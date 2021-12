BERUF Das etwas andere Wintergeschäft: Wie ein St.Galler Schädlingsbekämpfer haufenweise Mäuse fängt und Marder vertreibt Nutella für Mäuse, Fuchsfett gegen Marder und Siebenschläfer: Der St.Galler Schädlingsbekämpfer Daniel Kreienbühl ist gerade ausgebucht. Und erklärt, warum er von einem harten Winter ausgeht. Diana Hagmann-Bula Jetzt kommentieren 24.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Damit fängt er Mäuse: Der St.Galler Schädlingsbekämpfer Daniel Kreienbühl zeigt verschiedene Fallen. Bild: Donato Caspari

Er kommt, wenn es ungemütlich wird. Wenn Mäuse hinter der Küchenabdeckung beim Kübel sitzen und Marder in der Decke poltern. Wenn Bettwanzen rote Stiche auf den Körper der Schlafenden hinterlassen oder die Bewohner wegen der vielen Silberfische schon gar kein Auge mehr zumachen können.

Die Betroffenen ekeln sich, zünftig sogar. Daniel Kreienbühl sagt:

«Ich höre jeweils die Panik in ihren Stimmen, wenn sie anrufen.»

Der 59-Jährige ist einer der wenigen Schädlingsbekämpfer in der Stadt St.Gallen. Er rückt in den ganzen Kanton aus, auch ins Fürstentum Liechtenstein. «Zuhören, zuhören, zuhören», sei dann wichtig. «Beruhigen und gut zureden ebenfalls.» Etwa, dass die Haut vielleicht nicht wegen fieser kleiner Tierchen juckt, sondern nur weil die Luft daheim einfach sehr trocken ist. «Probieren Sie es mit Feuchtigkeitscreme», rät er. Oder macht Mut, dass die Löcher in den Kleidern unter Umständen nicht von Motten stammen. «Gucken Sie mal in der Waschmaschine nach. Vielleicht hat die Trommel einen Spiessen.» In solchen Momenten ist Kreienbühl mehr als ein Schädlingsbekämpfer, er ist Psychologe. Und ein Held, falls es da wirklich Ungeziefer reingeschafft haben.

Wasserschaden wegen einer Maus

Gerade hat Kreienbühl Hochsaison. Draussen ist es kalt, die Schädlinge suchen Unterschlupf in Wohnungen und Häusern. Doch die Menschen möchten nicht mit den Eindringlingen unter einem Dach leben. Manchmal versuchen sie, sie selber wieder loszuwerden, mit handelsüblichem Gift zum Beispiel. «Frisst die Maus dazu etwas Kartoffel oder Apfel, neutralisieren die Vitamine das Mittel fast wieder. Die Maus verendet nur langsam und beginnt zu verwesen», erklärt Kreienbühl. Drei bis vier Einsätze leistet er momentan pro Tag, drei bis vier Mal pro Woche wegen Mäusen. Kreienbühl bringt zu solchen Terminen verschiedene Fallen mit. Solche, die zuschnappen und dem Tier das Genick brechen. Solche, die Gift abgeben. Der Tod der Maus zieht sich dann etwas hin. «Die Giftfallen eignen sich vor allem für Keller und Estrich. Für den Wohnbereich sind sie zu gefährlich, gerade wenn Kinder oder Haustiere da sind.»

Neutral betrachtet haben Mäuse durchaus etwas Niedliches an sich. Die spitzige Nase, die listigen Äugchen. Hat er nie Mitleid mit ihnen? Kreienbühl schüttelt den Kopf: «Nein, wirklich nicht.» Kann man sie denn nicht lebend fangen? Könnte man schon, meint der Schädlingsbekämpfer. «Aber dann muss man sie zwei bis fünf Kilometer weg von der Wohnung fahren, sonst kommt die Maus wieder. Sie hat den Weg mit Kot und Urin markiert, um zurückzufinden.» Mäuse würden sich durch Ritzen zwängen können, so schmal wie der kleine Finger eines Menschen. Sie schädigen Vorräte und beissen auch mal die Wasserzuleitung zur Abwaschmaschine an. «Man bemerkt diesen Haarriss nicht und Wochen später hat man einen teuren Wasserschaden», beschreibt Kreienbühl das mögliche Ausmass. Mäuse werden zwischen zwei und drei Jahre alt, sie bekommen vier bis acht Junge pro Wurf, sie werfen vier bis sechs Mal pro Jahr, sind ab dem Alter von drei Wochen geschlechtsreif.

«Hat man eine Maus im Haus, hat man schnell ganz viele.»

Wie also bekommt man diesen durchtriebenen Wicht in die Falle? Mit Nutella. «Der Geruch von Schokolade zieht sie an und sie lieben die enthaltenen Nüsse.»

Wo Mäuse Pralinés bekommen

Manchmal schämen sich die Menschen, die sich bei Kreienbühl melden. «Auch, weil es immer heisst: Ungeziefer lebt nur dort, wo es schmutzig ist. Das stimmt nicht», betont er. Mäuse etwa würden sich genauso in herrschaftliche Stadthäuser schleichen wie in einfache Buden. Er sagt schmunzelnd:

«Nur bekommen sie in den Villen Praliné aus der Luxusconfiserie statt Brotaufstrich vorgesetzt. Wenn es keine Nüsse drin hat, wirken die Köstlichkeiten nicht als Köder.»

Kreienbühl erzählt, ohne aufzubauschen, aber schonungslos ehrlich. «Unsere Lebensmittel kommen heute aus der ganzen Welt in Kartonen zu uns. Darin verstecken sich Eier von Schädlingen. Wir nehmen sie mit der gekauften Ware heim. Gerade in einer Zeit, in der viele Menschen auf bio und unbehandelte Artikel setzen.» In den Haferflocken, im Getreide, in den Nüssen würden die Eier liegen. Sobald sie etwas Feuchtigkeit bekommen, entwickeln sie sich weiter, zu Larven. «Diese stellen den Schaden an. Sie fressen sich durch unsere Nahrung. Später entwickeln sie sich zu Motten, die wiederum Eier legen.» Kreienbühl rückt ihnen mit Trockeneis oder Dampf zu Leibe, behandelt damit Schränke und Vorratskammern. Extreme Kälte und Hitze, beides überleben die Winzlinge nicht. Auch Silberfische gelangten oft mit Schachteln in die Häuser. Und verstecken sich dann in Sockelleisten. Der Experte stäubt sie mit fossilem Algenstaub ein. Und die Bettwanzen? Gerade herrsche ein Hype um Vintage-Möbel.

«Die Dinger hocken in den alten Kommoden und kriechen raus, sobald wir schlafen und viel CO 2 ausatmen.»

Unter dem Mikroskop Larven bestimmen

Seit 25 Jahren vernichtet Kreienbühl, was andere ekelt. «Nur den Gestank von verwesenden Tieren oder Menschen habe ich trotz Vollmaske auch zwei, drei Tage später noch in der Nase. Weil er an den Kleidern hängen bleibt.» Kreienbühl bekämpft Schädlinge, aber auch Gerüche. Und Schimmel. «Häufiger als früher. Heute, wo oft Mann und Frau arbeiten gehen, lüftet niemand mehr regelmässig.» Schädlingsbekämpfer, ein Wunschberuf wie Arzt oder Astronaut? Er sei in dieses Geschäft reingerutscht, sagt er.

Kreienbühl wächst in Herisau auf, absolviert eine Lehre als Koch auf Schloss Oberberg. Danach begibt er sich «auf Wanderjahre». Als Koch, aber auch in anderen Funktionen. Seine Frau erwartet ein Kind, der Kochberuf scheint ihm da nicht mehr der richtige zu sein. «Unregelmässige Arbeitszeiten, wenig Lohn.» Er steigt beim Textilunternehmen Cilander ein, leitet die Abteilung Rohwaren, bereitet den Stoff für die Bleicherei vor, bildet sich an der Textilschule weiter. «Doch die Branche schlitterte in die Krise.» Kreienbühl orientiert sich wieder neu. Er arbeitet nun für eine grosse Versicherungsgesellschaft als Hauswart. «So lernte ich die Schädlingsbekämpfung kennen.» Er baut nebenbei seine Firma auf, vor 15 Jahren macht er sich ganz selbstständig. «Damals hiess es: Die Schädlinge müssen weg, egal wie. Heute wünschen viele Kunden: Die Schädlinge müssen weg, aber ohne Gift.» Marder und Siebenschläfer vertreibt er mit einer biologischen Paste, die teils aus Fuchsfett besteht. Dessen Geruch schreckt sie ab, da Füchse die natürlichen Feinde von Mardern und Siebenschläfern sind. Wühlmäuse hält er mit «natürlichen, aber aggressiven Duftstoffen» fern. Auch das Mikroskop gehört zu seinen Arbeitswerkzeugen. «Es hilft mir herauszufinden, um welche Larve es sich handelt. Kenne ich sie nicht, schlage ich in Büchern nach.» Hilft alles, aber nicht beim ersten Mal.

«Ich bin kein Sanitär, der ein Rohr erneuert und schon ist alles wieder gut. Erfolgreiche Schädlingsbekämpfung braucht Geduld und mehrere Einsätze.»

Frühe Mäuse, langer Winter

Ach, übrigens: Die Mäuse wollten dieses Jahr schon früh in die Häuser, im August erstmals. Die Schädlingsbekämpfer gehen dann von einem langen, harten Winter aus.

«Im Frühling hatte es viele Ameisen. Für uns deutet das auf einen nassen Sommer hin. Eine Regel, die sich dieses Jahr bewahrheitet hat.»

Früher unterstützte er die Feuerwehr St.Gallen im Sanitätszug und als Transporthelfer, nun geht er lieber wandern und kehrt mit seiner Frau an einem hübschen Ort zum Essen ein. Zeit für andere Hobbys bleibt gerade nicht. «Ich bin ausgebucht.» An Weihnachten nimmt er trotzdem drei Tage frei. Maus und Marder müssen dann warten. «Nicht so schlimm», sagt er. «Sind die Menschen viel zu Hause, fliehen die Tiere meistens.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen