Staad: Hookipa-Pub am See ist wieder geöffnet

beiz am see Das Hookipa-Pub in Staad ist wieder geöffnet: Die Generation Ü50 hat lebhafte Jugenderinnerungen an die Beiz – heute kehren ihre Kinder dort ein Ho'okipa ist ein Strand auf der Insel Maui und ein Paradies für Surfer und Wellenreiter auf Hawaii. In der Region St.Gallen-Bodensee steht der Begriff (auf Hawaiianisch «Gastfreundlichkeit») für eine Beiz, die es seit 37 Jahren gibt. Ohne Konzeptänderung. Eine Ode ans «Hookie». Daniel Wirth 16.06.2021, 05.00 Uhr

Der neue Geschäftsführer Alain Höhener im Garten des Hookipa-Pubs in Staad. Bild: Tobias Garcia

Das Hookipa-Pub wurde 1984 von Christian uns Susi Ulrich eröffnet. Bereits elf Jahre früher hatten sie in Staad das Windsurfcenter gegründet. In den 1980er-Jahren schossen in der Region Pubs wie Pilze aus dem Boden, landauf, landab. Viele sind längst wieder verschwunden – doch das Hookipa-Pub direkt am See gibt es noch heute.

Am Freitag vergangener Woche wurde es von Reto Allenspach, dem neuen Pächter («Alpenchique», «Amici») nach einer längeren Pause und nach dem Tod Christian Ulrichs wiedereröffnet – das Gerücht hielt sich lange, konkret war nichts, aber jetzt ist es Tatsache. Neuer Geschäftsführer ist Alain Höhener (Baracca-Bar), ein Seebub.

Peter Allenspach hat das legendäre «Hookie» von der Restag AG gepachtet. Bild: Tobias Garcia

Es ist eine Übergangslösung. «Leider», sagen sich viele. Die Restag AG will das Hookipa-Pub irgendwann abreissen. «Ein Baugesuch haben wir noch nicht eingereicht», sagt David Fehr von der Restag AG. Es bestehe erst eine Projektidee, die auch das Hotel Weisses Rössli einbeziehe. Fehr sagt, der schöne Fleck am See bleibe aber auch bei einer neuen Nutzung öffentlich zugänglich. Alles andere, das behauptet werde, sei Mumpitz.

Beach-Feeling ist Programm

Fakt ist: All das ist Zukunftsmusik, noch und wieder ist das «Hookie», wie es von den Stammgästen genannt wird, offen. Seit 1984 hat sich nicht viel verändert. Gut: Renoviert und saniert wurde ein paar Mal, doch das Konzept ist immer noch das gleiche: Das «Hookie» lebt von der Lage am See. Beach-Feeling ist angesagt. Der Renner der Speisekarte: Hamburger mit Kroketten – und Cocktailsauce.

Diese schmeckt immer noch wie in den 1980er- und 1990er-Jahren. Apropros: Das waren noch Zeiten! Was machen wir am Wochenende? Das fragte sich die Jugend, die damals noch mit dem Sackgeldverdunster (Puch Maxi mit Automatikgetriebe für Girls, Puch Velux mit Zwei-Gang-Schaltung für Jungs) unterwegs war. Die Antwort: «Hookie!» Am Freitag- und am Samstagabend war das Hookipa-Pub jeweils gerammelt voll.

Es war der Treffpunkt für das Jungvolk. Kein Wunder: Christian und Susi Ulrich duldeten sehr viel. Sie drückten oft ein Auge zu, wenn zur Musik von U2 («Sunday Bloody Sunday») oder Simple Minds («Don't You») auf den Barhockern halsbrecherisch getanzt wurde, um dem anderen Geschlecht zu imponieren und sich später vielleicht kennenzulernen.

Vor dem Grill war die Flirtzone

Im «Hookie» trafen sich nicht nur Windsurfer und Wellenreiter. Auch sehr viele junge Fussballer aus der ganzen Region. Vom FC Steinach bis zum FC Diepoldsau waren am Wochenende Junioren und Aktive im Hookipa-Pub. Wer sich am Samstagnachmittag in knallharten Derbys nichts schenkte, teilte sich am Abend die lange «Hookie»-Bar, trank zusammen Bier und grüne Mambas – ein Getränk, dessen Ingredienzen niemand kannte ausser den Barkeeperinnen. Zu viel davon schade dem Augenlicht, hiess es lange.

Ulrich setzte aufs richtige Personal: Es war ausnahmslos gut gelaunt und nahm es nie ganz genau mit dem weissen Strich unter der Glasoberkannte. Bei schönem Wetter bildete sich draussen vor dem Grill eine lange Schlange; das war sozusagen die Flirtzone der Landjugend. Manch einer und manch eine wünschten sich, es möge länger dauern, bis der Hamburger und die Kroketten fertig sind, weil der Small Talk reizvoll war.

Die erste Stammbeiz nach dem Jugendtreff

Im «Hookie» lernten sich die Jungen kennen und lieben. Dort traf sich alles: Rocker mit schweren Maschinen, schmalbrüstige Töfflibuben, Popper mit Seitenscheitel und Möchtegern-Punks, bodenständige Landfrauen, die Alpenbitter tranken, und herausgeputzte Frauen aus der Kleinstadt Rorschach, die sich den ganzen Abend am gleichen Cüpli festhielten.

Das Hookipa-Pub, dieses unauffällige blaue Haus an der stark befahrenen Seestrasse, war und ist ein Schmelztiegel urbaner und ländlicher Jugendkultur; es stellt für viele Adoleszenten die Nachfolge des Jugendtreffpunkts im Dorf dar. Es ist für viele die erste Stammbeiz.

Wer in den 1980er-Jahren vom Töffli auf das Auto wechselte, für den war das «Hookie» dann meist nur noch die erste Station des grossen Ausgangs, der Ort, an dem man sich mit Hamburger und Kroketten den Boden holte für eine lange Nacht, in der es nicht selten über den Rhein und die Grenze nach Vorarlberg ging, beispielsweise in den «Sender» ins Lustenauer Riet.

Im Hemd oder in der Badehose

Es gibt in der Region am See Paare, die feierten schon die Silberne Hochzeit. Sie haben Kinder in der Adoleszenz. Die Erinnerungen an die ersten gemeinsamen Stunden, an den ersten Kuss in der Warteschlange vor dem Hookipa-Grill, sind aber noch lebhaft. Genau so wie die Erinnerung an die wackligen Bierbänke in der Gartenbeiz direkt am See.

Die Nachricht vom plötzlichen Tod des Hookipa-Gründers Christian Ulrich hat viele ehemalige Stammgäste traurig gemacht. Er hatte mit seiner Beiz in Anlehnung an den Ho'okipa-Strand in Hawaii in der Region am See etwas geschaffen, das seines gleichen sucht: Eine Beiz, in der sich vor 30 Jahren junge Menschen trafen, deren Kinder sich heute im «Hookie» treffen und amüsieren. Das Restaurant mit seiner Gartenbeiz ist eine soziale Einrichtung, das bleibt es wohl, bis es dereinst abgerissen wird. Reto Allenspach hat das «Hookie» renoviert. «Die knapp 40 Jahre, die das Lokal geöffnet war, haben ihre Spuren hinterlassen», sagt er. Das stimmt.

Neuer Geschäftsführer im «Hookie» ist Alain Höhener, ein Wirt mit Erfahrung. Auch er will am Konzept des Restaurants nichts ändern. Ob in der Badehose oder im Hemd – bei ihm seien alle Gäste willkommen. Wie bei Ulrich selig. Da wird sich manch ein Stammgast aus den 1980er- oder den 1990er-Jahren angesprochen fühlen und wieder einmal im Hookipa-Pub Einkehr halten und sich seiner Jugend erinnern – auf die akute Gefahr hin, an der Bar plötzlich neben dem eigenen Nachwuchs zu sitzen. Auf das Tanzen auf dem Barhocker sollte verzichtet werden (Vorbildfunktion).