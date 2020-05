Bergbahnenstreit: Toggenburg Bergbahnen zieht Fusionsangebot mit Bergbahnen Wildhaus zurück Der 12-Millionen-Bau der neuen Wildhauser 6er-Sesselbahn sorgt für Ärger. Die Toggenburg Bergbahnen zieht ihr Fusionsangebot mit den Bergbahnen Wildhaus zurück. 09.05.2020, 12.28 Uhr

Wegen der Investition von 12 Millionen Franken in den neuen Wildhauser 6er-Sessellift ziehen die Toggenburg Bergbhanen das im September 2019 unterbereitete Fusionsangebot nun zurück. Bild: Keystone / Gian Ehrenzeller

(bro) In einem an die Aktionäre der Bergbahnen Wildhaus AG (BBW) gerichteten Zeitungsinserat teilt die Toggenburg Bergbahnen AG (TBB) in der Samstagspresse mit, dass sie ihr Fusionsangebot «aufgrund veränderter Bedingungen» – sprich, dem Bau des neuen 6-er Sessellifts im Wildhauser Oberdorf – zurückziehen. Die TBB stellt die finanzielle Tragbarkeit des Sessellifts in Frage und weist auf die Rückzugsklausel im Fusionsangebot hin.