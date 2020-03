Isolation für Pflegeheimbewohner in Rorschacherberg, weil Besucher die Corona-Verhaltensregeln nicht beachten Weil Gäste die Hygieneregeln im Zusammenhang mit dem Corona-Virus nicht einhalten, Weisungen des Personals ignorieren und auch noch Schutzmasken für Besucherinnen und Besucher klauen, macht das regionale Pflegeheim Pelago in Rorschacherberg dicht. Rudolf Hirtl 09.03.2020, 19.27 Uhr

Geschäftsleiterin Ingrid Markart bei der Eingangskontrolle, die heute im Pflegeheim Pelago in Rorschacherberg installiert wurde. Bild: Rudolf Hirtl

Die Worte in der Mitteilung von Ingrid Markart, Geschäftsleiterin des Pflegeheims für die Region Rorschach, könnten deutlicher kaum sein: «Gäste halten sich nicht an die rudimentärsten Hygienevorschriften im Zusammenhang mit dem Corona-Virus. Die Heimleitung ist daher gezwungen, das Haus und das Restaurant Opera für Externe zu schliessen, mit dem Appell an alle, sich und andere nicht unnötig der Gefahr einer Ansteckung auszusetzen.»