an in der Stadt. Bei den Wegzügerinnen und Wegzügern handle es sich vor allem um Kurzaufenthalterinnen und -aufenthalter sowie um Studierende, die sich an Ende des Studiums abmeldeten und heimkehrten, erklärt Wenger.

Die grösste Gruppe, die in der Stadt St.Gallen lebt, sind die 20- bis 39-jährigen Frauen und Männer: Das waren Ende vergangenen Jahres exakt 28'100 Personen oder 35,1 Prozent der gesamten Wohnbevölkerung.

In der Alterskategorie 40 bis 64 Jahre lebten Ende letzten Jahres 24'148 Frauen und Männer; das entspricht 30,2 Prozent der Wohnbevölkerung. Die Altersstruktur der Bevölkerung der Stadt St.Gallen verändert sich kaum; das ist auch in anderen grossen Schweizer Städten nicht anders.

Lugano und Luzern sind in den vergangenen Jahren stark gewachsen dank der Eingemeindung umliegender Kommunen. Fusionen in der Region St.Gallen sind gegenwärtig kein Thema. Stadtpräsidentin Maria Pappa bestätigte das unlängst an einer politischen Diskussion mit Gemeindepräsident Boris Tschirky in der Nachbargemeinde Gaiserwald.

