Insieme Ostschweiz sucht verzweifelt Betreuer für Ferienlager

Betreuermangel «Eine Absage wäre sehr schlimm»: Insieme Ostschweiz sucht verzweifelt Betreuerinnen und Betreuer für ausgebuchte Ferienlager Ferien für Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen: Insieme Ostschweiz führt jeden Sommer mehrere Ferienlager durch. Doch jetzt stehen Lager auf der Kippe: Für die im Juli und August stattfindenden Ferienangebote fehlen Betreuungspersonen. Rita Bolt Jetzt kommentieren 06.07.2022, 12.00 Uhr

Die Insieme-Ferienlager gehören für die Menschen mit Beeinträchtigungen zu den Highlights des Jahres. Bild: PD

«Das hat es in diesem Ausmass noch nie gegeben», sagt Claudia Lamminger von Insieme Ostschweiz. Sie organisiert seit 13 Jahren die Sommerlager für Menschen mit einer Beeinträchtigung. «Ich habe alles Mögliche versucht, um noch Betreuungspersonen zu finden», sagt sie. Sie habe Flyer verschickt, habe die Uni und Fachhochschule angeschrieben, sogar mit dem RAV telefoniert – erfolglos. Die Insieme-Sekretariatsleiterin sagt es klar und deutlich:

«Ohne genug Betreuungspersonen gibt es keine Lager.»

Denn die Sicherheit habe oberste Priorität und müsse für alle gewährleistet sein.

Gefährdet sind vor allem die Lager vom 23. Juli bis 6. August in Laax und in Lantsch/Lenz. «Wir mussten noch nie ein Lager absagen», sagt Lamminger. «Eine Absage unsererseits wäre sehr schlimm, auch für die Frauen und Männer, die sich angemeldet haben und für die die Lager zu den Highlights des Jahres zählen.»

Zwischen Juli und August organisiert Insieme Ostschweiz mit Sitz in St.Gallen jährlich zwischen 18 und 20 Lager. Für diese Lager melden sich jeweils rund 260 Menschen mit geistiger Beeinträchtigung an. Alle sind IV-Bezüger; sie bezahlen ihre Ferien selber. Der überwiegende Teil der Lagerkosten wird mit Spenden und Beiträgen des Bundesamtes für Sozialversicherungen finanziert. Die Lagerangebote sind vielfältig: Wanderplausch in Saas-Grund, Musiklager in Schwellbrunn, Ferienparadies am Zürichsee, Ferien auf dem Bauernhof in Hallau, Ferien am Lago Maggiore, Velowoche oder eben Bündner-Ferienabenteuer in Laax oder Lantsch/Lenz sind nur einige. Es gibt einwöchige oder zweiwöchige Angebote.

Für Wanderlager fehlen acht Betreuungspersonen

Die Anzahl der Teilnehmenden in den verschiedenen Lagern ist unterschiedlich. «Bei einer Gruppe mit 20 Teilnehmenden müssen etwa acht Betreuungspersonen dabei sein», sagt die Lagerverantwortliche. Es gebe auch kleinere Lager mit nur sechs Personen. Über alle Lager gerechnet, benötige man zwischen 160 und 180 Betreuungspersonen. Viele Studenten, aber auch jüngere und ältere Personen hätten sich als Helferinnen und Helfer gemeldet. Und einige, die schon mehrere Male mitkamen. Aber es sind noch nicht genug: Für das Lager in Laax fehlen derzeit noch fünf, für Lantsch/Lenz drei Betreuungspersonen. Angemeldet für Laax sind 19, für Lantsch/Lenz 15 Teilnehmende, welche die Ferienregionen mit den Wanderschuhen erkunden möchten. Gesucht werden ebenfalls Helferinnen und Helfer für die Lager in Gonten und Heiden.

Claudia Lamminger, Sekretariatsleiterin Insieme Ostschweiz. Bild: PD

Welche Aufgabe müssen die Betreuungspersonen übernehmen? Sie seien während des ganzen Tages für die zugewiesenen Menschen zuständig: beim Anziehen oder Duschen helfen, auf die Toilette begleiten, kontrollieren, ob Zähne geputzt wurden und mehr. «Manche sind stärker beeinträchtigt und brauchen eine 1:1-Betreuung», sagt Claudia Lamminger. Besondere Vorkenntnisse brauche es als Betreuungsperson allerdings nicht.

«Es braucht einfach die Bereitschaft, für die Frauen und Männer da zu sein und mit ihnen die Ferien zu geniessen.»

Die Teilnehmenden seien zwischen 35 und 70 Jahre alt. Die Betreuung wird entschädigt; es gibt freie Kost und Logis.

Belastung für ältere Eltern zu gross

Die 260 Lagerteilnehmenden kommen aus Institutionen aus der ganzen Ostschweiz; die meisten arbeiten in geschützten Werkstätten. Die Produktionsstätten sind im Sommer geschlossen. Deshalb finden die Lager im Sommer statt. Jüngere geistig Beeinträchtigte könnten noch regelmässig Zeit mit den Eltern und der Familie verbringen. Ältere Eltern seien hingegen oft nicht mehr in der Lage, für ihre geistig beeinträchtigten Söhne oder Töchter da zu sein.

Bis vor 20 Jahren hat Pro Infirmis St.Gallen und Appenzell die Ferienlager organisiert. Sie hat dann eine Institution gesucht, die ihr Ferienangebot für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung weiterführt, und hat den Verein Insieme kontaktiert. Die vier Vereine in der Ostschweiz, Insieme beider Appenzell, Insieme Rheintal, Insieme Rorschach und Insieme St.Gallen, haben beschlossen, mit vereinten Kräften in einer Interessengemeinschaft das Angebot zu übernehmen. Bis heute sei die Lagerdurchführung nie ein Thema gewesen. Claudia Lamminger hofft, dass sich noch alles zum Guten wendet. Denn die Ferien seien nicht nur eine Bereicherung für Menschen mit Beeinträchtigungen, sondern auch eine Bereicherung für die Betreuungspersonen.

Infos unter www.insieme-ostschweiz.ch, Tel. 071 222 92 77

