Besoffene 22-Jährige klaut Stretchlimousine und fährt Leuchtreklametafel um Eine 22-jährige Frau entwendete am Freitagabend in der Stadt St.Gallen eine Stretchlimousine und kollidierte mit einer Leuchtreklame. Laut der Stadtpolizei St.Gallen soll sie vor dem Vorfall Alkohol und Drogen konsumiert haben. 10.10.2020, 15.30 Uhr

Die 22-Jährige klaute kurz vor Mittenacht den Schlüssel der Stretchlimousine und setzte sich hinter das Steuer. Biild: pd

(red./stapo) Eine 22-jährige Frau feierte am Freitagabend mit einer Gruppe in einem Lokal in der St.Galler Innenstadt. «Vor dem Lokal stand eine Stretchlimousine, welche nicht zu diesem gehört», schreibt die Stadtpolizei St.Gallen in einer Mitteilung. Kurz vor Mitternacht entwendete die Frau den Schlüssel der Limousine, setzte sich hinter das Steuer und fuhr davon.