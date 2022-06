Nach Unfall in Bernhardzell: Anwohner fordern Temporeduktion

Bernhardzell «Ein Pfeifen der Pneus und ein wahnsinniger Knall» – Anwohner fordern Temporeduktion nach Unfall Am Sonntagmorgen verunfallte in Bernhardzell ein VW mit fünf Insassen. Nach dem Horror-Unfall kämpfen zwei junge Männer noch immer im Spital um ihr Leben. Anwohner fordern nun eine Temporeduktion auf der betroffenen Strecke. Sandro Zulian/FM1Today 1 Kommentar 05.06.2022, 20.50 Uhr

Wie die fünf Insassen verunfallt sind, ist noch unklar. Bild: BRK News

Es sind schreckliche Bilder: In Bernhardzell kracht ein VW seitwärts gegen zwei parkierte Autos. Die fünf Männer im Innern des Unfallautos, allesamt im Alter zwischen 20 und 23 werden schwer verletzt. Zwei davon kämpfen im Spital um ihr Leben. Ihnen wurde die Kurve nach der Leebrücke auf dem Weg von Wittenbach nach Waldkirch zum Verhängnis. Sie kommen von der Fahrbahn ab und verunglücken.

Männer mussten aus dem Auto befreit werden

Warum der Fahrer des Autos die Kontrolle verloren hatte, ist noch nicht klar. Die Ermittlungen der Kantonspolizei St.Gallen laufen. Die Nachbarn erzählen, zwei junge Frauen seien dem VW entgegengekommen und hätten die Einsatzkräfte gerufen. Diese rückten mit einem Grossaufgebot an.

«Die fünf Insassen mussten durch die Rettungskräfte aus dem Fahrzeug befreit werden», sagt Pascal Häderli, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen. Die Rega brachte die fünf Männer ins Spital.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Der Schock ist gross

Anwohner wurden vom schweren Unfall teils aus dem Schlaf gerissen, erzählt Hans Steiner, der ungefähr 100 Meter vom Unfallort entfernt wohnt:

«Wir haben in der Nacht stets das Fenster einen Spalt offen. Plötzlich hörte ich ein Pfeifen der Pneus und einen wahnsinnigen Knall.»

Am Sonntagnachmittag ist das Unfallfahrzeug weg. Der Schock bei den Anwohnern bleibt: «Ich bin so erschrocken. In meinem Leben habe ich noch nie einen solchen Unfall gesehen. Ich bin wirklich schockiert», sagt Adnan Ajdari. Er ist Inhaber der Swiss Auto Click GmbH und ihm gehören die Autos, in die das Auto gerast war.

Bilder: BRK News

Anwohner fordern Senkung des Tempolimits

Deswegen fordern Ajdari, Steiner und weitere Anwohner, dass das Tempolimit auf der Strecke von 70 auf 50 gesenkt werden müsse. «In letzter Zeit passieren hier viele Unfälle. Wir wären froh, wenn die Polizei das auch einsehen würde», sagt Branko Rastegorac, ehemaliger Wirt der «Dancing Oase», die sich direkt beim Unfallort befindet.

«Nach der Brücke ist es hier fast schon wie eine Raserstrecke.»

1 Kommentar Andreas Oberholzer vor 8 Minuten Was nützt ein tieferes Tempolimit, wenn man sich nicht daran hält? Auch mit 70 km/h passiert an dieser Stelle zumindest im Sommer nichts…Gute Genesung den Betroffenen! Alle Kommentare anzeigen