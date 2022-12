St.Gallen: Leonie Schwendimann übergibt Buchhandlung zur Rose

Berufung Sie brachte die Buchhandlung zur Rose zum Blühen – jetzt tritt Gründerin und Inhaberin Leonie Schwendimann kürzer Als es um die Berufswahl ging, wusste Leonie Schwendimann nicht, dass es den Beruf der Buchhändlerin gibt. Mit 49 Jahren gründete sie dann ihre eigene. Jetzt gibt sie die «zur Rose» nach 17 Jahren in neue Hände. Marlen Hämmerli Jetzt kommentieren 20.12.2022, 05.00 Uhr

Leonie Schwendimann hinter der Ladentheke, ihrer Wirkungsstätte. Bild: Arthur Gamsa

Kaum ist die Tür ins Schloss gefallen, öffnet sie sich bereits wieder. Kurz vor Weihnachten geben sich die Kundinnen und Kunden in der Buchhandlung zur Rose beinahe die Klinke in die Hand. Alles wie gewohnt, mit einer Ausnahme: Für Leonie Schwendimann ist es die letzte Adventszeit als Inhaberin.

Gerade packt die 66-Jährige Bücher für einen Stammkunden ein. Faltet das rot-braune Geschenkpapier, falzt die Ecken und schlägt sie um die Buchkanten. Beiger Bändel drum und Aufkleber drauf. «Buchhandlung zur Rose – St.Gallen» steht da. Eins, zwei, drei Päckchen sind im Nu fertig. Zusätzlich überreicht sie dem Mann ein Geschenk. «Eine Weihnachtsgabe und zum Abschied», sagt Schwendimann. «Ach, wird man Sie hier nicht mehr sehen?», fragt der Kunde, ein regelmässiger Gast. «Doch, doch», entgegnet Schwendimann. «Ich werde noch etwas mitarbeiten.»

Anfangs bereitete ihr der Gedanke ans Aufhören Kummer

Vor 17 Jahren gründete Schwendimann die Buchhandlung, jetzt tritt sie kürzer: Stefan Bertschi übernimmt als Inhaber an der Gallusstrasse 18. Der Gedanke, eine Nachfolge zu suchen, begleitet Schwendimann schon eine Weile. Seit 2020, dem Jahr, in dem sie pensioniert worden wäre.

Anfangs bereitete ihr die Aussicht, ihre Buchhandlung abzugeben, Wehmut. All die Jahre wählte sie Bücher aus, organisierte Lesungen, kümmerte sich um Kommunikation, Buchhaltung oder die Versicherung. Am liebsten war ihr aber der Kontakt zu Kundinnen und Kunden. «Ich liebe Bücher. Über ihren Inhalt findet man zueinander.» Durch den Austausch entstanden Freundschaften.

Inzwischen ist die Wehmut kleiner geworden. «Stefan hat viel Herzblut für dieses Projekt», sagt Schwendimann. Ganz lassen kann sie es aber nicht. Ab dem 3. Januar wird sie zwar nicht mehr 120 Prozent geben, aber noch 40. Ganz auf null reduzieren, wollte sie nicht. «Dass ich noch etwas bleibe, ist schön für mich und schön für die Kundinnen und Kunden.» Sie habe sich immer einen harmonischen Übergang gewünscht.

Stefan Bertschi ist der Nachfolger von Leonie Schwendimann: Per 2023 übernimmt er als Inhaber. Bild: Arthur Gamsa

Wird die frühere Chefin dem neuen Chef dreinreden? «Ich werde lernen müssen, mich zurückzuhalten.» Ihr sei klar, dass andere die Buchhandlung ebenfalls führen können und sie auch ohne sie laufe. «Mein Ego hängt nicht mehr dran.» Das Projekt ist gelungen, nun kann sie es mit einem guten Gefühl übergeben. Die «Rose» geniesst eine gewisse Bekanntheit, zumal sie 2017 zur Buchhandlung des Jahres gekürt wurde.

Alle rieten ihr ab, eine Buchhandlung zu gründen

Alles hätte anders kommen können: Als Leonie Schwendimann Anfang 2005 den Wunsch hatte, eine Buchhandlung zu gründen, rieten ihr die meisten davon ab. Auch ihr Lehrmeister Louis Ribaux, selbst durch und durch Buchhändler, warnte: «Hände weg bei diesen Mietzinsen.»

Das hielt Schwendimann nicht ab. Auch nicht, dass sich die Branche mit Preisbindung, E-Books und Amazon im Umbruch befand. Fast ein Jahr lang suchte Schwendimann, damals 49-jährig, nach einem Ladenlokal. Der vierte Versuch war ein Treffer, das Geschäft im Haus zur Rose.

Schwendimann schwärmt heute noch: die Lage am Klosterplatz, der Eingang mit den Sandsteinplatten, die Atmosphäre des 500-jährigen Hauses. Selbst die vergitterten Fenster gehören für sie zum Charme des Gebäudes. «Ich bin wahnsinnig gerne hier. Ich glaube, im Ambiente liegt ein Teil unseres Erfolges.» Im Gewölbekeller fanden Buchpremieren und Lesungen statt mit Christine Fischer, Ivo Ledergerber, Arno Camenisch oder Thomas Hürlimann. Dazu der «Cave littéraire»: Jeweils am letzten Mittwoch des Novembers stellt das Team der «Rose» seine favorisierten Bücher vor.

Während der Pandemie mussten Kundinnen und Kunden draussen bleiben, Leonie Schwendimann kümmerte sich telefonisch und per E-Mail um Bestellungen. Bild: Urs Bucher

Draussen versinkt die Altstadt in der nasskalten Umarmung des Nebels. Drinnen lehnt sich Leonie Schwendimann weit über den Tresen und hält einem Buben ein Buch hin. Es ist in blaues Papier gewickelt, ein Geschenk für die Mutter. Hoch konzentriert klebt der Kleine drei Silbersterne auf die Verpackung. Der Vater hilft.

Dass es Buchhandlungen gibt, entdeckte sie erst in St.Gallen

Als Kind wünschte sich Schwendimann zu Weihnachten jeweils ein Buch. Als es dann um die Berufswahl ging, schlug man ihr aber die Ausbildung zur Kauffrau vor. «Ich wollte nicht den ganzen Tag im Büro sitzen, mit immer denselben Leuten.» Dass es den Beruf der Buchhändlerin gibt, wusste sie nicht. In Altstätten, wo Schwendimann aufwuchs, gab es damals keine Buchhandlung.

Ende der 1970er-Jahre zog Leonie Schwendimann nach St.Gallen, besuchte die Verkehrsschule, die Angestellte für den Eisenbahn-, Post-, Telegrafen- und Zolldienst ausbildete. Ganz nebenbei entdeckte sie die Buchhandlungen in St.Gallen. Sie arbeitete in einem Reisebüro, in einem Hotel – beides war nichts für sie. Daher fragte Schwendimann Louis Ribaux an, ob sie bei ihm in die Lehre könne. Nach der Ausbildung folgten Stationen bei Rösslitor, Comedia und im Bücherladen Appenzell.

In der «Rose» war ihr liebster Ort der Bereich hinter dem Ladentresen mit der Kathedrale im Rücken. Der Tresen ist gleichzeitig Büchertisch. Hier liegen jene Bücher, die das Team gerade besonders empfiehlt. Schwendimann legt Wert auf eine gute Auswahl. Auf ein «inspiriertes Sortiment, das nicht nur die verkaufssicheren Werte abdeckt».

Gerade hat eine dick eingemummelte Frau den Laden betreten. Schwendimann begrüsst sie herzlich und zieht bereits das Buch aus dem Regal, das für die Kundin bereitlag. Ein kurzer Schwatz, dann wagt sich die Kundin wieder in die Kälte. Schwendimann schliesst die Tür hinter ihr, stellt sich hinter den Ladentresen und verpackt das nächste Büchergeschenk. Eine Weile noch wird sie hinter dem Tresen wirken, doch das Loslassen beginnt.

