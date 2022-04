Feuer im Dach der St.Galler Berufsfeuerwehr: Das Korps hat Fragen

Berufsfeuerwehr Feuer im Dach: St.Galler Feuerwehrmänner schalten wegen neuer Schichtpläne die Gewerkschaft ein Der Kommandant der St.Galler Berufsfeuerwehr will die Einsatzpläne seines Korps anpassen. Das löst bei den Feuerwehrmännern Unbehagen aus. Dabei geht es auch um Steuergelder. Sandro Büchler Jetzt kommentieren 13.04.2022, 05.00 Uhr

Die Berufsfeuerwehr der Stadt St.Gallen bildet auch Feuerwehrleute aus. Trotzdem wechseln nach dem Ausbildungsabschluss viele in ein anderes Korps. Bild: Lisa Jenny (5. November 2019)

Feuerwehrleute haben einen harten Job: Sie rücken bei Bränden aus, retten Menschen aus verunfallten Fahrzeugen, aber auch wenn sie in Liften stecken bleiben. Feuerwehrleute eilen bei Sturm- und Wasserschäden oder ausgelaufenem Öl zu Hilfe und retten Tiere – vom Bienenvolk bis zum ausgebüxten Stier. In der Stadt St.Gallen ist die Berufsfeuerwehr mit zwei Dienstzügen im 24-Stunden-Betrieb im Einsatz. Von einem Zug sind immer elf Mann im Dienst, wovon einer die Zentrale betreut. Ein Berufsfeuerwehrmann arbeitet 24 Stunden und hat dann 24 Stunden frei.

Ob die Berufsfeuerwehr auch künftig mit diesem Schichtplan arbeitet, überprüft die Organisation nun intern. Denn bei Austrittsgesprächen von Feuerwehrmännern – in der St.Galler Berufsfeuerwehr gibt es aktuell keine Frauen – wird der Arbeitsplan öfters als wenig attraktiv genannt. Die Mitglieder des Korps haben zudem eine Wohnsitzpflicht in der Stadt St.Gallen – andere Schweizer Städte haben diese Pflicht in den vergangenen Jahren aufgehoben. St.Gallen bildet Feuerwehrleute aus – als einzige Organisation weitherum. «Nach dem Ausbildungsabschluss verpflichten sich die Feuerwehrleute für einige Jahre – zügeln nachher aber oft weg», heisst es aus Feuerwehrkreisen.

Ein knappes Dutzend Feuerwehrmänner wendet sich an Gewerkschaft

Schweizer Städte regeln die Schichtpläne der Feuerwehr unterschiedlich: In Winterthur haben die Angehörigen der Berufsfeuerwehr 24 Stunden Dienst und anschliessend 48 Stunden Freizeit. Auch in Luzern wird mit dem 24-48-Modell gearbeitet. Nun prüft man also auch in der Stadt St.Gallen andere Arbeitsplanvarianten. Dabei kommen sehr rasch Fragen auf, mit welchen Beträgen Arbeits-, Präsenz-, Pikett- und Ruhezeiten abgegolten werden. Ein heisses Eisen, geht es doch einerseits um die Sicherheit von über 80’000 Menschen in und um St.Gallen, andererseits sind die Löhne der Feuerwehrmänner Steuergelder.

Alexandra Akeret, Gewerkschaftssekretärin des VPOD Ostschweiz und SP-Stadtparlamentarierin. Bild: PD

Im Korps der Berufsfeuerwehr ist aber aus einem anderen Grund Feuer im Dach. «Das Tempo des Vorhabens stösst auf Unbehagen bei einigen Feuerwehrmännern. Sie bemängeln, dass sie zu wenig in die Diskussion miteinbezogen werden und die Führungsetage die komplexen Fragen unterschätze», sagt Alexandra Akeret, Gewerkschaftssekretärin des VPOD Ostschweiz, der Gewerkschaft für Angestellte des öffentlichen Dienstes. Auch Busfahrerinnen und -fahrer, Mitarbeitende der Spitex, des Steueramts oder anderer Verwaltungseinheiten haben sich in der Vergangenheit schon mit Lohn- und Personalfragen an den VPOD gewandt.

«Aber, dass sich ein knappes Dutzend Feuerwehrleute bei mir meldet, ist neu.»

«Dass solche Projekte ohne Einbezug der zuständigen Gewerkschaft oder Personalverbände erarbeitet werden, geht nicht», sagt Akeret, die für die SP auch im Stadtparlament sitzt. Die Gewerkschafterin hat Christian Isler, Kommandant von Feuerwehr und Zivilschutz der Stadt St.Gallen und somit auch Chef der St.Galler Berufsfeuerwehr, zu einem Gespräch gebeten. In der Unterredung habe sie Isler zu verstehen gegeben, dass ein neuer Schichtplan nur mit dem Rückhalt der Feuerwehrmänner erfolgversprechend sei.

Ein neuer Schichtplan koste allenfalls mehr Geld. «Wird die Berufsfeuerwehr teurer, muss Kommandant Isler das vor dem Stadtparlament begründen können.» Die Gespräche zwischen Gewerkschaften und Feuerwehr seien nach anfänglichem Unbehagen konstruktiv verlaufen, sagt Akeret. Man habe eine Sozialpartnerschaft mit einem regelmässigen Austausch vereinbart und den Einbezug des VPOD in die Arbeitsgruppe für den neuen Schichtplan.

Erste Zwischenergebnisse liegen vor

Christian Isler, Kommandant von Feuerwehr und Zivilschutz der Stadt St.Gallen. Bild: Ralph Ribi

Wie beurteilt Christian Isler die Vorgänge hinter den Kulissen? In erster Linie sei er darüber erstaunt, dass Interna bereits den Weg an die Öffentlichkeit gefunden haben. Doch der Kommandant relativiert:

«Die Abklärungen sind nichts Weltbewegendes – es gibt eigentlich auch noch nichts Handfestes.»

Für Aussagen, wie die Berufsfeuerwehr künftig organisiert werde, sei es noch viel zu früh, sagt Isler. Die vom Kommandanten eingesetzte Arbeitsgruppe stehe erst am Anfang ihrer Arbeit. «Sie durchleuchtet im Auftrag des Stadtrats die Personalsituation. Dabei werden natürlich die Angehörigen der Berufsfeuerwehr sowie die dafür zuständigen städtischen Dienststellen miteinbezogen.» Es sei ein sachlicher Austausch. Erste Zwischenergebnisse aus diesem Prozess lägen als Diskussionsgrundlage vor.

Dass sich nun einige Feuerwehrmänner bei den Gewerkschaften gemeldet haben und deshalb der VPOD beim Kommandanten vorstellig wurde, sei ein normales Vorgehen. «Der VPOD hat uns um eine Sozialpartnerschaft ersucht, mandatiert wurde er durch seine Mitglieder.» Die Sozialpartnerschaft sieht Isler als Chance. Der Einbezug des VPOD sei unter Umständen gar von Vorteil. So könne man genau eruieren, ob die Feuerwehrangehörigen Veränderungen wünschten – und wenn ja, welche. Kommandant Isler sagt: «Wir werden uns sicher nicht gegen den Willen der Mitarbeitenden stellen.»

Umfrage unter den Feuerwehrmännern gestartet

Doch was will sein Korps? Um das herauszufinden, habe er im Auftrag von Stadträtin Sonja Lüthi eine Umfrage unter den Feuerwehrmännern lanciert. Sie können sich bis Ende April äussern. Die Ergebnisse werden in einen Bericht fürs Stadtparlament einfliessen, wie auch ein Vergleich aus Basel zu allen Schweizer Berufsfeuerwehren.

«Wir warten gespannt auf deren Erkenntnisse.»

Isler sagt, die Organisationsweise einer Berufsfeuerwehr, der damit verbundene Personalaufwand und die Abgeltung der Arbeits- und Präsenzzeit werfen zwangsläufig die Kostenfrage auf – in Basel genauso wie in St.Gallen. «Denn am Schluss braucht es Geld.» Der Kommandant sagt, dass dem Stadtparlament zu gegebenem Zeitpunkt die Ergebnisse der Arbeitsgruppe vorgelegt werden. «Das ist dann auch der richtige Moment, um über die zukünftigen Strukturen und die notwendigen Finanzen der Berufsfeuerwehr zu debattieren.» Jetzt sei es dafür noch zu früh.

