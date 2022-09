Goldacher Brüder Urs und David Fuchs nehmen an Swiss Skills teil

Berufsmeisterschaften «Wir sind von klein auf beste Freunde»: Goldacher Brüder treten an den SwissSkills gegeneinander an Sie arbeiten zusammen, schlafen im gleichen Zimmer und sind auch in der Freizeit unzertrennlich: Die Metallbaukonstrukteure David und Urs Fuchs aus Goldach nehmen an den heute beginnenden Berufsschweizermeisterschaften SwissSkills in Bern teil – gegeneinander. Rita Bolt Jetzt kommentieren 07.09.2022, 05.00 Uhr

Die Brüder Fuchs aus Goldach arbeiten so gerne, dass sie manchmal auch am Samstag in der Werkstatt in Steinach an einer Metalltür tüfteln. Bild: Michel Canonica

Wenn an den SwissSkills die Begeisterung für ihren Beruf Metallbaukonstrukteur benotet würde, dann bekämen Urs und David Fuchs die Höchstnote. Das Zeichnen am Computer, die Pläne erstellen, das Material einkaufen und zu sehen, wie ein Produkt entsteht, bereitet ihnen grosse Freude. Beide arbeiten im elterlichen Metallbaubetrieb Fuchs & Fuchs in Steinach. Und beide sind öfters freiwillig am Samstag an ihren Arbeitsplätzen anzutreffen. David Fuchs absolviert eine Zusatzlehre als Schlosser und arbeitet mehrheitlich in der Werkstatt. Er sagt:

«Mir kribbelt es dann richtig in den Fingern. Ich lege Kopfhörer an, höre AC/DC und zeichne.»

Manchmal gelingt es ihm an einem Samstag, mehrere Stahltüren zu zeichnen. Apropos Türe: Wenn die beiden Handwerker irgendwo eine Stahltüre öffnen, betrachten sie jedes Detail. «Von der Funktion bis zur Bearbeitung wird alles angeschaut», erzählt Urs Fuchs. Das sei sein Berufsstolz.

Metallbaukonstrukteure sind zum ersten Mal an der Meisterschaft vertreten

Heute starten die Berufs-Schweizer-Meisterschaften SwissSkills für 1000 Berufsleute aus 150 Lehrberufen aus der ganzen Schweiz in Bern. Ihnen darf zugeschaut werden. Zum ersten Mal sind die Metallbaukonstrukteure vertreten; sie planen und konstruieren am Computer mit Unterstützung von CAD-Programmen verschiedene Objekte. Es sind zwölf teilnehmende Metallbaukonstrukteure, drei Kandidaten aus dem Kanton St.Gallen. Zwei von ihnen sind die Brüder David und Urs Fuchs, sie haben die Lehre beide mit der Note 5,2 abgeschlossen.

David und Urs Fuchs planen und konstruieren ihre Objekte am Computer mit CAD-Programmen. Bild: Michel Canonica

Am Treffen mit ihnen am Sonntag war noch keine Nervosität zu spüren. «Das kommt schon noch», sagen die jungen Berufsleute. Der Ältere, Urs Fuchs, ist derzeit in der Rekrutenschule und musste am Sonntag noch für einen Tag einrücken.

Brüder besuchen Gottesdienste

Urs und David Fuchs sind auf den ersten Blick wie Zwillinge. Sind sie aber nicht, Urs ist 23-jährig, David 20 Jahre alt. Urs ist impulsiver. «Wir sind von klein auf beste Freunde», sagen beide und nicken. Sie arbeiten nicht nur zusammen, sie leben beide noch zu Hause, schlafen im gleichen Zimmer und verbringen die Freizeit miteinander. Beide sind Mitglied in der Landjugend Bodensee. «Ein eher ländlicher Verein, dem viele Handwerker angehören», sagt Urs Fuchs. Die Brüder besuchen regelmässig Jugendgottesdienste in Lustenau, an denen sich viele junge Leute beteiligen. Sie können aber auch mal für kurze Zeit ohneeinander: Während Corona war Urs Fuchs wallfahren in Medjugorje (Bosnien-Herzegowina), David Fuchs hat dieses Jahr erstmals die Lagerleitung in Wassen für die Schönstatt-Jungs übernommen.

Es begann im Kuhstall

Urs und David Fuchs sind mit vier Geschwistern in Goldach aufgewachsen. Vater Urs Fuchs hat vor 25 Jahren im Rorschacherberg in einem Kuhstall den Grundstein für die heutige Fuchs & Fuchs, Stahl- und Metallbau AG in Steinach gelegt. «Wir haben unseren Vater nie ein schlechtes Wort über seinen Beruf als diplomierten Metallbaumeister sagen gehört», erzählen die Brüder. Sie hätten schon früh im Betrieb geholfen. «Im wahrsten Sinne des Wortes vom WC-Putzer zum Metallbaukonstrukteur.» Zu Hause werde mit ihrem Vater oft über das Geschäft gesprochen. «Zum Leidwesen unserer Geschwister», sagt David Fuchs. Wenig werde im Moment über die Nachfolgeregelung gesprochen. Das habe noch etwa zehn Jahre Zeit.

Drei «Füchse» im gleichen Betrieb

Für Urs Fuchs war bereits in der ersten Sekundarschule klar, dass er Metallbaukonstrukteur werden will. Er hat die Ausbildung bei Rino Weder AG in Oberriet absolviert. David Fuchs brauchte drei Anläufe dazu. Er hat in drei Firmen geschnuppert. Aber dann hat es auch ihn gepackt. Er hat seine Lehre bei der Wehrli Metallbau AG in Bronschhofen (SG) gemacht. Heute arbeiten die Brüder zusammen mit dem Vater in Steinach. Metallbaukonstrukteur sei ein strenger Job, es herrsche immer Action. «Ich kann selbstständig arbeiten und Entscheidungen treffen. Ausserdem finde ich es cool, dass man als Metallbaukonstrukteur Bindeglied zwischen Vision und Umsetzung ist», sagt der Ältere. «Jeden Tag stellen sich mir neue Herausforderungen, denn kein Projekt ist gleich», sagt der Jüngere. Ein Referenzobjekt der Fuchs & Fuchs sei der Neubau des Fortimo-Gebäudes im Neudorf-Zentrum St.Gallen.

Ein Referenzobjekt der Gebrüder Fuchs. Bild: Michel Canonica

Eine Herausforderung sind für Urs und David Fuchs die SwissSkills. Es seien viele gute Metallbaukonstrukteure am Start, wie Adrian Gilgen aus Andwil oder die Westschweizer Metallbaukonstrukteure, die zu den grössten Metallbauern zählen. «Wir freuen uns, mit diesen Leuten zu arbeiten und mit ihnen Zeit zu verbringen», sagen die Brüder. Wer ist der Stärkere von beiden? Sie zucken mit den Schultern. «Ich mag es David gönnen, wenn er vor mir platziert ist», sagt Urs Fuchs. «Ich würde mich für Urs freuen, wenn er besser ist als ich», sagt David Fuchs. Sie treten zwar gegeneinander an, bleiben aber beste Freunde.

