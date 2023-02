BELEUCHTUNG Nach Winter ohne Energienotstand: Gehen bald die Lichter an den St.Galler Wahrzeichen wieder an? Das Winterhalbjahr ist bald vorüber, die Strommangellage zum Glück nicht eingetreten. Im Frühling will der Stadtrat entscheiden, ob Stiftskirche und Co. wieder leuchten. Diana Hagmann-Bula Jetzt kommentieren 28.02.2023, 05.00 Uhr

Der Stadtrat will im Frühling entscheiden, ab wann die Kathedrale wieder nachts leuchtet. Bild: Michel Canonica

Der Winter ist bald 70 Tage alt. Besonders kalt war er nicht. Und die Energie wäre wohl auch nicht knapp geworden, wenn die Stadt ihre historischen Gebäude seit Anfang Oktober trotzdem beleuchtet hätte. Hat sie aber nicht.

Wer zu später Stunde über den Gallusplatz geht, tritt sozusagen ins Dunkle. «Fast schon gruselig, ganz zu vergessen der Sicherheitsaspekt», meint ein Bekannter, der dort abends regelmässig durchspaziert. Natürlich ist er für Energiesparen, aber er mag eben auch eine schöne Atmosphäre.

Nicht nur die Stiftskirche, auch die Kirche St.Laurenzen, die Falkenburg, das Kloster Notkersegg, die Kirchen Linsebühl und St.Mangen, die Christkatholische Kirche auf dem Rosenberg verschwinden diesen Winter in der Dunkelheit. Auf die sogenannten Akzentbeleuchtungen verzichtet die Stadt ebenfalls. Licht an vereinzelten Brunnen ist aus, die im Boden eingelassenen Leuchten im Klosterhof. Das ganze Winterhalbjahr soll das so bleiben, hat der Stadtrat im Herbst verkündet. 20'000 Kilowattstunden liessen sich so sparen, hiess es. Und damit der durchschnittliche Jahresverbrauch von knapp sieben Vierpersonenhaushalten.

«Entspannung, aber noch keine Entwarnung»

Die Energiemangellage ist zum Glück nicht eingetreten, Ende März ist bald da. Leuchten die Wahrzeichen der Stadt St.Gallen also bald wieder? Noch habe der Stadtrat nicht entschieden, wann er welche Energiesparmassnahmen aufhebe, sagt Peter Jans, Stadtrat und Vorsteher der Direktion Technische Betriebe. Trete die Strommangellage ein, dann eher spät im Winter, im März oder April. Deshalb lasse der Stadtrat die Massnahmen vorerst weiterlaufen. «Es zeichnet sich zwar eine Entspannung ab, aber noch keine Entwarnung. Es wäre ein falsches Zeichen, wenn wir die öffentlichen Gebäude nun wieder beleuchten würden», sagt Jans.

Erst im Frühling werte der Stadtrat die Massnahmen aus. «Dann treffen wir einen Entscheid, wie es weitergeht. Man kann davon ausgehen, dass der nächste Winter schwieriger wird als der aktuelle und es dann auch wieder Massnahmen braucht.» Reklamationen hätten ihn wegen der inaktiven Lichter keine erreicht. Das Verständnis in der Bevölkerung sei gross.

«Es gibt nach wie vor genügend Lichter in unserer Stadt. St.Gallen ist auch so wunderschön.»

Gleich sieht das Andreas Hobi, Fraktionspräsident Grüne/Junge Grüne: «Wir haben diesen Winter alle gut überstanden, ohne dass die Fassade der Kathedrale beleuchtet war. Reine Gewohnheitssache.» Seine Partei sei «nicht puritanisch unterwegs». Man wolle nicht alles abstellen, was Freude bereite. Er habe Menschen zwar über die Weihnachtsbeleuchtung diskutieren hören, nicht aber über die Beleuchtung historischer Gebäude.

Grüne wünschen sich «dynamische» Strassenbeleuchtung

«Wir sind auch nach März für eine Stadt mit möglichst wenig Lichtverschmutzung. Deshalb ist es uns recht, wenn auf eine Beleuchtung von Wahrzeichen auch künftig verzichtet wird», sagt Hobi. In einer im Sommer eingereichten Motion forderte die Partei denn auch ein umweltfreundliches Beleuchtungskonzept für St.Gallen.

Das künstliche Licht im öffentlichen Raum habe in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Ein Trend mit negativen Folgen, schreibt die Partei in ihrem Vorstoss. «Übermässige Lichtimmissionen können nachtaktive Tiere erheblich stören und sogar töten. Offensichtliches Beispiel sind Insekten, die bis zur Erschöpfung um eine Lichtquelle fliegen», ist zu lesen. Auch mindere das helle Licht das Wohlbefinden und die Schlafqualität von Menschen. Und nicht zuletzt benötigte es Energie und belaste damit die CO2-Bilanz der Stadt.

Mit der Motion fordern die über 50 Mitunterzeichnenden ein Reglement für Beleuchtungsemissionen mit verbindlichen Richtlinien. Es soll ökologische, ästhetische, sicherheitsrelevante und ökonomische Aspekte berücksichtigen. Das betreffe nicht nur die Fassadenbeleuchtung historischer Gebäude, sondern auch die Strassenbeleuchtung. Statt erst um Mitternacht wird sie seit Oktober um 22 Uhr gedimmt. Hobi träumt von Strassen, gesäumt von «dynamischen LED». Sie flammen nur auf, wenn Passanten eine Art Bewegungsmelder auslösen. «Zwischen St.Georgen und Riethüsli kann man sie bewundern. Sie ist überzeugend», sagt Hobi und lacht.

Licht unterstreiche Bedeutung des Weltkulturerbes

Noch sicher bis Ende März bleibt nicht nur die Ostseite der Kathedrale dunkel, sondern auch die Westseite. Für deren Beleuchtung ist der Katholische Konfessionsteil St.Gallen zuständig. Die Verantwortlichen des Stiftsbezirks hätten ebenfalls als Vorbild vorangehen wollen, sagt Mediensprecher Roger Fuchs.

Seit die Aussenbeleuchtung der Kathedrale und die Lichter im Bibliothekshof nicht mehr brennen, seien beim Katholischen Konfessionsteil St.Gallen ebenfalls keine negativen Reaktionen eingegangen. Wie es ab April weitergeht, hat der Administrationsrat des Katholischen Konfessionsteils noch nicht besprochen. Dieser tagt laut Fuchs am 7. März und 21. März wieder, noch stehe die Traktandenlisten aber nicht fest.

Fuchs: «Auch wenn es ohne Beleuchtung ginge, wie dieser Winter gezeigt hat, kommt die Kathedrale durch das Licht doch schöner zur Geltung.» Eine Beleuchtung unterstreiche zudem die Bedeutung des Weltkulturerbes Stiftsbezirk. «Kann man doch auch tagsüber bewundern», meint Fraktionspräsident Hobi.

