Beschädigung, Drohung, Beschimpfung Bedingte Geldstrafe mit Probezeit: Kreisgericht St.Gallen zeigt sich milde Ein 25-jähriger Mann hat bei einer Garage eine Scheibe eingeschlagen. Das Kreisgericht St.Gallen hat ihn wegen Sachbeschädigung, Drohung und Beschimpfung verurteilt. Claudia Schmid 06.01.2021, 05.00 Uhr

Der Beschuldigte soll mit barer Faust eine Scheibe eingeschlagen haben. Bild: Getty

In einer Januarnacht 2018 hörten die Bewohner einer Liegenschaft mit Autogarage Lärm vor dem Haus. Draussen trafen sie auf den alkoholisierten Beschuldigten. Gemäss Anklageschrift schlug er mit geballter Faust eine Scheibe des Garagentors ein. Durch die Glasscherben wurde der Lack eines dahinterstehenden Autos beschädigt. Am Wagen und am Gebäude entstand ein Sachschaden von rund 10'000 Franken.

Der 25-jährige Schweizer soll gemäss Staatsanwaltschaft die Bewohner der Liegenschaft, welche die Polizei verständigt hatten, beschimpft und bedroht haben. Als der blutende Beschuldigte in einen Krankenwagen habe steigen sollen, wehrte er sich vehement und bedachte auch den Rettungssanitäter mit wüsten Worten.

Nur lückenhafte Erinnerungen

Er könne sich an den Abend nur lückenhaft erinnern, erklärte der Mann an der Gerichtsverhandlung am Kreisgericht St.Gallen. Er könne sich aber nicht vorstellen, dass er mit blosser Faust eine Scheibe eingeschlagen habe, da es an seiner Hand keine Schnittverletzungen, sondern nur Schürfungen gegeben habe.

Er wisse noch, dass er ein paar Häuser weiter mit seinem ehemaligen Wohnpartner den Lebenspartner seiner Schwester besucht habe. Nachdem der Wohnpartner im Unfrieden gegangen sei, habe auch er das Haus verlassen. Danach wisse er nur noch, dass er von mehreren Personen körperlich angegriffen worden sei.

Das Beschimpfen des Rettungssanitäters begründete der Beschuldigte damit, er habe unter emotionalen Druck gestanden. Er habe nicht verstehen können, dass er «abgeschlagen» worden sei und gegen seinen Willen in einen Krankenwagen steigen sollte.

Emotional-instabile Persönlichkeitsstörung

Die Staatsanwaltschaft beantragte eine Freiheitsstrafe von 60 Tagen und eine Geldstrafe. Da der Beschuldigte in den vergangenen Jahren bereits mehrfach wegen gleichgelagerten Delikten sanktioniert worden sei, könnten Freiheits- und Geldstrafe nur noch unbedingt ausgesprochen werden. Ausserdem beantragte die Anklage, dass der Beschuldigte auch eine Reststrafe von 44 Tagen verbüssen muss: Der Mann befand sich zum Tatzeitpunkt in der Probezeit von einer bedingten Entlassung aus einem Strafvollzug, der vom Kanton Thurgau verfügt worden war.

Der Verteidiger forderte in den Hauptanklagepunkten Freisprüche. Einzig für die Beschimpfung des Rettungssanitäters sei eine bedingte Geldstrafe auszusprechen. Was sich in jener Nacht zugetragen habe, sei nicht bekannt, erklärte er in seinem Plädoyer. Der Sachverhalt könne sich auch ganz anders zugetragen haben, als es die Staatsanwaltschaft schildere. Sein Mandant habe sich gegen das Einsteigen in den Rettungswagen gewehrt, weil er panische Angst gehabt habe, in eine fürsorgerische Unterbringung eingewiesen zu werden.

Der Beschuldigte leide erwiesenermassen an einer emotional-instabilen Persönlichkeitsstörung. Er komme leicht in Stresssituationen. In der Tatnacht habe er durch den Konsum von Alkohol in Kombination mit Valium seine Impulse nicht mehr unter Kontrolle gehabt. Er sei bereit, Bewährungshilfe anzunehmen und die ärztliche Betreuung weiterzuführen.

Milde Geldstrafe und Bewährungshilfe

Das Kreisgericht St.Gallen war von der Schuld des Beschuldigten überzeugt und verurteilte ihn wegen Sachbeschädigung, Drohung und Beschimpfung. Bei der Sanktion zeigte es sich aber milde und sprach eine bedingte Geldstrafe von 60 Tagessätzen à 30 Franken mit einer Probezeit von drei Jahren aus. Es ordnete Bewährungshilfe an und erteilte die Weisung, die psycho-therapeutische Behandlung sei fortzusetzen.

Die Aussagen der Geschädigten und der Zeugen seien glaubhaft, erklärte der Einzelrichter zum Urteil. Dem Beschuldigten sei aber zugutezuhalten, dass er in den vergangenen drei Jahren straffrei geblieben sei und somit eine positive Entwicklung gemacht habe. Die Verfahrenskosten betragen über 11'000 Franken. Sie muss der Beschuldigte zahlen.