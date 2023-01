Rorschach/Altstätten: Polizeieinsatz nach Drohung gegen Schulen

Roland Hochreutener erlebte als Anwohner den Grosseinsatz in Rorschach mit. Im Video schildert er seine Eindrücke. Video: Raphael Rohner / Sarah Wagner

Berufsschulzentren «Wusste nicht, ob es eine Bombendrohung ist»: Anwohner über den Grosseinsatz in Rorschach und Altstätten – Kapo gibt Entwarnung, bleibt aber präsent Am Mittwoch hat die Kantonspolizei St.Gallen kurz nach 7 Uhr Kenntnis von einem anonymen Drohanruf gegen die Berufs- und Weiterbildungszentren in Rorschach und Altstätten erhalten. Die Schulen wurden evakuiert und kontrolliert. Trotz Entwarnung steht noch immer ein Grossaufgebot an Polizeikräften im Einsatz. Aktualisiert 11.01.2023, 11.44 Uhr

Nach einem anonymen Drohanruf ist ein Grossaufgebot an Polizeikräften zu den Schulstandorten in Rorschach und Altstätten ausgerückt. Die Schulen wurden evakuiert und die Gebäude durch Polizeikräfte nach möglichen Gefahren durchsucht. Um 8:30 Uhr konnte für einen Standort in Rorschach und den Standort in Altstätten Entwarnung gegeben werden. Um kurz nach 9 Uhr folgte dann eine weitere Medienmitteilung der Kantonspolizei, die Entwarnung für den zweiten Standort in Rorschach gab. Die Durchsuchungen hatten keine Auffälligkeiten ergeben.