Bella Italia am Schwäbischen Meer: Wegen Corona wird das Rorschacher Seeufer für Daheimgebliebene belebt Hafenbeizen, Foodtrucks und Seebühnen: Sommerangebote auf Zeit trösten in Rorschach solche, die normalerweise ihre Ferien am Mittelmeer verbringen würden. Jedoch nicht überall läuft das Geschäft rund. Viola Priss 17.07.2020, 17.00 Uhr

Das Wasser, die Sonne, Musik und viel gutes Essen: An Rorschachs Seemeile kommt das mediterrane Feriengefühl nach Hause. Bild: PD

Ein Sommer ohne Ferien am Meer? Nicht mit uns!, sagten sich diverse Veranstalter Rorschachs und erklärten die Uferpromenade kurzerhand zur Ersatz-Riviera.

März 2020, Würth-Haus Rorschach. Sämtliche Events, von Grosskonferenzen über Seminare bis hin zu Vorträgen, wurden von heute auf morgen und «bis auf weiteres» storniert. Corona und die Pandemie, das bedeutete für das Kultur- und Eventhaus der Schraubenfabrik den Super-Gau: «Unser tägliches Brot ist genau das, was so gut wie nicht mehr geht: Gruppen in kleinen Räumen zusammenbringen», sagt Jürg Putzi, Leiter Eventmanagement.

Alles anders diesen Sommer? Ja, aber nicht schlechter!

Vor einem nahezu leeren Haus und mit leerem Terminkalender standen Putzi und sein Team nun vor der Wahl: In Kurzarbeit daheim den ganzen Sommer untätig bleiben? Was sollte aus dem Sommer 2020, der ohnehin schon in die Geschichte eingehen würde, werden, ohne Strand-, Sand-, Meergefühl? Oder: Etwas Neues auf die Beine stellen.

Was es brauchte, jetzt und hier, war schnell klar. Viele Rorschacher würden diesen Sommer gezwungen sein oder es vorziehen, die Ferien daheim zu verbringen. Nach Monaten des Homeoffice, der Turbulenzen und des räumlichen Rückzugs keine unbedingt schöne Aussicht. «Die Urlaubsstimmung fehlt? Holen wir sie nach Rorschach!», sagte sich das Veranstalterteam: Die Idee zum Sommercafé Mare Mio war geboren.



Dolce Vita an Rorschachs Seepromenade

Jürg Putzi, Leiter Eventmarketing des Würth-Haus Rorschach. Würth Haus/ Pd

Wie geht «La bella vita» auf Schwizerdütsch? «Gutes Essen, guter Kaffee, die Weite des Meers und ‹la famiglia›», sagt Jürg Putzi. Die Terrassenfläche am Ufer bot sich frei Haus an, denn bis dato lag sie ungenutzt brach. Das gastronomische Können eignete sich das sechsköpfige Team unter professioneller Hilfe an. Inzwischen seien sie stolz auf ihre Panini-, Focaccia und Tramezzinikünste, sagt Putzi. Übung, Herzblut und die Lust auf das Projekt, merke und schmecke man, so der improvisierte Koch:

«Da ist so etwas wie ein kleiner Familien-Groove entstanden.»

Zum Beispiel steuert einer spontan einen selbstgebackenen Kuchen bei und ist stolz, wenn ‹la torta di Stefano› gut ankommt.»

Von 11 Uhr bis Mitternacht steht der gebürtige Bündner seit Juli für seine Gäste im Foodtruck parat. Espresso, original italienisch sowie die Glace – scusi – Gelato, kommen aus der Region: Die ausgebauten Mobile von «Vezi-Caffè» und der «Kolibri-Eismanufaktur» parkieren auf der Piazza des Würth-Areals. Die Nachfrage sei sowohl bei Einheimischen wie Touristen überwältigend. Das bestätige ihn, das Team und die lokalen Künstler. Denen bietet das «Mare Mio» jeden Freitag eine Strandbühne, der Eintritt ist frei, die Kollekte spreche für sich.

Ali Koc, Teilinhaber des Rorschacher Burgerlades «The Ami» ist froh um Ausweichmöglichkeiten am Ufer. Bild: PD

Dankbar, das Areal in Ufernähe nutzen zu können, ist auch Ali Koc, Mitinhaber des Burgerladens The Ami. Der Laden sei seit der Abstandsregelung permanent voll, ohne Reservierung ginge nichts. Deshalb gebe es Drinks und vegetarische Burger zum Mitnehmen nur draussen an der Uferpromenade. Aus dem Food-Truck auf die Hand. Die Kunden nähmen dies gut an



Des einen Freud, des anderen Leid

Christoph Brändle führt mit Celina Räbsamen zusammen das Restaurant Hafenbuffet. Bild: liw (Rorschach, 2. August 2017)

Christoph Brändle, Mitinhaber des Hafen Buffet Rorschach, kann diese Erfahrungen leider nicht bestätigen. Im Restaurant wie Pavillon leide das Sommergeschäft des einzigen «Oldies» unter den Seebeizen. Grund dafür sei nicht die neue Konkurrenz. Brändle sagt:

«Wir sprechen alle ein unterschiedliches Publikum an.»

Sein Restaurant sei vor allem für seine Fischgerichte bekannt. Trotz oder wegen der Abstandsregelungen aber seien Gäste im Ausgang zurückhaltend, so seine Erfahrung. Abgesehen davon fiele ein Grossteil der Tische aufgrund der 1,5 Meter Distanz eben weg. Doch auch er bleibt zuversichtlich und lebt Tag für Tag nach dem Motto: «Noch ist der Sommer aber nicht vorbei.»

Seebeizen profitieren voneinander

Kim Boppart (links) und Michèlle Müller mit ihrem Projekt Zeltwerk. Bild: Jolanda Riedener

Die Seemeile beleben, das wollen auch Kim Boppart und Michèle Müller mit ihrer Plattform Zeltwerk. Bei dem Projekt der beiden Freischaffende sollen Gastronomen, Gewerbler und Kunstschaffende aus der Region einen Ort haben, an dem sie weiter tätig und präsent sein können. Bis zum 10. September gibt ihr Zelt ihnen die Möglichkeit «anzulegen» und mit Braukunst, Bocciaturnier, Knotenkurs oder Ofenpizza zu zeigen, was sie können. Die Uferstände und Beizen auf Zeit an Rorschachs Hafenpromenade «pushen sich gegenseitig» so Boppart.

Ihre Zwischenbilanz: viele Anfragen neuer Anbieter und zwei Wochen lang ein volles Zelt. Nun muss am See nur noch das Wetter mitmachen. Oder? «Was ist schon schlechtes Wetter?», sagt sie, «die Fischer sind auch den ganzen Tag draussen.»

Stimmt, da war was, im Sommerurlaub am Meer, was war es doch gleich? Es nehmen, wie es kommt. Leben im Hier und Jetzt. Che bello!