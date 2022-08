Ausbildung: Mann mit Autismus arbeitet in St.Galler Souvenirshop

Berufsbildung «Ich bin froh, dass ich diese Chance bekommen habe»: 19-Jähriger mit Autismus absolviert eine spezielle Ausbildung im Souvenirshop in St.Gallen Eine Berufslehre wäre für Adrian Rahman momentan nicht möglich, denn er hat Autismus. Nun absolviert er seit Anfang August die sogenannte Praktische Ausbildung im Souvenirladen von Felix Rütsche in der Bankgasse in St.Gallen – zwei Jahre lang, in einem geschützten Rahmen und trotzdem im ersten Arbeitsmarkt. Mirjam Bächtold Jetzt kommentieren 22.08.2022, 18.00 Uhr

Seit Anfang August arbeitet Adrian Rahman (rechts) im Souvenirshop von Felix Rütsche an der Bankgasse. Bild: Reto Martin (19. August 2022)

Während zwei schottische Touristen das Schaufenster des Souvenirshops in der Bankgasse betrachten, geht Adrian Rahman sofort auf sie zu und begrüsst sie mit seiner aufgestellten und fröhlichen Art. «Hey Guys, how can I help you?» Der 19-Jährige spricht neben Deutsch fünf Sprachen so gut, dass er einfache Alltagsunterhaltungen führen kann. Und beim Bedienen von Touristen aus aller Welt ist das natürlich ein Vorteil. Er sagt:

«Ich habe mir alle Sprachen selbst beigebracht mit Videos auf Youtube.»

Neben Englisch, Italienisch und Französisch lernte er auch Ungarisch und Holländisch, einfach deshalb, weil er diese Videos von Youtube vorgeschlagen bekam. Adrian Rahman hat Autismus. Während ihm das Lernen mehrerer Sprachen sehr leichtfällt, hat er in anderen Bereichen Schwierigkeiten. Eine Berufslehre wäre für ihn momentan nicht möglich, doch nun absolviert er seit Anfang August die zweijährige Praktische Ausbildung (PrA) im Detailhandel im Souvenirladen von Felix Rütsche.

Allein ganze Fussballmannschaft bedient

Die PrA ist eine Ergänzung zur beruflichen Grundbildung (siehe Box). Von Mittwoch bis Freitag arbeitet der Jugendliche im Shop, am Montag besucht er die Berufsschule der Valida und am Dienstag ist er bei Workaut. Die Institution in St.Georgen begleitet und fördert Menschen mit Autismus. «Hier arbeite ich an mir selbst, zum Beispiel an der Sozialkompetenz und ich übernehme auch praktische Arbeiten für Workaut», sagt Adrian Rahman.

Berufsbildung trotz Lernschwierigkeiten Insos ist der Branchenverband der Dienstleister für Menschen mit Behinderung. Er unterstützt und verbindet Organisationen, die Menschen mit Handicap beschäftigen. Der Verband hat auch die Praktische Ausbildung (PrA) ins Leben gerufen, ein niederschwelliges Berufsbildungsangebot für Jugendliche mit Lernschwierigkeiten. Die Ausbildung ergänzt das Angebot der beruflichen Grundbildung (EBA und EFZ) und führt zu einem Berufsabschluss mit nationalem Ausweis und Kompetenznachweis. Für viele Jugendliche ist es der Einstieg in eine Berufslehre. Mittlerweile gibt es in der Schweiz bereits 80 Berufe und 250 Betriebe, in denen eine Praktische Ausbildung möglich ist. (mjb)

Mittlerweile haben die Touristen aus Edinburgh ihre Mitbringsel auf den Tresen gelegt. Adrian Rahman kennt die Preise noch nicht, doch wenn Felix Rütsche sie ihm sagt, rechnet er sie blitzschnell im Kopf zusammen und kassiert dann ein. Der Geschäftsführer hat nach den Lernzielvorgaben ein Ausbildungsprogramm für Adrian Rahman erstellt und jedes Lernziel in drei Stufen eingeteilt.

Das Projekt ist auch für Felix Rütsche (links) eine spannende und lehrreiche Erfahrung. Bild: Reto Martin (19. August 2022)

«Jetzt am Anfang machen wir alle Aufgaben noch gemeinsam, bei der zweiten Stufe macht Adrian gewisse Arbeiten allein und ich unterstütze ihn etwas weniger. Und schliesslich soll er alles selbstständig erledigen können, dann ist er auch bereit für die Abschlussprüfung», erklärt Rütsche. Die Arbeit im Laden gefällt Adrian Rahman:

«Sie ist vielseitig, mir wird nie langweilig.»

Er führt die Kunden gerne durch den Shop und ist stolz, dass er bereits im ersten Monat schon viele Aufgaben erledigen kann. «Vor zwei Wochen war ich kurz allein im Laden, weil Felix etwas holen musste. Da kam eine ganze Fussballmannschaft aus Chelsea», schildert der Jugendliche und ergänzt: «Ich habe sie alleine auf Englisch bedient und ihnen Glace und Getränke verkauft.»

Für beide eine gute Erfahrung

Während die Praktische Ausbildung für Adrian Rahman eine Chance im ersten Arbeitsmarkt bedeutet, ist das Projekt auch für Felix Rütsche eine spannende und lehrreiche Erfahrung. «Ich muss die Arbeitsschritte frühzeitig planen, brauche anfangs viel Geduld und lerne, die Prioritäten anders zu setzen», schildert er seine Erfahrung. Vor Adrian Rahmans Anstellung hat er bereits Flüchtlingen eine Stelle in seinem Laden ermöglicht. «Das kann für sie eine Starthilfe sein, um hier in der Arbeitswelt Fuss zu fassen», begründet er seine Motivation.

«Ich bin kein Gutmensch, aber sozial engagiert. Wenn wir eine homogene Gesellschaft wollen, müssen wir aufhören, Menschen zu schubladisieren und auszugrenzen», ist der 51-Jährige überzeugt. Und er glaubt auch daran, dass Adrian Rahman den Beruf des Detailhändlers erlernen kann. Er lobt seine Leistung und sein Engagement.

«Mein Ziel ist, ihm nach der zweijährigen Ausbildung hier eine Festanstellung anzubieten.»

So weit in die Zukunft möchte Adrian Rahman noch nicht blicken. Was er jetzt aber bereits sagen kann: «Die Arbeit im Laden gefällt mir sehr gut und ich bin froh, dass ich diese Chance bekommen habe.»

