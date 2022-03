Berg SG: Gemeindepräsident Sandro Parissenti tritt zurück

Rücktritt Bergs Gemeindepräsident Sandro Parissenti tritt nach fünf Amtsjahren per 31. Dezember zurück: «Ich habe den Gemeinderat als ein unschlagbares Team erlebt» Sandro Parissenti hat am Donnerstag in einer Mitteilung bekanntgegeben, dass er sein Amt als Gemeindepräsident von Berg Ende Jahr niederlegen wird. Wohin es ihn danach beruflich zieht, ist noch offen. Alain Rutishauser 10.03.2022, 09.39 Uhr

Sandro Parissenti, Gemeindepräsident von Berg SG. Bild: Michel Canonica

«Nun ist die Zeit für mich gekommen, nicht zu überlegen, was ich könnte, sondern zu tun, was ich kann.» So beginnt Sandro Parissenti seine Mitteilung, in der er seinen Rücktritt als Gemeindepräsident per 31. Dezember 2022 bekannt gibt. Die frühzeitige Ankündigung diene dazu, dass noch genügend Zeit für eine passende Nachfolge bleibe, um eine geordnete Übergabe zu ermöglichen.